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В новых регионах России требуется больше медиков – Минздрав - РИА Новости Крым, 26.11.2022
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В новых регионах России требуется больше медиков – Минздрав
В новых регионах России требуется больше медиков – Минздрав - РИА Новости Крым, 26.11.2022
В новых регионах России требуется больше медиков – Минздрав
Численность медиков в новых регионах РФ необходимо увеличить. Об этом журналистам заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, его слова приводит РИА... РИА Новости Крым, 26.11.2022
2022-11-26T13:05
2022-11-26T13:05
здравоохранение в россии
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Численность медиков в новых регионах РФ необходимо увеличить. Об этом журналистам заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, его слова приводит РИА Новости."Нам необходимо повысить укомплектованность этих территорий медицинскими работниками", – сказал Мурашко.Путин поручил построить в ДНР медицинский и перинатальный центры &gt;&gt;Он отметил, что увеличение медицинского штата будет обеспечиваться в том числе благодаря интеграции местных профильных вузов в образовательную систему РФ.Министр добавил, что медицинская документация в этих регионах уже ведется врачами на русском языке. А также подчеркнул, что законопроект об особенностях интеграции системы здравоохранения новых регионов РФ, которым среди прочего предусмотрены аспекты, касающиеся кадровых вопросов и медицинского образования, внесут в правительство 1 декабря
https://crimea.ria.ru/20220526/obrazovanie-otdykh-i-meditsina-kak-krym-pomogaet-khersonu-i-zaporozhyu-1123350949.html
новые регионы россии
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здравоохранение в россии, новые регионы россии
В новых регионах России требуется больше медиков – Минздрав

Мурашко: численность медиков в новых регионах России необходимо увеличить за счет вузов

13:05 26.11.2022
 
© Фото: pixabay.comВрач
Врач
© Фото: pixabay.com
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Численность медиков в новых регионах РФ необходимо увеличить. Об этом журналистам заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, его слова приводит РИА Новости.
"Нам необходимо повысить укомплектованность этих территорий медицинскими работниками", – сказал Мурашко.
Путин поручил построить в ДНР медицинский и перинатальный центры >>
Он отметил, что увеличение медицинского штата будет обеспечиваться в том числе благодаря интеграции местных профильных вузов в образовательную систему РФ.
"Там два вуза на сегодняшний день функционируют, Донецкий и Луганский медицинские университеты, они вольются в систему высшего российского медицинского образования", – уточнил Мурашко.
Министр добавил, что медицинская документация в этих регионах уже ведется врачами на русском языке. А также подчеркнул, что законопроект об особенностях интеграции системы здравоохранения новых регионов РФ, которым среди прочего предусмотрены аспекты, касающиеся кадровых вопросов и медицинского образования, внесут в правительство 1 декабря
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