https://crimea.ria.ru/20221126/v-novykh-regionakh-rossii-trebuetsya-bolshe-medikov--minzdrav--1125557329.html

В новых регионах России требуется больше медиков – Минздрав

В новых регионах России требуется больше медиков – Минздрав - РИА Новости Крым, 26.11.2022

В новых регионах России требуется больше медиков – Минздрав

Численность медиков в новых регионах РФ необходимо увеличить. Об этом журналистам заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, его слова приводит РИА... РИА Новости Крым, 26.11.2022

2022-11-26T13:05

2022-11-26T13:05

2022-11-26T13:05

здравоохранение в россии

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Численность медиков в новых регионах РФ необходимо увеличить. Об этом журналистам заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, его слова приводит РИА Новости."Нам необходимо повысить укомплектованность этих территорий медицинскими работниками", – сказал Мурашко.Путин поручил построить в ДНР медицинский и перинатальный центры >>Он отметил, что увеличение медицинского штата будет обеспечиваться в том числе благодаря интеграции местных профильных вузов в образовательную систему РФ.Министр добавил, что медицинская документация в этих регионах уже ведется врачами на русском языке. А также подчеркнул, что законопроект об особенностях интеграции системы здравоохранения новых регионов РФ, которым среди прочего предусмотрены аспекты, касающиеся кадровых вопросов и медицинского образования, внесут в правительство 1 декабря

https://crimea.ria.ru/20220526/obrazovanie-otdykh-i-meditsina-kak-krym-pomogaet-khersonu-i-zaporozhyu-1123350949.html

новые регионы россии

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здравоохранение в россии, новые регионы россии