https://crimea.ria.ru/20220729/putin-poruchil-postroit-v-dnr-meditsinskiy-i-perinatalnyy-tsentry-1123996767.html

Путин поручил построить в ДНР медицинский и перинатальный центры

Путин поручил построить в ДНР медицинский и перинатальный центры - РИА Новости Крым, 29.07.2022

Путин поручил построить в ДНР медицинский и перинатальный центры

Президент России Владимир Путин поручил правительству заняться вопросом строительства медицинских учреждений в Донецкой Народной Республике. В частности, в... РИА Новости Крым, 29.07.2022

2022-07-29T14:11

2022-07-29T14:11

2022-07-29T14:11

новая жизнь на освобожденных территориях

владимир путин (политик)

марат хуснуллин

донецкая народная республика (днр)

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СИМФЕРОПОЛЬ 29 июл – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил правительству заняться вопросом строительства медицинских учреждений в Донецкой Народной Республике. В частности, в Донецке планируется построить новый перинатальный центр, а в Мариуполе – многопрофильный медицинский центр. По словам президента, построить эти объекты можно в течение нескольких лет. Путин добавил, что уже говорил об этом с руководством Федерального медико-биологического агентства. "Они готовы, у них есть, как вы знаете, соответствующие планы, заранее утвержденные", - отметил российский лидер. Хуснуллин в свою очередь заверил, что оба объекта будут построены и запущены в 2023 году. "По Мариуполю, думаю, в 2023 году запустим. Проект уже готов, мы его адаптируем к месту и оперативно начнем строить. По Донецку еще немного отработаем и тоже будем стремиться к концу 2023 года полноценно объект запустить", – сказал он.

https://crimea.ria.ru/20220729/mariupol-planiruetsya-vosstanovit-za-tri-goda--khusnullin-1123996314.html

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владимир путин (политик), марат хуснуллин, донецкая народная республика (днр)