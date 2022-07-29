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Путин поручил построить в ДНР медицинский и перинатальный центры - РИА Новости Крым, 29.07.2022
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Мелитополь - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
Новая жизнь на освобожденных территориях
https://crimea.ria.ru/20220729/putin-poruchil-postroit-v-dnr-meditsinskiy-i-perinatalnyy-tsentry-1123996767.html
Путин поручил построить в ДНР медицинский и перинатальный центры
Путин поручил построить в ДНР медицинский и перинатальный центры - РИА Новости Крым, 29.07.2022
Путин поручил построить в ДНР медицинский и перинатальный центры
Президент России Владимир Путин поручил правительству заняться вопросом строительства медицинских учреждений в Донецкой Народной Республике. В частности, в... РИА Новости Крым, 29.07.2022
2022-07-29T14:11
2022-07-29T14:11
новая жизнь на освобожденных территориях
владимир путин (политик)
марат хуснуллин
донецкая народная республика (днр)
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СИМФЕРОПОЛЬ 29 июл – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил правительству заняться вопросом строительства медицинских учреждений в Донецкой Народной Республике. В частности, в Донецке планируется построить новый перинатальный центр, а в Мариуполе – многопрофильный медицинский центр. По словам президента, построить эти объекты можно в течение нескольких лет. Путин добавил, что уже говорил об этом с руководством Федерального медико-биологического агентства. "Они готовы, у них есть, как вы знаете, соответствующие планы, заранее утвержденные", - отметил российский лидер. Хуснуллин в свою очередь заверил, что оба объекта будут построены и запущены в 2023 году. "По Мариуполю, думаю, в 2023 году запустим. Проект уже готов, мы его адаптируем к месту и оперативно начнем строить. По Донецку еще немного отработаем и тоже будем стремиться к концу 2023 года полноценно объект запустить", – сказал он.
https://crimea.ria.ru/20220729/mariupol-planiruetsya-vosstanovit-za-tri-goda--khusnullin-1123996314.html
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владимир путин (политик), марат хуснуллин, донецкая народная республика (днр)
Путин поручил построить в ДНР медицинский и перинатальный центры

Путин поручил построить в Мариуполе многопрофильный медцентр, а в Донецке – перинатальный

14:11 29.07.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСтроительные работы
Строительные работы - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ 29 июл – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил правительству заняться вопросом строительства медицинских учреждений в Донецкой Народной Республике. В частности, в Донецке планируется построить новый перинатальный центр, а в Мариуполе – многопрофильный медицинский центр.
"Руководство ДНР обратилось с просьбой оказать содействие в строительстве многопрофильного медицинского центра в Мариуполе, а в Донецке – перинатального центра, поскольку родильный дом и был-то старенький, но оказался к тому же и разрушенным в ходе боевых действий. На это, пожалуйста, обратите особое внимание и в контакте с руководством республики займитесь решением этого вопроса", – сказал Путин на встрече с вице-премьером Маратом Хуснуллиным.
По словам президента, построить эти объекты можно в течение нескольких лет. Путин добавил, что уже говорил об этом с руководством Федерального медико-биологического агентства.
"Они готовы, у них есть, как вы знаете, соответствующие планы, заранее утвержденные", - отметил российский лидер.
Разрушения в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
13:51Новая жизнь на освобожденных территориях
Мариуполь планируется восстановить за три года – Хуснуллин
Хуснуллин в свою очередь заверил, что оба объекта будут построены и запущены в 2023 году.
"По Мариуполю, думаю, в 2023 году запустим. Проект уже готов, мы его адаптируем к месту и оперативно начнем строить. По Донецку еще немного отработаем и тоже будем стремиться к концу 2023 года полноценно объект запустить", – сказал он.
 
Новая жизнь на освобожденных территорияхВладимир Путин (политик)Марат ХуснуллинДонецкая Народная Республика (ДНР)
 
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