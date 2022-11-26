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Ситуация на линии соприкосновения – сводка Минобороны - РИА Новости Крым, 26.11.2022
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Ситуация на линии соприкосновения – сводка Минобороны
Ситуация на линии соприкосновения – сводка Минобороны - РИА Новости Крым, 26.11.2022
Ситуация на линии соприкосновения – сводка Минобороны
Вооруженные силы России пресекли пять попыток атак и контрнаступлений противника и поразили пять пунктов управления ВСУ в трех районах. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 26.11.2022
2022-11-26T14:56
2022-11-26T14:56
специальная военная операция рф на украине
конфликт в чонгаре между бойцами всу и членами организации "аскер"
армия и флот
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России пресекли пять попыток атак и контрнаступлений противника и поразили пять пунктов управления ВСУ в трех районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Сообщается, что попытки атаковать ВСУ предпринимались на Купянском и Красно-Лиманском (ЛНР) направлениях."На Купянском направлении в результате огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем по районам сосредоточения ВСУ предотвращена попытка противника атаковать в направлении населенного пункта Новоселовское. На Красно-Лиманском направлении противник силами двух ротных тактических групп безуспешно пытался атаковать подразделения российских войск в направлении населенных пунктов Коломыйчиха и Площанка", – говорится в сводке.Кроме того, на Донецком направлении отражены контратаки ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка, Яковлевка и Клещеевка. Попытку восстановить утраченное положение противник предпринял также на Южно-Донецком направлении, чтобы прорваться в район населенных пунктов Новомихайловка и Никольское (ДНР), однако был отброшен на исходные позиции ударами артиллерии и действиями штурмовых групп. Еще одна попытка украинских войск атаковать российские позиции была отражена в районе населенного пункта Времевка (Донецкая область).Также за сутки ВСУ утратили пять пунктов управления, уточнили в ведомстве.Помимо этого, поражены 56 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 158-ми районах, уничтожен склад боеприпасов реактивной системы залпового огня HIMARS в районе поселка Кушугум Запорожской области и две украинские установки РСЗО "Град" на огневой позиции у села Липцы на Харьковщине.Накануне в Минобороны сообщил об уничтожении базы польских наемников под Харьковом.
https://crimea.ria.ru/20221123/pod-khersonom-chechenskiy-polk-unichtozhil-sotni-boevikov-vsu-i-naemnikov-1125512015.html
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96
news.crimea@rian.ru
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353
60
специальная военная операция рф на украине, конфликт в чонгаре между бойцами всу и членами организации "аскер", армия и флот, министерство обороны рф
Ситуация на линии соприкосновения – сводка Минобороны

Минобороны: ВС РФ пресекли пять атак ВСУ и поразили пять пунктов управления противника

14:56 26.11.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРабота САУ 2С7 "Пион" в зоне проведения спецоперации
Работа САУ 2С7 Пион в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России пресекли пять попыток атак и контрнаступлений противника и поразили пять пунктов управления ВСУ в трех районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Сообщается, что попытки атаковать ВСУ предпринимались на Купянском и Красно-Лиманском (ЛНР) направлениях.
"На Купянском направлении в результате огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем по районам сосредоточения ВСУ предотвращена попытка противника атаковать в направлении населенного пункта Новоселовское. На Красно-Лиманском направлении противник силами двух ротных тактических групп безуспешно пытался атаковать подразделения российских войск в направлении населенных пунктов Коломыйчиха и Площанка", – говорится в сводке.
Кроме того, на Донецком направлении отражены контратаки ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка, Яковлевка и Клещеевка. Попытку восстановить утраченное положение противник предпринял также на Южно-Донецком направлении, чтобы прорваться в район населенных пунктов Новомихайловка и Никольское (ДНР), однако был отброшен на исходные позиции ударами артиллерии и действиями штурмовых групп. Еще одна попытка украинских войск атаковать российские позиции была отражена в районе населенного пункта Времевка (Донецкая область).
Также за сутки ВСУ утратили пять пунктов управления, уточнили в ведомстве.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены пять пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Чугуев Харьковской области, Северск, Краматорск, Ямполь и Редкодуб (ДНР), пункт временной дислокации националистического формирования в районе населенного пункта Еленоконстантиновка Запорожской области", – уточнили в МО.
Помимо этого, поражены 56 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 158-ми районах, уничтожен склад боеприпасов реактивной системы залпового огня HIMARS в районе поселка Кушугум Запорожской области и две украинские установки РСЗО "Град" на огневой позиции у села Липцы на Харьковщине.
Накануне в Минобороны сообщил об уничтожении базы польских наемников под Харьковом.
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