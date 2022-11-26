https://crimea.ria.ru/20221126/ekipazh-rechnogo-katera-nagradili-za-geroizm-pri-evakuatsii-khersontsev--1125554766.html

Экипаж речного катера наградили за героизм при эвакуации херсонцев

Экипаж речного катера наградили за героизм при эвакуации херсонцев - РИА Новости Крым, 26.11.2022

Экипаж речного катера наградили за героизм при эвакуации херсонцев

Экипаж речного катера "Арарат", который участвовал в эвакуации жителей Херсона с правого берега Днепра на левый, указом президента РФ Владимира Путина удостоен... РИА Новости Крым, 26.11.2022

2022-11-26T10:17

2022-11-26T10:17

2022-11-26T10:18

херсонская область

новые регионы россии

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Экипаж речного катера "Арарат", который участвовал в эвакуации жителей Херсона с правого берега Днепра на левый, указом президента РФ Владимира Путина удостоен высоких государственных наград. Об этом сообщили в пресс-службе областной администрации.Отмечается, что торжественную церемонию награждения провели первый замглавы Администрации президента России Сергей Кириенко и врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.Капитан судна Владимир Куценко и механик Олег Березюк награждены Орденом Мужества, матрос Роман Уваров получил медаль "За спасение погибавших".Также Орденом Мужества награжден начальник отдела пассажирских перевозок Александр Пащенко.Соответствующий указ президент РФ Владимир Путин подписал 18 ноября.В середине октября российские власти призвали жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра выехать на безопасные территории вглубь Херсонской области и другие регионы России в связи с непрекращающимися обстрелами со стороны Украины, риском затопления в случае удара ВСУ по плотине Каховской ГЭС, а также возможной изоляции группировки российских войск на правом берегу.

https://crimea.ria.ru/20221117/ukraina-zakryla-vyezd-s-pravoberezhya-khersona-1125409109.html

https://crimea.ria.ru/20221118/chto-rasskazyvayut-evakuirovannye-v-krym-iz-khersona-zhiteli-1125434203.html

херсонская область

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, новые регионы россии, общество