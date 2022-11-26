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Экипаж речного катера наградили за героизм при эвакуации херсонцев - РИА Новости Крым, 26.11.2022
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Экипаж речного катера наградили за героизм при эвакуации херсонцев
Экипаж речного катера наградили за героизм при эвакуации херсонцев - РИА Новости Крым, 26.11.2022
Экипаж речного катера наградили за героизм при эвакуации херсонцев
Экипаж речного катера "Арарат", который участвовал в эвакуации жителей Херсона с правого берега Днепра на левый, указом президента РФ Владимира Путина удостоен... РИА Новости Крым, 26.11.2022
2022-11-26T10:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Экипаж речного катера "Арарат", который участвовал в эвакуации жителей Херсона с правого берега Днепра на левый, указом президента РФ Владимира Путина удостоен высоких государственных наград. Об этом сообщили в пресс-службе областной администрации.Отмечается, что торжественную церемонию награждения провели первый замглавы Администрации президента России Сергей Кириенко и врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.Капитан судна Владимир Куценко и механик Олег Березюк награждены Орденом Мужества, матрос Роман Уваров получил медаль "За спасение погибавших".Также Орденом Мужества награжден начальник отдела пассажирских перевозок Александр Пащенко.Соответствующий указ президент РФ Владимир Путин подписал 18 ноября.В середине октября российские власти призвали жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра выехать на безопасные территории вглубь Херсонской области и другие регионы России в связи с непрекращающимися обстрелами со стороны Украины, риском затопления в случае удара ВСУ по плотине Каховской ГЭС, а также возможной изоляции группировки российских войск на правом берегу.
https://crimea.ria.ru/20221117/ukraina-zakryla-vyezd-s-pravoberezhya-khersona-1125409109.html
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херсонская область, новые регионы россии, общество
Экипаж речного катера наградили за героизм при эвакуации херсонцев

Экипаж катера награжден за героизм при эвакуации жителей Херсона на левобережье Днепра

10:17 26.11.2022 (обновлено: 10:18 26.11.2022)
 
© Администрация Херсонской областиЭкипаж речного катера "Арарат", который участвовал в эвакуации жителей Херсона с правого берега Днепра, наградили за героизм
Экипаж речного катера Арарат, который участвовал в эвакуации жителей Херсона с правого берега Днепра, наградили за героизм
© Администрация Херсонской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Экипаж речного катера "Арарат", который участвовал в эвакуации жителей Херсона с правого берега Днепра на левый, указом президента РФ Владимира Путина удостоен высоких государственных наград. Об этом сообщили в пресс-службе областной администрации.
Отмечается, что торжественную церемонию награждения провели первый замглавы Администрации президента России Сергей Кириенко и врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
"Во время эвакуационных мероприятий члены экипажа до последнего помогали людям переправляться на левобережье, несмотря на непосредственную угрозу жизни, когда украинские боевики уже заняли город и подступали к Днепру. Это настоящий геройский поступок, который заслуживает не только высокой государственной награды, но и общественного признания", – говорится в сообщении.
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Капитан судна Владимир Куценко и механик Олег Березюк награждены Орденом Мужества, матрос Роман Уваров получил медаль "За спасение погибавших".
Также Орденом Мужества награжден начальник отдела пассажирских перевозок Александр Пащенко.
Соответствующий указ президент РФ Владимир Путин подписал 18 ноября.
В середине октября российские власти призвали жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра выехать на безопасные территории вглубь Херсонской области и другие регионы России в связи с непрекращающимися обстрелами со стороны Украины, риском затопления в случае удара ВСУ по плотине Каховской ГЭС, а также возможной изоляции группировки российских войск на правом берегу.
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