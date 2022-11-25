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Путин пообещал расширить льготы для защитников Донбасса 2014 года - РИА Новости Крым, 25.11.2022
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Путин пообещал расширить льготы для защитников Донбасса 2014 года
Путин пообещал расширить льготы для защитников Донбасса 2014 года - РИА Новости Крым, 25.11.2022
Путин пообещал расширить льготы для защитников Донбасса 2014 года
Президент России Владимир Путин пообещал проработать возможность расширения льгот для военнослужащих, защищающих Донбасс с 2014 года. Об этом глава государства... РИА Новости Крым, 25.11.2022
2022-11-25T19:03
2022-11-25T19:03
владимир путин (политик)
донецкая народная республика (днр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин пообещал проработать возможность расширения льгот для военнослужащих, защищающих Донбасс с 2014 года. Об этом глава государства заявил на встрече с матерями военнослужащих-участников специальной военной операции.Он также добавил, что разговаривал об этом с министром обороны России Сергеем Шойгу и вице-премьером Татьяной Голиковой до встречи с матерями военнослужащих."Я понимал, куда я иду и какие вопросы могут быть поставлены. В принципе я с ними проговорил в общих чертах, но я записал, это будут более конкретные поручения, поработаем над этим", - отметил он.
https://crimea.ria.ru/20221118/mobilizovannykh-studentov-donbassa-vernut-domoy-1125440909.html
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владимир путин (политик), донецкая народная республика (днр), соцзащита
Путин пообещал расширить льготы для защитников Донбасса 2014 года

Путин пообещал расширить льготы для тех, кто защищал Донбасс с 2014 года

19:03 25.11.2022
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин пообещал проработать возможность расширения льгот для военнослужащих, защищающих Донбасс с 2014 года. Об этом глава государства заявил на встрече с матерями военнослужащих-участников специальной военной операции.

"Сейчас у нас принят закон, согласно которому все льготы российские распространены на жителей Луганска, Донецка и двух других территорий. Можно это распространить, что называется, задним числом, начиная с 2014 года... поработаем над этим и какую-то систему соответствующего льготирования надо посмотреть", - сказал Путин.

Он также добавил, что разговаривал об этом с министром обороны России Сергеем Шойгу и вице-премьером Татьяной Голиковой до встречи с матерями военнослужащих.
"Я понимал, куда я иду и какие вопросы могут быть поставлены. В принципе я с ними проговорил в общих чертах, но я записал, это будут более конкретные поручения, поработаем над этим", - отметил он.
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