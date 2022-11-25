https://crimea.ria.ru/20221125/putin-poobeschal-rasshirit-lgoty-dlya-zaschitnikov-donbassa-2014-goda-1125551965.html

Путин пообещал расширить льготы для защитников Донбасса 2014 года

Путин пообещал расширить льготы для защитников Донбасса 2014 года - РИА Новости Крым, 25.11.2022

Путин пообещал расширить льготы для защитников Донбасса 2014 года

Президент России Владимир Путин пообещал проработать возможность расширения льгот для военнослужащих, защищающих Донбасс с 2014 года. Об этом глава государства... РИА Новости Крым, 25.11.2022

2022-11-25T19:03

2022-11-25T19:03

2022-11-25T19:03

владимир путин (политик)

донецкая народная республика (днр)

соцзащита

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/0e/1124891912_0:173:3072:1901_1920x0_80_0_0_0478a863c5773567a8466bb746cacf61.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин пообещал проработать возможность расширения льгот для военнослужащих, защищающих Донбасс с 2014 года. Об этом глава государства заявил на встрече с матерями военнослужащих-участников специальной военной операции.Он также добавил, что разговаривал об этом с министром обороны России Сергеем Шойгу и вице-премьером Татьяной Голиковой до встречи с матерями военнослужащих."Я понимал, куда я иду и какие вопросы могут быть поставлены. В принципе я с ними проговорил в общих чертах, но я записал, это будут более конкретные поручения, поработаем над этим", - отметил он.

https://crimea.ria.ru/20221118/mobilizovannykh-studentov-donbassa-vernut-domoy-1125440909.html

донецкая народная республика (днр)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), донецкая народная республика (днр), соцзащита