Как в Кремле отреагировали на слова Зеленского о Крыме
Песков: Украина не отказалась от позиции, что Крым должен быть возвращен силовым путем
© РИА Новости . Alexey Malgavko / Перейти в фотобанкВид на поселок Партенит на побережье Черного моря в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Украинские власти не отказались от намерений "вернуть" Крым силовыми методами, для России это означает обсуждение отчуждения ее территории РФ, о чем не может быть и речи. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский в интервью Financial Times заявил, что готов рассмотреть вариант "деоккупации" российского Крыма "невоенным путем". В то же время, по его словам, если это решение будет предполагать сохранение полуострова в составе России, то в этом случае "никому не стоит тратить свое время".
"В Конституции Украины речь шла о том, что Крым должен быть возвращен Украине силовыми методами, силовым путем. И де-факто Украина от этого не отказалась. Для нас это ни что иное, как обсуждение темы отчуждения территорий РФ, какого-то другого понимания здесь быть не может, об этом не может быть и речи", - сказал Песков журналистам.
По мнению представителя Кремля, российские СМИ "абсолютно неправильно передали" суть высказываний Зеленского, трактовав их "чуть ли ни как готовность президента Зеленского заниматься этой темой невоенным путем, а мирными переговорами".
Более того, считает Песков, подобные заявления "лишний раз говорят о неготовности, нежелании и неспособности украинской стороны быть готовым к урегулированию проблемы невоенными методами".