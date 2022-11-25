https://crimea.ria.ru/20221125/kak-v-kremle-otreagirovali-na-slova-zelenskogo-o-kryme-1125542857.html

Как в Кремле отреагировали на слова Зеленского о Крыме

Как в Кремле отреагировали на слова Зеленского о Крыме - РИА Новости Крым, 25.11.2022

Как в Кремле отреагировали на слова Зеленского о Крыме

Украинские власти не отказались от намерений "вернуть" Крым силовыми методами, для России это означает обсуждение отчуждения ее территории РФ, о чем не может... РИА Новости Крым, 25.11.2022

2022-11-25T13:18

2022-11-25T13:18

2022-11-25T13:18

дмитрий песков

крым

украина

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111597/30/1115973007_0:198:3072:1926_1920x0_80_0_0_fd17ac8963a9ff4998adeb864cf4c50f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Украинские власти не отказались от намерений "вернуть" Крым силовыми методами, для России это означает обсуждение отчуждения ее территории РФ, о чем не может быть и речи. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Ранее украинский лидер Владимир Зеленский в интервью Financial Times заявил, что готов рассмотреть вариант "деоккупации" российского Крыма "невоенным путем". В то же время, по его словам, если это решение будет предполагать сохранение полуострова в составе России, то в этом случае "никому не стоит тратить свое время".По мнению представителя Кремля, российские СМИ "абсолютно неправильно передали" суть высказываний Зеленского, трактовав их "чуть ли ни как готовность президента Зеленского заниматься этой темой невоенным путем, а мирными переговорами".Более того, считает Песков, подобные заявления "лишний раз говорят о неготовности, нежелании и неспособности украинской стороны быть готовым к урегулированию проблемы невоенными методами".

https://crimea.ria.ru/20221125/chto-oznachayut-slova-zelenskogo-o-nevoennom-vozvraschenii-kryma--eksperty-1125541053.html

https://crimea.ria.ru/20221125/zelenskiy-zayavil-o-zhelanii-vernut-krym-nevoennym-putem-1125536928.html

крым

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, крым, украина, политика