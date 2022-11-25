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Как в Кремле отреагировали на слова Зеленского о Крыме - РИА Новости Крым, 25.11.2022
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Как в Кремле отреагировали на слова Зеленского о Крыме
Как в Кремле отреагировали на слова Зеленского о Крыме - РИА Новости Крым, 25.11.2022
Как в Кремле отреагировали на слова Зеленского о Крыме
Украинские власти не отказались от намерений "вернуть" Крым силовыми методами, для России это означает обсуждение отчуждения ее территории РФ, о чем не может... РИА Новости Крым, 25.11.2022
2022-11-25T13:18
2022-11-25T13:18
дмитрий песков
крым
украина
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Украинские власти не отказались от намерений "вернуть" Крым силовыми методами, для России это означает обсуждение отчуждения ее территории РФ, о чем не может быть и речи. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Ранее украинский лидер Владимир Зеленский в интервью Financial Times заявил, что готов рассмотреть вариант "деоккупации" российского Крыма "невоенным путем". В то же время, по его словам, если это решение будет предполагать сохранение полуострова в составе России, то в этом случае "никому не стоит тратить свое время".По мнению представителя Кремля, российские СМИ "абсолютно неправильно передали" суть высказываний Зеленского, трактовав их "чуть ли ни как готовность президента Зеленского заниматься этой темой невоенным путем, а мирными переговорами".Более того, считает Песков, подобные заявления "лишний раз говорят о неготовности, нежелании и неспособности украинской стороны быть готовым к урегулированию проблемы невоенными методами".
https://crimea.ria.ru/20221125/chto-oznachayut-slova-zelenskogo-o-nevoennom-vozvraschenii-kryma--eksperty-1125541053.html
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дмитрий песков, крым, украина, политика
Как в Кремле отреагировали на слова Зеленского о Крыме

Песков: Украина не отказалась от позиции, что Крым должен быть возвращен силовым путем

13:18 25.11.2022
 
© РИА Новости . Alexey Malgavko / Перейти в фотобанкВид на поселок Партенит на побережье Черного моря в Крыму
Вид на поселок Партенит на побережье Черного моря в Крыму - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости . Alexey Malgavko
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Украинские власти не отказались от намерений "вернуть" Крым силовыми методами, для России это означает обсуждение отчуждения ее территории РФ, о чем не может быть и речи. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский в интервью Financial Times заявил, что готов рассмотреть вариант "деоккупации" российского Крыма "невоенным путем". В то же время, по его словам, если это решение будет предполагать сохранение полуострова в составе России, то в этом случае "никому не стоит тратить свое время".
Президент Украины Владимир Зеленский в Верховной раде
11:59
Что означают слова Зеленского о "невоенном возвращении" Крыма – эксперты
"В Конституции Украины речь шла о том, что Крым должен быть возвращен Украине силовыми методами, силовым путем. И де-факто Украина от этого не отказалась. Для нас это ни что иное, как обсуждение темы отчуждения территорий РФ, какого-то другого понимания здесь быть не может, об этом не может быть и речи", - сказал Песков журналистам.
По мнению представителя Кремля, российские СМИ "абсолютно неправильно передали" суть высказываний Зеленского, трактовав их "чуть ли ни как готовность президента Зеленского заниматься этой темой невоенным путем, а мирными переговорами".
Президент Украины Владимир Зеленский
09:51
Зеленский заявил о желании "вернуть" Крым невоенным путем
Более того, считает Песков, подобные заявления "лишний раз говорят о неготовности, нежелании и неспособности украинской стороны быть готовым к урегулированию проблемы невоенными методами".
 
Дмитрий ПесковКрымУкраинаПолитика
 
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Заголовок открываемого материала
13:18Как в Кремле отреагировали на слова Зеленского о Крыме
12:40В Минфине Крыма раскрыли причину сжатия серого сегмента бизнеса в Крыму
12:30Ревизоры требуют от властей Севастополя увеличить бюджет на соцподдержку
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11:59Что означают слова Зеленского о "невоенном возвращении" Крыма – эксперты
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11:39В Крыму мошенники присвоили земельные участки на 10 млн рублей
11:29Объявит ли Путин "мобилизацию страны" в своем ежегодном послании – Песков
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09:51Зеленский заявил о желании "вернуть" Крым невоенным путем
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