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Более 50 улиц Симферополя и пригородные села на сутки останутся без воды - РИА Новости Крым, 25.11.2022
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Более 50 улиц Симферополя и пригородные села на сутки останутся без воды
Более 50 улиц Симферополя и пригородные села на сутки останутся без воды - РИА Новости Крым, 25.11.2022
Более 50 улиц Симферополя и пригородные села на сутки останутся без воды
Более 50 улиц Симферополя и жители пригородных сел на сутки останутся без воды. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. РИА Новости Крым, 25.11.2022
2022-11-25T20:36
2022-11-25T20:36
крым
симферополь
вода в крыму
жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Более 50 улиц Симферополя и жители пригородных сел на сутки останутся без воды. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.В зону отключения попадают села Молочное, Трехпрудное, Трудолюбово, СТ "Ивушки", Приятное свидание, СТ "Союз", Каштановое, Кизиловое, Малиновка, Партизанское, Левадки, Фонтаны, Обрыв, Залесье, микрорайоны Заводское, Фонтаны, Новониколаевка, Ак-Мечеть.Кроме того, не будет воды на улицах Симферополя: Героев Сталинграда, Обская, Амурская, Иртышская, Енисейская, Валдайская, Генова (частично), пр-д Высоковольтный, Глухова, Семафорная, Депутатская, Контейнерная, Севастопольская, проспект Кирова, Гоголя, Горького, Самокиша (частично), Жуковского, Трансформаторная, Генерала Васильева, 60 лет Октября, Аральская, 1-й Конной Армии, Залесская, Табачная, Красных Зорь, Днепровская, Аянская, Димитрова, Целинная, Дружбы, Соколиная, Шевченко, Баррикадная, Бастионная, Голубиная, Санитарная, Мускатная, Тополевая, Гавена, Сизаса, Толбухина, Сочинская, Зенитная, Русская, Гражданская, Качинская, Батумская, Очаковская, Новороссийская, Миллера, Батурина, Ливневая, Крымских Партизан, Трубаченко и переулках Ореховый, Гавена, Батумский, Русский, Элеваторный.На время выполнения работ будет осуществляться подвоз питьевой воды. Актуальную информацию о графике подвоза можно узнать на официальном сайте предприятия "Вода Крыма".
https://crimea.ria.ru/20221123/vodnyy-vopros-aksenov-otsenil-riski-dlya-kryma-1125507412.html
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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крым, симферополь, вода в крыму, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
Более 50 улиц Симферополя и пригородные села на сутки останутся без воды

Более 50 улиц Симферополя и двенадцать пригородных сел на сутки останутся без воды

20:36 25.11.2022
 
© Фото: pixabay.comВодопровод
Водопровод
© Фото: pixabay.com
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Более 50 улиц Симферополя и жители пригородных сел на сутки останутся без воды. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
"По информации предприятия "Вода Крыма", в связи с производством работ на водопроводных очистных сооружениях и магистральном водоводе, 28 ноября с 21:00 будет ограничено водоснабжение ряда сел и улиц города Симферополя, - говорится в сообщении. - Основной объем работ будет выполнен до 21:00 29 ноября, а полное восстановление водоснабжения ожидается к 06:00 30 ноября".
В зону отключения попадают села Молочное, Трехпрудное, Трудолюбово, СТ "Ивушки", Приятное свидание, СТ "Союз", Каштановое, Кизиловое, Малиновка, Партизанское, Левадки, Фонтаны, Обрыв, Залесье, микрорайоны Заводское, Фонтаны, Новониколаевка, Ак-Мечеть.
Северо-Крымский канал - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
23 ноября, 10:53
Водный вопрос: Аксенов оценил риски для Крыма
Кроме того, не будет воды на улицах Симферополя: Героев Сталинграда, Обская, Амурская, Иртышская, Енисейская, Валдайская, Генова (частично), пр-д Высоковольтный, Глухова, Семафорная, Депутатская, Контейнерная, Севастопольская, проспект Кирова, Гоголя, Горького, Самокиша (частично), Жуковского, Трансформаторная, Генерала Васильева, 60 лет Октября, Аральская, 1-й Конной Армии, Залесская, Табачная, Красных Зорь, Днепровская, Аянская, Димитрова, Целинная, Дружбы, Соколиная, Шевченко, Баррикадная, Бастионная, Голубиная, Санитарная, Мускатная, Тополевая, Гавена, Сизаса, Толбухина, Сочинская, Зенитная, Русская, Гражданская, Качинская, Батумская, Очаковская, Новороссийская, Миллера, Батурина, Ливневая, Крымских Партизан, Трубаченко и переулках Ореховый, Гавена, Батумский, Русский, Элеваторный.
На время выполнения работ будет осуществляться подвоз питьевой воды. Актуальную информацию о графике подвоза можно узнать на официальном сайте предприятия "Вода Крыма".
 
КрымСимферопольВода в КрымуЖилищно-коммунальное хозяйство Крыма и Севастополя
 
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