https://crimea.ria.ru/20221124/vs-rossii-ne-nanosili-raketnykh-udarov-po-kievu-23-noyabrya--minoborony-1125526259.html

ВС России не наносили ракетных ударов по Киеву 23 ноября – Минобороны

ВС России не наносили ракетных ударов по Киеву 23 ноября – Минобороны - РИА Новости Крым, 24.11.2022

ВС России не наносили ракетных ударов по Киеву 23 ноября – Минобороны

Вооруженные силы России 23 ноября не нанесли ни одного ракетного удара по Киеву, разрушения в городе стали следствием падения ракет иностранных и украинских... РИА Новости Крым, 24.11.2022

2022-11-24T14:12

2022-11-24T14:12

2022-11-24T14:12

украина

военное положение на украине

ситуация на украине

игорь конашенков

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России 23 ноября не нанесли ни одного ракетного удара по Киеву, разрушения в городе стали следствием падения ракет иностранных и украинских средств противовоздушной обороны (ПВО), заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.Он также сообщил, что 23 ноября ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики.В среду в Киеве и других городах Украины прогремела серия взрывов, были поражены объекты критической инфраструктуры. Сообщалось об ударах по Харькову, Днепропетровску, Одессе, Запорожью, Кривому Рогу и другим городам. В ряде регионов пропали свет, вода, отопление, возникли перебои с мобильной связью и интернетом.По данным Минэнерго Украины, временно обесточены все атомные электростанции, а также большинство тепловых и гидроэлектростанций, кроме того, повреждены объекты электропередачи.Обесточено подавляющее большинство потребителей электроэнергии по всей стране.

украина

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, военное положение на украине, ситуация на украине, игорь конашенков, всу (вооруженные силы украины)