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ВС России не наносили ракетных ударов по Киеву 23 ноября – Минобороны - РИА Новости Крым, 24.11.2022
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ВС России не наносили ракетных ударов по Киеву 23 ноября – Минобороны
ВС России не наносили ракетных ударов по Киеву 23 ноября – Минобороны - РИА Новости Крым, 24.11.2022
ВС России не наносили ракетных ударов по Киеву 23 ноября – Минобороны
Вооруженные силы России 23 ноября не нанесли ни одного ракетного удара по Киеву, разрушения в городе стали следствием падения ракет иностранных и украинских... РИА Новости Крым, 24.11.2022
2022-11-24T14:12
2022-11-24T14:12
украина
военное положение на украине
ситуация на украине
игорь конашенков
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России 23 ноября не нанесли ни одного ракетного удара по Киеву, разрушения в городе стали следствием падения ракет иностранных и украинских средств противовоздушной обороны (ПВО), заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.Он также сообщил, что 23 ноября ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики.В среду в Киеве и других городах Украины прогремела серия взрывов, были поражены объекты критической инфраструктуры. Сообщалось об ударах по Харькову, Днепропетровску, Одессе, Запорожью, Кривому Рогу и другим городам. В ряде регионов пропали свет, вода, отопление, возникли перебои с мобильной связью и интернетом.По данным Минэнерго Украины, временно обесточены все атомные электростанции, а также большинство тепловых и гидроэлектростанций, кроме того, повреждены объекты электропередачи.Обесточено подавляющее большинство потребителей электроэнергии по всей стране.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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украина, военное положение на украине, ситуация на украине, игорь конашенков, всу (вооруженные силы украины)
ВС России не наносили ракетных ударов по Киеву 23 ноября – Минобороны

МО: Вооруженные силы РФ не наносили ударов по целям в черте Киева 23 ноября

14:12 24.11.2022
 
© AP Photo Andrew KravchenkoКиев во время отключения электричества
Киев во время отключения электричества - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© AP Photo Andrew Kravchenko
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России 23 ноября не нанесли ни одного ракетного удара по Киеву, разрушения в городе стали следствием падения ракет иностранных и украинских средств противовоздушной обороны (ПВО), заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

"Особо подчеркну: ни одного удара по целям в черте города Киев не наносилось. Все объявленные киевским режимом разрушения в городе стали следствием падения ракет иностранных и украинских средств ПВО, размещенных в жилых кварталах украинской столицы", – сказал Конашенков на брифинге в четверг.

Он также сообщил, что 23 ноября ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики.
"Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены. В результате удара нарушена переброска железнодорожным транспортом резервов ВСУ, иностранных вооружений, военной техники и боеприпасов в районы боевых действий", – уточнил представитель оборонного ведомства.
В среду в Киеве и других городах Украины прогремела серия взрывов, были поражены объекты критической инфраструктуры. Сообщалось об ударах по Харькову, Днепропетровску, Одессе, Запорожью, Кривому Рогу и другим городам. В ряде регионов пропали свет, вода, отопление, возникли перебои с мобильной связью и интернетом.
По данным Минэнерго Украины, временно обесточены все атомные электростанции, а также большинство тепловых и гидроэлектростанций, кроме того, повреждены объекты электропередачи.
Обесточено подавляющее большинство потребителей электроэнергии по всей стране.
 
УкраинаВоенное положение на УкраинеСитуация на УкраинеИгорь КонашенковВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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