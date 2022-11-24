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ЦРУ призналось в вербовке сил для разжигания кризиса на Украине

ЦРУ призналось в вербовке сил для разжигания кризиса на Украине - РИА Новости Крым, 24.11.2022

ЦРУ призналось в вербовке сил для разжигания кризиса на Украине

Публичное анонсирование представителем ЦРУ активной вербовки агентов по всему миру – доказательство того, что украинский кризис был рожден местными элитами под... РИА Новости Крым, 24.11.2022

2022-11-24T13:50

2022-11-24T13:50

2022-11-24T13:50

министерство иностранных дел рф (мид рф)

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Публичное анонсирование представителем ЦРУ активной вербовки агентов по всему миру – доказательство того, что украинский кризис был рожден местными элитами под руководством Вашингтона для ослабления России. Об этом заявили в посольстве РФ в США, соответствующее заявление опубликовано на официальных страницах ведомства.22 ноября в издании Wall Street Journal появилась статья, в которой цитировалось заявление замдиректора ЦРУ по операциям Дэвида Марлоу, сделанное им в Университете Джорджа Мейсона. В выступлении, в частности, шла речь об активной вербовке ЦРУ агентов, недовольных проведением специальной операции РФ на Украине. Среди них граждане РФ, в том числе из бизнес-среды: "Мы ищем по всему миру россиян", – заметил Марлоу.Здесь отметили, что никаких иллюзий относительно антироссийской деятельности ЦРУ ведомства не питало. Но столь откровенное заявление стоит считать публичным признанием того, что кризис на Украине – дело рук местных элит, действовавших под руководством Вашингтона, безудержного в своем стремлении ослабить Россию изнутри "изощренными подрывными методами".Вместе с тем, в ведомстве предположили, что за словами Марлоу скрывается банальное желание пропариться и заставить Конгресс увеличить бюджет спецслужбы.Ранее в посольстве РФ в США прокомментировали цели СВО.

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министерство иностранных дел рф (мид рф), украина