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ЦРУ призналось в вербовке сил для разжигания кризиса на Украине
ЦРУ призналось в вербовке сил для разжигания кризиса на Украине - РИА Новости Крым, 24.11.2022
ЦРУ призналось в вербовке сил для разжигания кризиса на Украине
Публичное анонсирование представителем ЦРУ активной вербовки агентов по всему миру – доказательство того, что украинский кризис был рожден местными элитами под... РИА Новости Крым, 24.11.2022
2022-11-24T13:50
2022-11-24T13:50
2022-11-24T13:50
министерство иностранных дел рф (мид рф)
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Публичное анонсирование представителем ЦРУ активной вербовки агентов по всему миру – доказательство того, что украинский кризис был рожден местными элитами под руководством Вашингтона для ослабления России. Об этом заявили в посольстве РФ в США, соответствующее заявление опубликовано на официальных страницах ведомства.22 ноября в издании Wall Street Journal появилась статья, в которой цитировалось заявление замдиректора ЦРУ по операциям Дэвида Марлоу, сделанное им в Университете Джорджа Мейсона. В выступлении, в частности, шла речь об активной вербовке ЦРУ агентов, недовольных проведением специальной операции РФ на Украине. Среди них граждане РФ, в том числе из бизнес-среды: "Мы ищем по всему миру россиян", – заметил Марлоу.Здесь отметили, что никаких иллюзий относительно антироссийской деятельности ЦРУ ведомства не питало. Но столь откровенное заявление стоит считать публичным признанием того, что кризис на Украине – дело рук местных элит, действовавших под руководством Вашингтона, безудержного в своем стремлении ослабить Россию изнутри "изощренными подрывными методами".Вместе с тем, в ведомстве предположили, что за словами Марлоу скрывается банальное желание пропариться и заставить Конгресс увеличить бюджет спецслужбы.Ранее в посольстве РФ в США прокомментировали цели СВО.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство иностранных дел рф (мид рф), украина
ЦРУ призналось в вербовке сил для разжигания кризиса на Украине
Посольство России в США: ЦРУ призналось в вербовке сил для разжигания кризиса на Украине
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Публичное анонсирование представителем ЦРУ активной вербовки агентов по всему миру – доказательство того, что украинский кризис был рожден местными элитами под руководством Вашингтона для ослабления России. Об этом заявили в посольстве РФ в США, соответствующее заявление опубликовано на официальных страницах ведомства.
22 ноября в издании Wall Street Journal появилась статья, в которой цитировалось заявление замдиректора ЦРУ по операциям Дэвида Марлоу, сделанное им в Университете Джорджа Мейсона. В выступлении, в частности, шла речь об активной вербовке ЦРУ агентов, недовольных проведением специальной операции РФ на Украине. Среди них граждане РФ, в том числе из бизнес-среды: "Мы ищем по всему миру россиян", – заметил Марлоу.
"Мы приняли к сведению публикацию в Wall Street Journal <...> Чиновник открыто признал, что спецслужба ищет потенциальных агентов среди россиян по всему миру", – сообщили в российском посольстве.
Здесь отметили, что никаких иллюзий относительно антироссийской деятельности ЦРУ ведомства не питало. Но столь откровенное заявление стоит считать публичным признанием того, что кризис на Украине – дело рук местных элит, действовавших под руководством Вашингтона, безудержного в своем стремлении ослабить Россию изнутри "изощренными подрывными методами".
"Все это служит подтверждением того, что украинский кризис был инспирирован местными правящими кругами с целью, как указано в обновленной Стратегии национальной безопасности США, нанести нашей стране стратегическое поражение", – заявили в посольстве.
Вместе с тем, в ведомстве предположили, что за словами Марлоу скрывается банальное желание пропариться и заставить Конгресс увеличить бюджет спецслужбы.
Ранее в посольстве РФ в США
прокомментировали цели СВО.