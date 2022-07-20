Рейтинг@Mail.ru
Посольство РФ в США: СВО на Украине не носит захватнический характер - РИА Новости Крым, 20.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220720/posolstvo-rf-v-ssha-svo-na-ukraine-ne-nosit-zakhvatnicheskiy-kharakter-1123904078.html
Посольство РФ в США: СВО на Украине не носит захватнический характер
Посольство РФ в США: СВО на Украине не носит захватнический характер - РИА Новости Крым, 20.07.2022
Посольство РФ в США: СВО на Украине не носит захватнический характер
Военная операция РФ на Украине не носит захватнический характер, на освобожденных территориях устанавливается мир, люди получают условия для нормальной жизни... РИА Новости Крым, 20.07.2022
2022-07-20T10:52
2022-07-20T10:52
специальная военная операция рф на украине
российская федерация (россия, рф)
украина
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/14/1123904035_0:97:936:624_1920x0_80_0_0_ad94c9da0eec8c3f632fb08e77a4fee5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. Военная операция РФ на Украине не носит захватнический характер, на освобожденных территориях устанавливается мир, люди получают условия для нормальной жизни при соблюдения равных прав граждан, вне зависимости от этнической и языковой принадлежности, и самоопределяются самостоятельно. Об этом заявили в Посольстве РФ в США в ответ на заявления представителей Белого дома о намерениях России "аннексировать украинские территории".В посольстве подчеркивают, что на помощь разрушенным городам приходят федеральные органы власти, регионы, общественные организации и просто неравнодушные россияне. На Украину, в ДНР и ЛНР направлено более 45 тыс. тонн гуманитарных грузов. Тысячи специалистов восстанавливают инфраструктуру городов на освобожденных территориях, и уже к концу года в Донбассе построят около 500 км дорог и мостов, в Мариуполе к осени появится 12 жилых многоэтажек и современная больница. Все это никак не соотносится с понятием "аннексия"."Очередные инсинуации являются еще одним подтверждением стремления Вашингтона "раскочегаривать" конфликт как можно дольше. Американскими правящими кругами движет не забота об украинцах, a желание нанести России максимальный урон. Наша страна продолжит энергичную работу по налаживанию мирной жизни на освобожденных землях и выполнению всех задач СВО", - заявляет посольство.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Как указал президент Владимир Путин, она необходима для защиты "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции— освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://crimea.ria.ru/20220715/referendum-v-zaporozhskoy-oblasti-glava-vga-otvetil-na-glavnye-voprosy-1123859093.html
российская федерация (россия, рф)
украина
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/14/1123904035_63:0:895:624_1920x0_80_0_0_b03e0292a6a1d2370e1d706653668f99.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
специальная военная операция рф на украине, российская федерация (россия, рф), украина, сша
Посольство РФ в США: СВО на Украине не носит захватнический характер

Посольство РФ в США: Россия возвращает мир на освобожденные территории

10:52 20.07.2022
 
© Посольство России в СШАЗдание посольства РФ в Вашингтоне
Здание посольства РФ в Вашингтоне
© Посольство России в США
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. Военная операция РФ на Украине не носит захватнический характер, на освобожденных территориях устанавливается мир, люди получают условия для нормальной жизни при соблюдения равных прав граждан, вне зависимости от этнической и языковой принадлежности, и самоопределяются самостоятельно. Об этом заявили в Посольстве РФ в США в ответ на заявления представителей Белого дома о намерениях России "аннексировать украинские территории".
"Руководство Российской Федерации неоднократно заявляло о том, что решение о своем будущем самостоятельно примет население освобожденных территорий", - говорится в сообщении дипведомства в Telegram.
В посольстве подчеркивают, что на помощь разрушенным городам приходят федеральные органы власти, регионы, общественные организации и просто неравнодушные россияне. На Украину, в ДНР и ЛНР направлено более 45 тыс. тонн гуманитарных грузов. Тысячи специалистов восстанавливают инфраструктуру городов на освобожденных территориях, и уже к концу года в Донбассе построят около 500 км дорог и мостов, в Мариуполе к осени появится 12 жилых многоэтажек и современная больница. Все это никак не соотносится с понятием "аннексия".
"Очередные инсинуации являются еще одним подтверждением стремления Вашингтона "раскочегаривать" конфликт как можно дольше. Американскими правящими кругами движет не забота об украинцах, a желание нанести России максимальный урон. Наша страна продолжит энергичную работу по налаживанию мирной жизни на освобожденных землях и выполнению всех задач СВО", - заявляет посольство.
Мелитополь - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
15 июля, 16:25
Референдум в Запорожской области: глава ВГА ответил на главные вопросы
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Как указал президент Владимир Путин, она необходима для защиты "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции— освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
 
Специальная военная операция РФ на УкраинеРоссийская Федерация (Россия, РФ)УкраинаСША
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:52Посольство РФ в США: СВО на Украине не носит захватнический характер
10:49В Алуште водитель специально переехал человека: пострадавший умер
10:42Аксенов пригласил "Вкусно и точка" в Крым
10:14Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе – данные за сутки
10:11Сирия разорвала дипотношения с Украиной - СМИ
10:06Когда запустят поезда из Крыма в Херсон и Мелитополь – Аксенов
09:56Шойгу приказал жестко пресекать обстрелы освобожденных районов Донбасса
09:51По Антоновскому мосту в Херсоне попали 8 ракет HIMARS – власти
09:39ВСУ обстреливает Курскую область: под огнем пограничный пункт пропуска
09:30Где в Крыму до вечера не будет воды
09:18Земельный вопрос: новые ограничения для россиян от Финляндии
09:10Цель не достигнута: Захарова ответила на заявления США о новых санкциях
08:33Помощь беженцам и многодетным: работа благотворительного центра в Крыму
08:04В Крыму оценили введенные президентом штрафы за выброс мусора из авто
07:36В Ялте появится приют для животных
07:03"Полосатые рейсы": арбузы c Украины отправятся в Крым и регионы РФ
03:00США не станут "светить" на Украине оружие нового типа – эксперт
00:01В среду в Крыму будет сухо и тепло
00:00Какой сегодня праздник: 20 июля
22:07НАТО могла развязать войну с Россией за Крым – лидер Ирана
Лента новостейМолния