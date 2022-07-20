https://crimea.ria.ru/20220720/posolstvo-rf-v-ssha-svo-na-ukraine-ne-nosit-zakhvatnicheskiy-kharakter-1123904078.html
Посольство РФ в США: СВО на Украине не носит захватнический характер
Посольство РФ в США: СВО на Украине не носит захватнический характер - РИА Новости Крым, 20.07.2022
Посольство РФ в США: СВО на Украине не носит захватнический характер
Военная операция РФ на Украине не носит захватнический характер, на освобожденных территориях устанавливается мир, люди получают условия для нормальной жизни... РИА Новости Крым, 20.07.2022
2022-07-20T10:52
2022-07-20T10:52
2022-07-20T10:52
специальная военная операция рф на украине
российская федерация (россия, рф)
украина
сша
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. Военная операция РФ на Украине не носит захватнический характер, на освобожденных территориях устанавливается мир, люди получают условия для нормальной жизни при соблюдения равных прав граждан, вне зависимости от этнической и языковой принадлежности, и самоопределяются самостоятельно. Об этом заявили в Посольстве РФ в США в ответ на заявления представителей Белого дома о намерениях России "аннексировать украинские территории".В посольстве подчеркивают, что на помощь разрушенным городам приходят федеральные органы власти, регионы, общественные организации и просто неравнодушные россияне. На Украину, в ДНР и ЛНР направлено более 45 тыс. тонн гуманитарных грузов. Тысячи специалистов восстанавливают инфраструктуру городов на освобожденных территориях, и уже к концу года в Донбассе построят около 500 км дорог и мостов, в Мариуполе к осени появится 12 жилых многоэтажек и современная больница. Все это никак не соотносится с понятием "аннексия"."Очередные инсинуации являются еще одним подтверждением стремления Вашингтона "раскочегаривать" конфликт как можно дольше. Американскими правящими кругами движет не забота об украинцах, a желание нанести России максимальный урон. Наша страна продолжит энергичную работу по налаживанию мирной жизни на освобожденных землях и выполнению всех задач СВО", - заявляет посольство.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Как указал президент Владимир Путин, она необходима для защиты "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции— освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://crimea.ria.ru/20220715/referendum-v-zaporozhskoy-oblasti-glava-vga-otvetil-na-glavnye-voprosy-1123859093.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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специальная военная операция рф на украине, российская федерация (россия, рф), украина, сша
Посольство РФ в США: СВО на Украине не носит захватнический характер
Посольство РФ в США: Россия возвращает мир на освобожденные территории
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. Военная операция РФ на Украине не носит захватнический характер, на освобожденных территориях устанавливается мир, люди получают условия для нормальной жизни при соблюдения равных прав граждан, вне зависимости от этнической и языковой принадлежности, и самоопределяются самостоятельно. Об этом заявили в Посольстве РФ в США в ответ на заявления представителей Белого дома о намерениях России "аннексировать украинские территории".
"Руководство Российской Федерации неоднократно заявляло о том, что решение о своем будущем самостоятельно примет население освобожденных территорий", - говорится в сообщении
дипведомства в Telegram.
В посольстве подчеркивают, что на помощь разрушенным городам приходят федеральные органы власти, регионы, общественные организации и просто неравнодушные россияне. На Украину, в ДНР и ЛНР направлено более 45 тыс. тонн гуманитарных грузов. Тысячи специалистов восстанавливают инфраструктуру городов на освобожденных территориях, и уже к концу года в Донбассе построят около 500 км дорог и мостов, в Мариуполе к осени появится 12 жилых многоэтажек и современная больница. Все это никак не соотносится с понятием "аннексия".
"Очередные инсинуации являются еще одним подтверждением стремления Вашингтона "раскочегаривать" конфликт как можно дольше. Американскими правящими кругами движет не забота об украинцах, a желание нанести России максимальный урон. Наша страна продолжит энергичную работу по налаживанию мирной жизни на освобожденных землях и выполнению всех задач СВО", - заявляет посольство.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Как указал президент Владимир Путин, она необходима для защиты "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции— освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.