https://crimea.ria.ru/20220720/posolstvo-rf-v-ssha-svo-na-ukraine-ne-nosit-zakhvatnicheskiy-kharakter-1123904078.html

Посольство РФ в США: СВО на Украине не носит захватнический характер

Посольство РФ в США: СВО на Украине не носит захватнический характер - РИА Новости Крым, 20.07.2022

Посольство РФ в США: СВО на Украине не носит захватнический характер

Военная операция РФ на Украине не носит захватнический характер, на освобожденных территориях устанавливается мир, люди получают условия для нормальной жизни... РИА Новости Крым, 20.07.2022

2022-07-20T10:52

2022-07-20T10:52

2022-07-20T10:52

специальная военная операция рф на украине

российская федерация (россия, рф)

украина

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/14/1123904035_0:97:936:624_1920x0_80_0_0_ad94c9da0eec8c3f632fb08e77a4fee5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. Военная операция РФ на Украине не носит захватнический характер, на освобожденных территориях устанавливается мир, люди получают условия для нормальной жизни при соблюдения равных прав граждан, вне зависимости от этнической и языковой принадлежности, и самоопределяются самостоятельно. Об этом заявили в Посольстве РФ в США в ответ на заявления представителей Белого дома о намерениях России "аннексировать украинские территории".В посольстве подчеркивают, что на помощь разрушенным городам приходят федеральные органы власти, регионы, общественные организации и просто неравнодушные россияне. На Украину, в ДНР и ЛНР направлено более 45 тыс. тонн гуманитарных грузов. Тысячи специалистов восстанавливают инфраструктуру городов на освобожденных территориях, и уже к концу года в Донбассе построят около 500 км дорог и мостов, в Мариуполе к осени появится 12 жилых многоэтажек и современная больница. Все это никак не соотносится с понятием "аннексия"."Очередные инсинуации являются еще одним подтверждением стремления Вашингтона "раскочегаривать" конфликт как можно дольше. Американскими правящими кругами движет не забота об украинцах, a желание нанести России максимальный урон. Наша страна продолжит энергичную работу по налаживанию мирной жизни на освобожденных землях и выполнению всех задач СВО", - заявляет посольство.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Как указал президент Владимир Путин, она необходима для защиты "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции— освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://crimea.ria.ru/20220715/referendum-v-zaporozhskoy-oblasti-glava-vga-otvetil-na-glavnye-voprosy-1123859093.html

российская федерация (россия, рф)

украина

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, российская федерация (россия, рф), украина, сша