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Стрельба в Крымске: четверо погибших и один тяжелораненый - РИА Новости Крым, 24.11.2022
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Стрельба в Крымске: четверо погибших и один тяжелораненый
Стрельба в Крымске: четверо погибших и один тяжелораненый - РИА Новости Крым, 24.11.2022
Стрельба в Крымске: четверо погибших и один тяжелораненый
Три человека погибли в результате инцидента со стрельбой в Крымске, еще один получил тяжелые ранения. Стрелок покончил собой, сообщили в пресс-службе МВД РФ. РИА Новости Крым, 24.11.2022
2022-11-24T18:45
2022-11-24T19:07
кубань
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Три человека погибли в результате инцидента со стрельбой в Крымске, еще один получил тяжелые ранения. Стрелок покончил собой, сообщили в пресс-службе МВД РФ.Как сообщили в ведомстве, трагедия произошла на улице Комарова, в помещении одного из медицинских центров города в районе 17 часов. В результате еще один человек скончался на месте, второй получил тяжелое ранение. После этого стрелок покончил с собой, уточнили в МВД."По предварительным данным, причиной происшествия мог явиться результат бракоразводного процесса с участием злоумышленника", – прокомментировал руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю Александр Рунов.В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.Как сообщал ранее сайт РИА Новости Крым, неизвестный мужчина открыл стрельбу рядом с торговым центром "Славянский" в Крымске Краснодарского края. На место происшествия выехал крымский межрайонный прокурор, организована проверка.
https://crimea.ria.ru/20221124/neizvestnyy-ustroil-strelbu-na-ulitse-v-krymske-ubity-dvoe-1125532101.html
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кубань, происшествия
Стрельба в Крымске: четверо погибших и один тяжелораненый

Мужчина в Крымске застрелил троих человек, одного ранил и покончил собой – МВД РФ

18:45 24.11.2022 (обновлено: 19:07 24.11.2022)
 
© РИА Новости . Светлана Шевченко / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости . Светлана Шевченко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Три человека погибли в результате инцидента со стрельбой в Крымске, еще один получил тяжелые ранения. Стрелок покончил собой, сообщили в пресс-службе МВД РФ.
Как сообщили в ведомстве, трагедия произошла на улице Комарова, в помещении одного из медицинских центров города в районе 17 часов.
"Местный житель 1956 года рождения причинил смертельные огнестрельные ранения двоим работникам этой организации. Затем он вышел на улицу и открыл стрельбу по прохожим", – говорится в сообщении.
В результате еще один человек скончался на месте, второй получил тяжелое ранение. После этого стрелок покончил с собой, уточнили в МВД.
Сигнальная лента - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
17:58
Неизвестный устроил стрельбу на улице в Крымске: есть убитые
"По предварительным данным, причиной происшествия мог явиться результат бракоразводного процесса с участием злоумышленника", – прокомментировал руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю Александр Рунов.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Как сообщал ранее сайт РИА Новости Крым, неизвестный мужчина открыл стрельбу рядом с торговым центром "Славянский" в Крымске Краснодарского края. На место происшествия выехал крымский межрайонный прокурор, организована проверка.
 
КубаньПроисшествия
 
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