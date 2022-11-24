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Керченская переправа: что с погодой и как ходят паромы
Керченская переправа: что с погодой и как ходят паромы - РИА Новости Крым, 24.11.2022
Керченская переправа: что с погодой и как ходят паромы
момента запуска Керченской переправы паромы перевезли через пролив более 24,2 тысяч автотранспортных средств и свыше 37 тысяч пассажиров. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 24.11.2022
2022-11-24T10:17
2022-11-24T10:17
2022-11-24T10:17
керченская паромная переправа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. С момента запуска Керченской переправы паромы перевезли через пролив более 24,2 тысяч автотранспортных средств и свыше 37 тысяч пассажиров. Об этом сообщили в Минтрансе России."С начала работы Керченской паромной переправы с ночи на 9 октября по 24 ноября через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 37 114 пассажиров, 24 227 единиц автотранспорта и 2622 железнодорожных вагона. Семью паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 793 рейса", – говорится в сообщении.Погода благоприятствует судоходству, действующих штормовых предупреждений по проливу нет."Согласно прогнозу Росгидромета, в четверг ожидается юго-восточный ветер 6-11 м/сек, порывы до 14 м/сек, без осадков, видимость хорошая, волна 30-80 см, температура воздуха днем +14…16, температура воды в море +11…12", – добавили в ведомстве.
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керченская паромная переправа, керчь, транспорт, крым
Керченская переправа: что с погодой и как ходят паромы
Как работает Керченская паромная переправа в четверг, 24 ноября
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. С момента запуска Керченской переправы паромы перевезли через пролив более 24,2 тысяч автотранспортных средств и свыше 37 тысяч пассажиров. Об этом сообщили в Минтрансе России.
"С начала работы Керченской паромной переправы с ночи на 9 октября по 24 ноября через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 37 114 пассажиров, 24 227 единиц автотранспорта и 2622 железнодорожных вагона. Семью паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 793 рейса", – говорится в сообщении.
Погода благоприятствует судоходству, действующих штормовых предупреждений по проливу нет.
"Согласно прогнозу Росгидромета, в четверг ожидается юго-восточный ветер 6-11 м/сек, порывы до 14 м/сек, без осадков, видимость хорошая, волна 30-80 см, температура воздуха днем +14…16, температура воды в море +11…12", – добавили в ведомстве.