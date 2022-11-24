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Десятки новых случаев: ковидная сводка по Крыму и Севастополю - РИА Новости Крым, 24.11.2022
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Десятки новых случаев: ковидная сводка по Крыму и Севастополю
Десятки новых случаев: ковидная сводка по Крыму и Севастополю - РИА Новости Крым, 24.11.2022
Десятки новых случаев: ковидная сводка по Крыму и Севастополю
На территории Республики Крым зарегистрировано 28 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 209 569 положительных на COVID-19. Об... РИА Новости Крым, 24.11.2022
2022-11-24T10:42
2022-11-24T10:42
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здравоохранение в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 28 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 209 569 положительных на COVID-19. Об этом сообщает региональный минздрав."За истекшие сутки госпитализировано пять пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 384 человека. Выздоровели за сутки 34 человека, за весь период – 202 242", - говорится в сообщении.Скончался еще один пациент. Количество жертв пандемии достигло 5 407.В Севастополе выявлены 14 новых случаев заболевания COVID-19. В ковидные стационары госпитализированы три человека, выписаны девять. На данный момент в больницах находится 46 пациентов, из них 39 - с подтвержденным диагнозом.Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 96 464 человека, выздоровели 93 749.Сутками ранее в Крыму и Севастополе выявили 40 случаев COVID-19, умер один человек.
https://crimea.ria.ru/20221120/virusolog-obyasnil-riski-po-tserberu-1125417310.html
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крым, севастополь, коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе
Десятки новых случаев: ковидная сводка по Крыму и Севастополю

В Крыму и Севастополе за сутки выявили 42 случая COVID-19, умер один человек

10:42 24.11.2022
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМедик использует пульсоксиметр
Медик использует пульсоксиметр - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 28 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 209 569 положительных на COVID-19. Об этом сообщает региональный минздрав.
"За истекшие сутки госпитализировано пять пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 384 человека. Выздоровели за сутки 34 человека, за весь период – 202 242", - говорится в сообщении.
Скончался еще один пациент. Количество жертв пандемии достигло 5 407.
Вакцинация - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
20 ноября, 19:17Радио "Спутник в Крыму"
Вирусолог объяснил риски по "церберу"
В Севастополе выявлены 14 новых случаев заболевания COVID-19. В ковидные стационары госпитализированы три человека, выписаны девять. На данный момент в больницах находится 46 пациентов, из них 39 - с подтвержденным диагнозом.
Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 96 464 человека, выздоровели 93 749.
Сутками ранее в Крыму и Севастополе выявили 40 случаев COVID-19, умер один человек.
 
КрымСевастопольКоронавирус в КрымуРаспространение коронавируса в РФЗдравоохранение в Крыму и Севастополе
 
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