https://crimea.ria.ru/20221124/desyatki-novykh-sluchaev-kovidnaya-svodka-po-krymu-i-sevastopolyu-1125521145.html

Десятки новых случаев: ковидная сводка по Крыму и Севастополю

Десятки новых случаев: ковидная сводка по Крыму и Севастополю - РИА Новости Крым, 24.11.2022

Десятки новых случаев: ковидная сводка по Крыму и Севастополю

На территории Республики Крым зарегистрировано 28 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 209 569 положительных на COVID-19. Об... РИА Новости Крым, 24.11.2022

2022-11-24T10:42

2022-11-24T10:42

2022-11-24T10:42

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 28 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 209 569 положительных на COVID-19. Об этом сообщает региональный минздрав."За истекшие сутки госпитализировано пять пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 384 человека. Выздоровели за сутки 34 человека, за весь период – 202 242", - говорится в сообщении.Скончался еще один пациент. Количество жертв пандемии достигло 5 407.В Севастополе выявлены 14 новых случаев заболевания COVID-19. В ковидные стационары госпитализированы три человека, выписаны девять. На данный момент в больницах находится 46 пациентов, из них 39 - с подтвержденным диагнозом.Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 96 464 человека, выздоровели 93 749.Сутками ранее в Крыму и Севастополе выявили 40 случаев COVID-19, умер один человек.

https://crimea.ria.ru/20221120/virusolog-obyasnil-riski-po-tserberu-1125417310.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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