https://crimea.ria.ru/20221123/koronavirus-v-krymu-i-sevastopole--svodka-na-23-noyabrya-1125506811.html

Коронавирус в Крыму и Севастополе – сводка на 23 ноября

Коронавирус в Крыму и Севастополе – сводка на 23 ноября - РИА Новости Крым, 23.11.2022

Коронавирус в Крыму и Севастополе – сводка на 23 ноября

На территории Республики Крым зарегистрировано 30 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 209 541 положительных на COVID-19. РИА Новости Крым, 23.11.2022

2022-11-23T10:32

2022-11-23T10:32

2022-11-23T10:32

коронавирус в крыму

распространение коронавируса в рф

здравоохранение в крыму и севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 30 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 209 541 положительных на COVID-19.Скончался еще один пациент. Таким образом, жертвами пандемии в регионе стали уже 5406 человек.В Севастополе подтверждено 10 новых случаев заболевания COVID-19. В ковидные стационары госпитализированы четыре человека, выписаны пять. Сейчас в больницах находится 52 пациента, из них 42 - с подтвержденным COVID-19.По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в городе заболели ковидом 96 450 человек, выздоровели 93 722.

https://crimea.ria.ru/20221120/kakoy-virus-mozhet-vytesnit-covid-v-krymu--ekspert-1125457729.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе