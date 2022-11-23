https://crimea.ria.ru/20221123/koronavirus-v-krymu-i-sevastopole--svodka-na-23-noyabrya-1125506811.html
Коронавирус в Крыму и Севастополе – сводка на 23 ноября
Коронавирус в Крыму и Севастополе – сводка на 23 ноября - РИА Новости Крым, 23.11.2022
Коронавирус в Крыму и Севастополе – сводка на 23 ноября
На территории Республики Крым зарегистрировано 30 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 209 541 положительных на COVID-19. РИА Новости Крым, 23.11.2022
2022-11-23T10:32
2022-11-23T10:32
2022-11-23T10:32
коронавирус в крыму
распространение коронавируса в рф
здравоохранение в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 30 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 209 541 положительных на COVID-19.Скончался еще один пациент. Таким образом, жертвами пандемии в регионе стали уже 5406 человек.В Севастополе подтверждено 10 новых случаев заболевания COVID-19. В ковидные стационары госпитализированы четыре человека, выписаны пять. Сейчас в больницах находится 52 пациента, из них 42 - с подтвержденным COVID-19.По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в городе заболели ковидом 96 450 человек, выздоровели 93 722.
https://crimea.ria.ru/20221120/kakoy-virus-mozhet-vytesnit-covid-v-krymu--ekspert-1125457729.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе
Коронавирус в Крыму и Севастополе – сводка на 23 ноября
В Крыму и Севастополе за сутки выявили 40 случаев COVID-19, умер один человек
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 30 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 209 541 положительных на COVID-19.
"За истекшие сутки госпитализировано шесть пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 379 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 58 человек, за весь период – 202 208", - сообщили в региональном минздраве.
Скончался еще один пациент. Таким образом, жертвами пандемии в регионе стали уже 5406 человек.
В Севастополе подтверждено 10 новых случаев заболевания COVID-19. В ковидные стационары госпитализированы четыре человека, выписаны пять. Сейчас в больницах находится 52 пациента, из них 42 - с подтвержденным COVID-19.
По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в городе заболели ковидом 96 450 человек, выздоровели 93 722.