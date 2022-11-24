https://crimea.ria.ru/20221124/armiya-rossii-sderzhala-vse-ataki-ukrainskikh-boevikov-v-zone-svo-1125526548.html
Армия России сдержала все атаки украинских боевиков в зоне СВО
Армия России сдержала все атаки украинских боевиков в зоне СВО - РИА Новости Крым, 24.11.2022
Армия России сдержала все атаки украинских боевиков в зоне СВО
Вооруженные силы России отбили атаки украинских вооруженных формирований в зоне проведения специальной военной операции, уничтожено больше сотни боевиков. Об... РИА Новости Крым, 24.11.2022
2022-11-24T14:30
2022-11-24T14:30
2022-11-24T14:30
всу (вооруженные силы украины)
министерство обороны рф
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России отбили атаки украинских вооруженных формирований в зоне проведения специальной военной операции, уничтожено больше сотни боевиков. Об этом в четверг сообщили в Министерстве обороны России.Так, на Купянском направлении артиллерия и авиация России сорвали атаку украинских войск в районе Берестового в Харьковской области. Было уничтожено до 60 украинских военнослужащих, одна боевая бронированная машина и два пикапа.На Красно-Лиманском направлении противник планировал атаковать Площанку и Червонопоповку, но был сдержан армией России. На данном направлении уничтожено более 15 украинских военнослужащих, одна боевая машина пехоты, минометный расчет и три автомобиля. Атаки сорваны и на Южно-Донецком направлении. Там силы ВСУ пытались прорваться к Владимировке, Павловке и Времевке, но также безрезультатно.
запорожская область
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, запорожская область
Армия России сдержала все атаки украинских боевиков в зоне СВО
Российские войска отбили атаки украинских боевиков в зоне СВО
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России отбили атаки украинских вооруженных формирований в зоне проведения специальной военной операции, уничтожено больше сотни боевиков. Об этом в четверг сообщили в Министерстве обороны России.
Так, на Купянском направлении артиллерия и авиация России сорвали атаку украинских войск в районе Берестового в Харьковской области. Было уничтожено до 60 украинских военнослужащих, одна боевая бронированная машина и два пикапа.
"Кроме того, в результате упреждающего огня артиллерии по району сосредоточения ротной тактической группы ВСУ сорвана попытка атаки противника в направлении населенного пункта Левадное Запорожской области. Всего за сутки на данном направлении противник потерял более 50-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, один танк, шесть боевых бронированных машин и три автомобиля", — сообщили в оборонном ведомстве.
На Красно-Лиманском направлении противник планировал атаковать Площанку и Червонопоповку, но был сдержан армией России. На данном направлении уничтожено более 15 украинских военнослужащих, одна боевая машина пехоты, минометный расчет и три автомобиля.
Атаки сорваны и на Южно-Донецком направлении. Там силы ВСУ пытались прорваться к Владимировке, Павловке и Времевке, но также безрезультатно.