https://crimea.ria.ru/20221124/armiya-rossii-sderzhala-vse-ataki-ukrainskikh-boevikov-v-zone-svo-1125526548.html

Армия России сдержала все атаки украинских боевиков в зоне СВО

Армия России сдержала все атаки украинских боевиков в зоне СВО - РИА Новости Крым, 24.11.2022

Армия России сдержала все атаки украинских боевиков в зоне СВО

Вооруженные силы России отбили атаки украинских вооруженных формирований в зоне проведения специальной военной операции, уничтожено больше сотни боевиков. Об... РИА Новости Крым, 24.11.2022

2022-11-24T14:30

2022-11-24T14:30

2022-11-24T14:30

всу (вооруженные силы украины)

министерство обороны рф

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России отбили атаки украинских вооруженных формирований в зоне проведения специальной военной операции, уничтожено больше сотни боевиков. Об этом в четверг сообщили в Министерстве обороны России.Так, на Купянском направлении артиллерия и авиация России сорвали атаку украинских войск в районе Берестового в Харьковской области. Было уничтожено до 60 украинских военнослужащих, одна боевая бронированная машина и два пикапа.На Красно-Лиманском направлении противник планировал атаковать Площанку и Червонопоповку, но был сдержан армией России. На данном направлении уничтожено более 15 украинских военнослужащих, одна боевая машина пехоты, минометный расчет и три автомобиля. Атаки сорваны и на Южно-Донецком направлении. Там силы ВСУ пытались прорваться к Владимировке, Павловке и Времевке, но также безрезультатно.

запорожская область

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, запорожская область