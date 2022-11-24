Рейтинг@Mail.ru
Армия России сдержала все атаки украинских боевиков в зоне СВО - РИА Новости Крым, 24.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221124/armiya-rossii-sderzhala-vse-ataki-ukrainskikh-boevikov-v-zone-svo-1125526548.html
Армия России сдержала все атаки украинских боевиков в зоне СВО
Армия России сдержала все атаки украинских боевиков в зоне СВО - РИА Новости Крым, 24.11.2022
Армия России сдержала все атаки украинских боевиков в зоне СВО
Вооруженные силы России отбили атаки украинских вооруженных формирований в зоне проведения специальной военной операции, уничтожено больше сотни боевиков. Об... РИА Новости Крым, 24.11.2022
2022-11-24T14:30
2022-11-24T14:30
всу (вооруженные силы украины)
министерство обороны рф
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/05/1122595646_0:0:3284:1847_1920x0_80_0_0_358cf861dbd51d9dcd8d36722f7401c0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России отбили атаки украинских вооруженных формирований в зоне проведения специальной военной операции, уничтожено больше сотни боевиков. Об этом в четверг сообщили в Министерстве обороны России.Так, на Купянском направлении артиллерия и авиация России сорвали атаку украинских войск в районе Берестового в Харьковской области. Было уничтожено до 60 украинских военнослужащих, одна боевая бронированная машина и два пикапа.На Красно-Лиманском направлении противник планировал атаковать Площанку и Червонопоповку, но был сдержан армией России. На данном направлении уничтожено более 15 украинских военнослужащих, одна боевая машина пехоты, минометный расчет и три автомобиля. Атаки сорваны и на Южно-Донецком направлении. Там силы ВСУ пытались прорваться к Владимировке, Павловке и Времевке, но также безрезультатно.
запорожская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/05/1122595646_75:0:2806:2048_1920x0_80_0_0_6e2b82874daa4c2dea9c63f90c067294.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, запорожская область
Армия России сдержала все атаки украинских боевиков в зоне СВО

Российские войска отбили атаки украинских боевиков в зоне СВО

14:30 24.11.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВоеннослужащий на бронетранспортере
Военнослужащий на бронетранспортере - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России отбили атаки украинских вооруженных формирований в зоне проведения специальной военной операции, уничтожено больше сотни боевиков. Об этом в четверг сообщили в Министерстве обороны России.
Так, на Купянском направлении артиллерия и авиация России сорвали атаку украинских войск в районе Берестового в Харьковской области. Было уничтожено до 60 украинских военнослужащих, одна боевая бронированная машина и два пикапа.
"Кроме того, в результате упреждающего огня артиллерии по району сосредоточения ротной тактической группы ВСУ сорвана попытка атаки противника в направлении населенного пункта Левадное Запорожской области. Всего за сутки на данном направлении противник потерял более 50-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, один танк, шесть боевых бронированных машин и три автомобиля", — сообщили в оборонном ведомстве.
На Красно-Лиманском направлении противник планировал атаковать Площанку и Червонопоповку, но был сдержан армией России. На данном направлении уничтожено более 15 украинских военнослужащих, одна боевая машина пехоты, минометный расчет и три автомобиля.
Атаки сорваны и на Южно-Донецком направлении. Там силы ВСУ пытались прорваться к Владимировке, Павловке и Времевке, но также безрезультатно.
 
ВСУ (Вооруженные силы Украины)Министерство обороны РФЗапорожская область
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:58Имя воина-афганца Бережного присвоили школе в Симферополе
14:52В России увеличат выплаты семьям погибших на производстве до 2 млн рублей
14:42В Севастополе возбудили дело по сожжению венков
14:37ВС РФ уничтожили американские радиолокаторы под Херсоном
14:30Армия России сдержала все атаки украинских боевиков в зоне СВО
14:20Афалины из севастопольского дельфинария могли прижиться в Черном море
14:18 "Ситуация остается сложной" – губернатор Севастополя о бюджете
14:12ВС России не наносили ракетных ударов по Киеву 23 ноября – Минобороны
14:05Стороны не согласовали декларацию по ЗАЭС — Ульянов
13:50ЦРУ призналось в вербовке сил для разжигания кризиса на Украине
13:47Джанкоец получил 9,5 лет тюрьмы за убийство сожительницы
13:28В МИД России подсчитали размер военной помощи Украине от США и ЕС
13:25Под Энергодаром обнаружили десятки противодесантных мин
13:22Названо количество находящихся в России мигрантов
13:15Кто стреляет по ЗАЭС: в МАГАТЭ сделали очередное заявление
13:07Сколько будет стоить новый "Москвич" — прогноз эксперта
13:05Лукашенко предсказал полное уничтожение Украины
13:01В Крым идут дожди и сильный ветер – предупреждение МЧС
12:42Более 80 тысяч жителей новых регионов России получили паспорта РФ
12:36Крымчанина отправили в колонию за жестокое убийство знакомого
Лента новостейМолния