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В Крыму без осадков: прогноз погоды на среду - РИА Новости Крым, 23.11.2022
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В Крыму без осадков: прогноз погоды на среду
В Крыму без осадков: прогноз погоды на среду - РИА Новости Крым, 23.11.2022
В Крыму без осадков: прогноз погоды на среду
В среду в Крыму ожидается сухая и теплая погода. Дожди прекратятся благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления. Об этом сообщили в региональном... РИА Новости Крым, 23.11.2022
2022-11-23T00:01
2022-11-23T00:01
погода
погода в крыму
крымская погода
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. В среду в Крыму ожидается сухая и теплая погода. Дожди прекратятся благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе облачно, без существенных осадков. Ветер ночью западный, днем юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3, днем +14...+16.В Севастополе переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный ночью 5-10 м/с, утром, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8, днем +14…+16.В Ялте и Алуште без осадков, небо затянет облаками. Днем воздух прогреется до +14…+16 градусов, ночью останется на отметке +9.В Евпатории, Судаке и Феодосии тоже облачно. Дождя синоптики не прогнозируют. Температура воздуха незначительно ниже – днем до +13…+15, ночью - +5…+7.
https://crimea.ria.ru/20221120/iz-leta-v-osen-prognoz-pogody-na-nedelyu-v-krymu-1125432707.html
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погода, погода в крыму, крымская погода, крым
В Крыму без осадков: прогноз погоды на среду

Прогноз погоды для Крыма на среду, 23 ноября

00:01 23.11.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОсень
Осень - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. В среду в Крыму ожидается сухая и теплая погода. Дожди прекратятся благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.
"Ночная температура воздуха составит +1…+6, на побережье до +9; дневная +11…+16, в горах +5…+10", – говорится в сообщении синоптиков.
В Симферополе облачно, без существенных осадков. Ветер ночью западный, днем юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3, днем +14...+16.
В Севастополе переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный ночью 5-10 м/с, утром, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8, днем +14…+16.
В Ялте и Алуште без осадков, небо затянет облаками. Днем воздух прогреется до +14…+16 градусов, ночью останется на отметке +9.
В Евпатории, Судаке и Феодосии тоже облачно. Дождя синоптики не прогнозируют. Температура воздуха незначительно ниже – днем до +13…+15, ночью - +5…+7.
Осень - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
20 ноября, 17:32
Из лета в осень: прогноз погоды на неделю в Крыму
 
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Заголовок открываемого материала
00:01В Крыму без осадков: прогноз погоды на среду
00:00Какой сегодня праздник: 23 ноября
22:09Главные события и заявления дня: 22 ноября
21:41Атака на Севастополь: пять беспилотников сбиты над ТЭС и Черным морем
21:38Экономист назвала легкий способ начать копить деньги
21:16В Севастополе восстановили движение катеров
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20:37Как вернуть взносы за страхование жизни
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20:11В Севастополе компенсируют вырубленные при стройке "Тавриды" деревья
19:53Какие продукты из новых регионов представят на ярмарке в Севастополе
19:31Беспилотники атакуют Севастополь, работает ПВО – губернатор
19:28Куда отправят крымских срочников - репортаж с призывного пункта
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