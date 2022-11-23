https://crimea.ria.ru/20221123/v-krymu-bez-osadkov-prognoz-pogody-na-sredu--1125502396.html
В Крыму без осадков: прогноз погоды на среду
В Крыму без осадков: прогноз погоды на среду - РИА Новости Крым, 23.11.2022
В Крыму без осадков: прогноз погоды на среду
В среду в Крыму ожидается сухая и теплая погода. Дожди прекратятся благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления. Об этом сообщили в региональном... РИА Новости Крым, 23.11.2022
2022-11-23T00:01
2022-11-23T00:01
2022-11-23T00:01
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крымская погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. В среду в Крыму ожидается сухая и теплая погода. Дожди прекратятся благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе облачно, без существенных осадков. Ветер ночью западный, днем юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3, днем +14...+16.В Севастополе переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный ночью 5-10 м/с, утром, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8, днем +14…+16.В Ялте и Алуште без осадков, небо затянет облаками. Днем воздух прогреется до +14…+16 градусов, ночью останется на отметке +9.В Евпатории, Судаке и Феодосии тоже облачно. Дождя синоптики не прогнозируют. Температура воздуха незначительно ниже – днем до +13…+15, ночью - +5…+7.
https://crimea.ria.ru/20221120/iz-leta-v-osen-prognoz-pogody-na-nedelyu-v-krymu-1125432707.html
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погода, погода в крыму, крымская погода, крым
В Крыму без осадков: прогноз погоды на среду
Прогноз погоды для Крыма на среду, 23 ноября
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. В среду в Крыму ожидается сухая и теплая погода. Дожди прекратятся благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.
"Ночная температура воздуха составит +1…+6, на побережье до +9; дневная +11…+16, в горах +5…+10", – говорится в сообщении синоптиков.
В Симферополе облачно, без существенных осадков. Ветер ночью западный, днем юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3, днем +14...+16.
В Севастополе переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный ночью 5-10 м/с, утром, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8, днем +14…+16.
В Ялте и Алуште без осадков, небо затянет облаками. Днем воздух прогреется до +14…+16 градусов, ночью останется на отметке +9.
В Евпатории, Судаке и Феодосии тоже облачно. Дождя синоптики не прогнозируют. Температура воздуха незначительно ниже – днем до +13…+15, ночью - +5…+7.