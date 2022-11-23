https://crimea.ria.ru/20221123/v-krymu-bez-osadkov-prognoz-pogody-na-sredu--1125502396.html

В Крыму без осадков: прогноз погоды на среду

В Крыму без осадков: прогноз погоды на среду - РИА Новости Крым, 23.11.2022

В Крыму без осадков: прогноз погоды на среду

В среду в Крыму ожидается сухая и теплая погода. Дожди прекратятся благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления. Об этом сообщили в региональном... РИА Новости Крым, 23.11.2022

2022-11-23T00:01

2022-11-23T00:01

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погода

погода в крыму

крымская погода

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. В среду в Крыму ожидается сухая и теплая погода. Дожди прекратятся благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе облачно, без существенных осадков. Ветер ночью западный, днем юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3, днем +14...+16.В Севастополе переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный ночью 5-10 м/с, утром, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8, днем +14…+16.В Ялте и Алуште без осадков, небо затянет облаками. Днем воздух прогреется до +14…+16 градусов, ночью останется на отметке +9.В Евпатории, Судаке и Феодосии тоже облачно. Дождя синоптики не прогнозируют. Температура воздуха незначительно ниже – днем до +13…+15, ночью - +5…+7.

https://crimea.ria.ru/20221120/iz-leta-v-osen-prognoz-pogody-na-nedelyu-v-krymu-1125432707.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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