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МВД присвоило коды автомобильных номеров в новых регионах России - РИА Новости Крым, 23.11.2022
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МВД присвоило коды автомобильных номеров в новых регионах России
МВД присвоило коды автомобильных номеров в новых регионах России - РИА Новости Крым, 23.11.2022
МВД присвоило коды автомобильных номеров в новых регионах России
МВД России присвоило новым регионам страны коды автомобильных номеров 80, 81, 84 и 85, которые ранее принадлежали упраздненным субъектам. Соответствующий приказ РИА Новости Крым, 23.11.2022
2022-11-23T19:26
2022-11-23T19:26
новые регионы россии
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. МВД России присвоило новым регионам страны коды автомобильных номеров 80, 81, 84 и 85, которые ранее принадлежали упраздненным субъектам. Соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно документу, за Донецкой Народной Республикой закреплен код 80, за Луганской Народной Республикой – 81. Коды 84 и 85 присвоены Херсонской и Запорожской областям соответственно. Ранее эти цифровые коды использовались в регионах, которые впоследствии были упразднены: Агинскому Бурятскому автономному округу (ныне – Забайкальский край); Коми-Пермяцкому АО (сейчас – Красноярский край); Таймырскому АО (вошел в состав Красноярского края); Усть-Ордынскому Бурятскому АО (стал частью Иркутской области).
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
новые регионы россии, общество, гибдд
МВД присвоило коды автомобильных номеров в новых регионах России

МВД присвоило коды 80, 81, 84 и 85 на госномерах машин в новых регионах России

19:26 23.11.2022
 
© РИА Новости . Константин Чалабов / Перейти в фотобанкРабота МРЭО ГИБДД
Работа МРЭО ГИБДД - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости . Константин Чалабов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. МВД России присвоило новым регионам страны коды автомобильных номеров 80, 81, 84 и 85, которые ранее принадлежали упраздненным субъектам. Соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, за Донецкой Народной Республикой закреплен код 80, за Луганской Народной Республикой – 81. Коды 84 и 85 присвоены Херсонской и Запорожской областям соответственно.
Ранее эти цифровые коды использовались в регионах, которые впоследствии были упразднены: Агинскому Бурятскому автономному округу (ныне – Забайкальский край); Коми-Пермяцкому АО (сейчас – Красноярский край); Таймырскому АО (вошел в состав Красноярского края); Усть-Ордынскому Бурятскому АО (стал частью Иркутской области).
Новые регионы РоссииОбществоГИБДД
 
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