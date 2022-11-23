https://crimea.ria.ru/20221123/mvd-prisvoilo-kody-avtomobilnykh-nomerov-v-novykh-regionakh-rossii-1125518346.html

МВД присвоило коды автомобильных номеров в новых регионах России

МВД присвоило коды автомобильных номеров в новых регионах России - РИА Новости Крым, 23.11.2022

МВД присвоило коды автомобильных номеров в новых регионах России

МВД России присвоило новым регионам страны коды автомобильных номеров 80, 81, 84 и 85, которые ранее принадлежали упраздненным субъектам. Соответствующий приказ РИА Новости Крым, 23.11.2022

2022-11-23T19:26

2022-11-23T19:26

2022-11-23T19:26

новые регионы россии

общество

гибдд

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. МВД России присвоило новым регионам страны коды автомобильных номеров 80, 81, 84 и 85, которые ранее принадлежали упраздненным субъектам. Соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно документу, за Донецкой Народной Республикой закреплен код 80, за Луганской Народной Республикой – 81. Коды 84 и 85 присвоены Херсонской и Запорожской областям соответственно. Ранее эти цифровые коды использовались в регионах, которые впоследствии были упразднены: Агинскому Бурятскому автономному округу (ныне – Забайкальский край); Коми-Пермяцкому АО (сейчас – Красноярский край); Таймырскому АО (вошел в состав Красноярского края); Усть-Ордынскому Бурятскому АО (стал частью Иркутской области).

новые регионы россии

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новые регионы россии, общество, гибдд