https://crimea.ria.ru/20221123/medvedev-vyskazalsya-o-zapasakh-raket-v-vs-rossii-vsem-khvatit-1125514896.html
Медведев высказался о запасах ракет в ВС России: "всем хватит"
Медведев высказался о запасах ракет в ВС России: "всем хватит" - РИА Новости Крым, 23.11.2022
Медведев высказался о запасах ракет в ВС России: "всем хватит"
Враги напрасно надеются на истощение запасов высокоточного оружия в Вооруженных силах РФ, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев по итогам... РИА Новости Крым, 23.11.2022
2022-11-23T16:21
2022-11-23T16:21
2022-11-23T16:21
дмитрий медведев
политика
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Враги напрасно надеются на истощение запасов высокоточного оружия в Вооруженных силах РФ, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев по итогам посещения научно-производственного предприятия "Регион".По словам Медведева, в ходе визита обсуждалось наращивание объемов поставки в войска высокоточного оружия.Государственное научно-производственное предприятие "Регион" (входит в состав АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение") – крупнейший российский разработчик морского торпедного и авиационного бомбового вооружения для ВМФ и ВКС.
https://crimea.ria.ru/20221123/vzryvy-na-ukraine-udary-po-kievu-vinnitse-lvovu-i-drugim-gorodam-1125514379.html
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дмитрий медведев, политика, армия и флот
Медведев высказался о запасах ракет в ВС России: "всем хватит"
Медведев: враги напрасно надеются на истощение запасов ракет в ВС России