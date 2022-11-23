https://crimea.ria.ru/20221123/medvedev-vyskazalsya-o-zapasakh-raket-v-vs-rossii-vsem-khvatit-1125514896.html

Медведев высказался о запасах ракет в ВС России: "всем хватит"

Медведев высказался о запасах ракет в ВС России: "всем хватит" - РИА Новости Крым, 23.11.2022

Медведев высказался о запасах ракет в ВС России: "всем хватит"

Враги напрасно надеются на истощение запасов высокоточного оружия в Вооруженных силах РФ, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев по итогам... РИА Новости Крым, 23.11.2022

2022-11-23T16:21

2022-11-23T16:21

2022-11-23T16:21

дмитрий медведев

политика

армия и флот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Враги напрасно надеются на истощение запасов высокоточного оружия в Вооруженных силах РФ, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев по итогам посещения научно-производственного предприятия "Регион".По словам Медведева, в ходе визита обсуждалось наращивание объемов поставки в войска высокоточного оружия.Государственное научно-производственное предприятие "Регион" (входит в состав АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение") – крупнейший российский разработчик морского торпедного и авиационного бомбового вооружения для ВМФ и ВКС.

https://crimea.ria.ru/20221123/vzryvy-na-ukraine-udary-po-kievu-vinnitse-lvovu-i-drugim-gorodam-1125514379.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий медведев, политика, армия и флот