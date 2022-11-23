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Медведев высказался о запасах ракет в ВС России: "всем хватит" - РИА Новости Крым, 23.11.2022
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Медведев высказался о запасах ракет в ВС России: "всем хватит"
Медведев высказался о запасах ракет в ВС России: "всем хватит" - РИА Новости Крым, 23.11.2022
Медведев высказался о запасах ракет в ВС России: "всем хватит"
Враги напрасно надеются на истощение запасов высокоточного оружия в Вооруженных силах РФ, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев по итогам... РИА Новости Крым, 23.11.2022
2022-11-23T16:21
2022-11-23T16:21
дмитрий медведев
политика
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Враги напрасно надеются на истощение запасов высокоточного оружия в Вооруженных силах РФ, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев по итогам посещения научно-производственного предприятия "Регион".По словам Медведева, в ходе визита обсуждалось наращивание объемов поставки в войска высокоточного оружия.Государственное научно-производственное предприятие "Регион" (входит в состав АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение") – крупнейший российский разработчик морского торпедного и авиационного бомбового вооружения для ВМФ и ВКС.
https://crimea.ria.ru/20221123/vzryvy-na-ukraine-udary-po-kievu-vinnitse-lvovu-i-drugim-gorodam-1125514379.html
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дмитрий медведев, политика, армия и флот
Медведев высказался о запасах ракет в ВС России: "всем хватит"

Медведев: враги напрасно надеются на истощение запасов ракет в ВС России

16:21 23.11.2022
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Враги напрасно надеются на истощение запасов высокоточного оружия в Вооруженных силах РФ, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев по итогам посещения научно-производственного предприятия "Регион".
По словам Медведева, в ходе визита обсуждалось наращивание объемов поставки в войска высокоточного оружия.
"Враги продолжают внимательно "калькулировать" наши пуски и наши запасы. Напрасно надеются на истощение наших возможностей. Продолжение следует. Всем хватит", - написал он в своем Telegram-канале.
Государственное научно-производственное предприятие "Регион" (входит в состав АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение") – крупнейший российский разработчик морского торпедного и авиационного бомбового вооружения для ВМФ и ВКС.
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