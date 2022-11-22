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В Крыму временно изменят расписание электричек - РИА Новости Крым, 22.11.2022
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В Крыму временно изменят расписание электричек
В Крыму временно изменят расписание электричек - РИА Новости Крым, 22.11.2022
В Крыму временно изменят расписание электричек
Расписание пригородных поездов временно изменят в Крыму с 30 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Южной пригородной пассажирской компании. РИА Новости Крым, 22.11.2022
2022-11-22T08:23
2022-11-22T08:23
крым
железные дороги крыма
общество
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Расписание пригородных поездов временно изменят в Крыму с 30 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Южной пригородной пассажирской компании."С 30 ноября по 9 декабря ряд пригородных поездов будут курсировать по измененному графику. Пожалуйста, учитывайте данные корректировки при планировании ваших поездок", - говорится в сообщении.Так, электричка №6622 Симферополь – Соленое Озеро будет отправляться из крымской столицы в 13:10 и прибывать в 15:23 (вместо 15:15), №6624 Симферополь – Джанкой выезжать в 15:46 (вместо 15:30) и прибывать в 17:39 (вместо 17:15), №6625 Джанкой – Симферополь отправляться в 12:12 (вместо 11:50) и завершать рейс в 13:52 (вместо 13:30), №6629 Джанкой – Симферополь стартовать в 17:55 и прибывать в 19:35 (вместо 19:25).В крымских электричках пассажиропоток вырос на 30% &gt;&gt;Электропоезд №6631 Соленое Озеро – Симферополь будет начинать следование в 14:26 (вместо 13:45) и завершать в 16:34 (вместо 15:55), №6652/6651 Симферополь – Евпатория отправляться в 15:22 и прибывать в 17:03 (вместо 16:55), №6678/6677 Евпатория – Симферополь выезжать в 14:35 (вместо 13:55) с прибытием в 16:23 (вместо 15:38).
https://crimea.ria.ru/20221110/raspisanie-elektrichki-sevastopol--simferopol-vremenno-izmenyaetsya-1125305511.html
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крым, железные дороги крыма, общество, транспорт
В Крыму временно изменят расписание электричек

В Крыму на 10 дней изменят расписание электричек

08:23 22.11.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЖелезнодорожный вокзал
Железнодорожный вокзал - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Расписание пригородных поездов временно изменят в Крыму с 30 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Южной пригородной пассажирской компании.
"С 30 ноября по 9 декабря ряд пригородных поездов будут курсировать по измененному графику. Пожалуйста, учитывайте данные корректировки при планировании ваших поездок", - говорится в сообщении.
Электричка на вокзале в Симферополе - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
10 ноября, 09:16
Расписание электрички Севастополь – Симферополь временно изменяется
Так, электричка №6622 Симферополь – Соленое Озеро будет отправляться из крымской столицы в 13:10 и прибывать в 15:23 (вместо 15:15), №6624 Симферополь – Джанкой выезжать в 15:46 (вместо 15:30) и прибывать в 17:39 (вместо 17:15), №6625 Джанкой – Симферополь отправляться в 12:12 (вместо 11:50) и завершать рейс в 13:52 (вместо 13:30), №6629 Джанкой – Симферополь стартовать в 17:55 и прибывать в 19:35 (вместо 19:25).
В крымских электричках пассажиропоток вырос на 30% >>
Электропоезд №6631 Соленое Озеро – Симферополь будет начинать следование в 14:26 (вместо 13:45) и завершать в 16:34 (вместо 15:55), №6652/6651 Симферополь – Евпатория отправляться в 15:22 и прибывать в 17:03 (вместо 16:55), №6678/6677 Евпатория – Симферополь выезжать в 14:35 (вместо 13:55) с прибытием в 16:23 (вместо 15:38).
 
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