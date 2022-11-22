https://crimea.ria.ru/20221122/v-krymu-vremenno-izmenyat-raspisanie-elektrichek-1125470062.html
В Крыму временно изменят расписание электричек
В Крыму временно изменят расписание электричек - РИА Новости Крым, 22.11.2022
В Крыму временно изменят расписание электричек
Расписание пригородных поездов временно изменят в Крыму с 30 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Южной пригородной пассажирской компании. РИА Новости Крым, 22.11.2022
2022-11-22T08:23
2022-11-22T08:23
2022-11-22T08:23
крым
железные дороги крыма
общество
транспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111849/16/1118491636_0:52:1620:963_1920x0_80_0_0_650ec6f7cc7fed34dc06168b79e07b8a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Расписание пригородных поездов временно изменят в Крыму с 30 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Южной пригородной пассажирской компании."С 30 ноября по 9 декабря ряд пригородных поездов будут курсировать по измененному графику. Пожалуйста, учитывайте данные корректировки при планировании ваших поездок", - говорится в сообщении.Так, электричка №6622 Симферополь – Соленое Озеро будет отправляться из крымской столицы в 13:10 и прибывать в 15:23 (вместо 15:15), №6624 Симферополь – Джанкой выезжать в 15:46 (вместо 15:30) и прибывать в 17:39 (вместо 17:15), №6625 Джанкой – Симферополь отправляться в 12:12 (вместо 11:50) и завершать рейс в 13:52 (вместо 13:30), №6629 Джанкой – Симферополь стартовать в 17:55 и прибывать в 19:35 (вместо 19:25).В крымских электричках пассажиропоток вырос на 30% >>Электропоезд №6631 Соленое Озеро – Симферополь будет начинать следование в 14:26 (вместо 13:45) и завершать в 16:34 (вместо 15:55), №6652/6651 Симферополь – Евпатория отправляться в 15:22 и прибывать в 17:03 (вместо 16:55), №6678/6677 Евпатория – Симферополь выезжать в 14:35 (вместо 13:55) с прибытием в 16:23 (вместо 15:38).
https://crimea.ria.ru/20221110/raspisanie-elektrichki-sevastopol--simferopol-vremenno-izmenyaetsya-1125305511.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111849/16/1118491636_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_dfa52116b9e179bd56c6e60adca34db1.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, железные дороги крыма, общество, транспорт
В Крыму временно изменят расписание электричек
В Крыму на 10 дней изменят расписание электричек
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Расписание пригородных поездов временно изменят в Крыму с 30 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Южной пригородной пассажирской компании.
"С 30 ноября по 9 декабря ряд пригородных поездов будут курсировать по измененному графику. Пожалуйста, учитывайте данные корректировки при планировании ваших поездок", - говорится в сообщении.
Так, электричка №6622 Симферополь – Соленое Озеро будет отправляться из крымской столицы в 13:10 и прибывать в 15:23 (вместо 15:15), №6624 Симферополь – Джанкой выезжать в 15:46 (вместо 15:30) и прибывать в 17:39 (вместо 17:15), №6625 Джанкой – Симферополь отправляться в 12:12 (вместо 11:50) и завершать рейс в 13:52 (вместо 13:30), №6629 Джанкой – Симферополь стартовать в 17:55 и прибывать в 19:35 (вместо 19:25).
Электропоезд №6631 Соленое Озеро – Симферополь будет начинать следование в 14:26 (вместо 13:45) и завершать в 16:34 (вместо 15:55), №6652/6651 Симферополь – Евпатория отправляться в 15:22 и прибывать в 17:03 (вместо 16:55), №6678/6677 Евпатория – Симферополь выезжать в 14:35 (вместо 13:55) с прибытием в 16:23 (вместо 15:38).