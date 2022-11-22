https://crimea.ria.ru/20221122/v-krymu-vremenno-izmenyat-raspisanie-elektrichek-1125470062.html

В Крыму временно изменят расписание электричек

В Крыму временно изменят расписание электричек - РИА Новости Крым, 22.11.2022

В Крыму временно изменят расписание электричек

Расписание пригородных поездов временно изменят в Крыму с 30 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Южной пригородной пассажирской компании. РИА Новости Крым, 22.11.2022

2022-11-22T08:23

2022-11-22T08:23

2022-11-22T08:23

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железные дороги крыма

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Расписание пригородных поездов временно изменят в Крыму с 30 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Южной пригородной пассажирской компании."С 30 ноября по 9 декабря ряд пригородных поездов будут курсировать по измененному графику. Пожалуйста, учитывайте данные корректировки при планировании ваших поездок", - говорится в сообщении.Так, электричка №6622 Симферополь – Соленое Озеро будет отправляться из крымской столицы в 13:10 и прибывать в 15:23 (вместо 15:15), №6624 Симферополь – Джанкой выезжать в 15:46 (вместо 15:30) и прибывать в 17:39 (вместо 17:15), №6625 Джанкой – Симферополь отправляться в 12:12 (вместо 11:50) и завершать рейс в 13:52 (вместо 13:30), №6629 Джанкой – Симферополь стартовать в 17:55 и прибывать в 19:35 (вместо 19:25).В крымских электричках пассажиропоток вырос на 30% >>Электропоезд №6631 Соленое Озеро – Симферополь будет начинать следование в 14:26 (вместо 13:45) и завершать в 16:34 (вместо 15:55), №6652/6651 Симферополь – Евпатория отправляться в 15:22 и прибывать в 17:03 (вместо 16:55), №6678/6677 Евпатория – Симферополь выезжать в 14:35 (вместо 13:55) с прибытием в 16:23 (вместо 15:38).

https://crimea.ria.ru/20221110/raspisanie-elektrichki-sevastopol--simferopol-vremenno-izmenyaetsya-1125305511.html

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крым, железные дороги крыма, общество, транспорт