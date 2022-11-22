https://crimea.ria.ru/20221122/desyatki-tysyach-chelovek-ostalis-bez-vody-v-dnr-posle-obstrela-vsu-1125493262.html

Десятки тысяч человек остались без воды в ДНР после обстрела ВСУ

Десятки тысяч человек остались без воды в ДНР после обстрела ВСУ - РИА Новости Крым, 22.11.2022

Десятки тысяч человек остались без воды в ДНР после обстрела ВСУ

Почти 24 тысячи человек остались без водоснабжения в ДНР после обстрела территории водохранилища в Донецкой Народной Республике. Об этом во вторник сообщили в... РИА Новости Крым, 22.11.2022

2022-11-22T13:34

2022-11-22T13:34

2022-11-22T13:34

донецкая народная республика (днр)

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Почти 24 тысячи человек остались без водоснабжения в ДНР после обстрела территории водохранилища в Донецкой Народной Республике. Об этом во вторник сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР."Вооруженные формирования Украины обстреляли территорию Верхнекальмиусского водохранилища", — сообщили в штабе теробороны.Уточняется, что обесточена фильтровальная станция."Без водоснабжения остались почти 24 тысячи бытовых абонентов", — добавили в ведомстве.Ранее в Минобороны сообщили, что в ходе наступления в Донецкой Народной Республике российские войска уничтожили более ста двадцати украинских военнослужащих, два танка и десять автомобилей противника.

https://crimea.ria.ru/20221119/nastuplenie-vs-rossii-v-dnr-unichtozheno-bolee-100-ukrainskikh-voennykh-1125444710.html

донецкая народная республика (днр)

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донецкая народная республика (днр), специальная военная операция рф на украине