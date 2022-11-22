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Десятки тысяч человек остались без воды в ДНР после обстрела ВСУ - РИА Новости Крым, 22.11.2022
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Десятки тысяч человек остались без воды в ДНР после обстрела ВСУ
Десятки тысяч человек остались без воды в ДНР после обстрела ВСУ - РИА Новости Крым, 22.11.2022
Десятки тысяч человек остались без воды в ДНР после обстрела ВСУ
Почти 24 тысячи человек остались без водоснабжения в ДНР после обстрела территории водохранилища в Донецкой Народной Республике. Об этом во вторник сообщили в... РИА Новости Крым, 22.11.2022
2022-11-22T13:34
2022-11-22T13:34
донецкая народная республика (днр)
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Почти 24 тысячи человек остались без водоснабжения в ДНР после обстрела территории водохранилища в Донецкой Народной Республике. Об этом во вторник сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР."Вооруженные формирования Украины обстреляли территорию Верхнекальмиусского водохранилища", — сообщили в штабе теробороны.Уточняется, что обесточена фильтровальная станция."Без водоснабжения остались почти 24 тысячи бытовых абонентов", — добавили в ведомстве.Ранее в Минобороны сообщили, что в ходе наступления в Донецкой Народной Республике российские войска уничтожили более ста двадцати украинских военнослужащих, два танка и десять автомобилей противника.
https://crimea.ria.ru/20221119/nastuplenie-vs-rossii-v-dnr-unichtozheno-bolee-100-ukrainskikh-voennykh-1125444710.html
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донецкая народная республика (днр), специальная военная операция рф на украине
Десятки тысяч человек остались без воды в ДНР после обстрела ВСУ

ВСУ обстреляли территорию водохранилища в ДНР: без воды остались десятки тысяч человек

13:34 22.11.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк Оставленные позиции ВСУ
 Оставленные позиции ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Почти 24 тысячи человек остались без водоснабжения в ДНР после обстрела территории водохранилища в Донецкой Народной Республике. Об этом во вторник сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.
"Вооруженные формирования Украины обстреляли территорию Верхнекальмиусского водохранилища", — сообщили в штабе теробороны.
Уточняется, что обесточена фильтровальная станция.
Работа расчетов артиллерийских установок Акация - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
19 ноября, 14:50
Наступление ВС России в ДНР: уничтожено более 100 украинских военных
"Без водоснабжения остались почти 24 тысячи бытовых абонентов", — добавили в ведомстве.
Ранее в Минобороны сообщили, что в ходе наступления в Донецкой Народной Республике российские войска уничтожили более ста двадцати украинских военнослужащих, два танка и десять автомобилей противника.
 
Донецкая Народная Республика (ДНР)Специальная военная операция РФ на Украине
 
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