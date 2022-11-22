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Десятки тысяч человек остались без воды в ДНР после обстрела ВСУ
Десятки тысяч человек остались без воды в ДНР после обстрела ВСУ - РИА Новости Крым, 22.11.2022
Десятки тысяч человек остались без воды в ДНР после обстрела ВСУ
Почти 24 тысячи человек остались без водоснабжения в ДНР после обстрела территории водохранилища в Донецкой Народной Республике. Об этом во вторник сообщили в... РИА Новости Крым, 22.11.2022
2022-11-22T13:34
2022-11-22T13:34
2022-11-22T13:34
донецкая народная республика (днр)
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Почти 24 тысячи человек остались без водоснабжения в ДНР после обстрела территории водохранилища в Донецкой Народной Республике. Об этом во вторник сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР."Вооруженные формирования Украины обстреляли территорию Верхнекальмиусского водохранилища", — сообщили в штабе теробороны.Уточняется, что обесточена фильтровальная станция."Без водоснабжения остались почти 24 тысячи бытовых абонентов", — добавили в ведомстве.Ранее в Минобороны сообщили, что в ходе наступления в Донецкой Народной Республике российские войска уничтожили более ста двадцати украинских военнослужащих, два танка и десять автомобилей противника.
https://crimea.ria.ru/20221119/nastuplenie-vs-rossii-v-dnr-unichtozheno-bolee-100-ukrainskikh-voennykh-1125444710.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика (днр), специальная военная операция рф на украине
Десятки тысяч человек остались без воды в ДНР после обстрела ВСУ
ВСУ обстреляли территорию водохранилища в ДНР: без воды остались десятки тысяч человек