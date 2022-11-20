Рейтинг@Mail.ru
Сколько россиян предпочитают не строить планы на будущее – опрос - РИА Новости Крым, 20.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221120/skolko-rossiyan-predpochitayut-ne-stroit-plany-na-buduschee--opros-1125445913.html
Сколько россиян предпочитают не строить планы на будущее – опрос
Сколько россиян предпочитают не строить планы на будущее – опрос - РИА Новости Крым, 20.11.2022
Сколько россиян предпочитают не строить планы на будущее – опрос
В России растет число граждан, которые не спешат строить планы на долгосрочную перспективу. К такому выводу пришли сотрудники фонда ВЦИОМ по результатам... РИА Новости Крым, 20.11.2022
2022-11-20T08:27
2022-11-20T08:27
общество
опрос
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/1a/1122517659_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d7939e494ab76602cd2841f1aa46b8d3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. В России растет число граждан, которые не спешат строить планы на долгосрочную перспективу. К такому выводу пришли сотрудники фонда ВЦИОМ по результатам проведенного опроса.Отмечается, что тенденция наблюдается на протяжении последний десяти лет. Если в 2012 году только 17% респондентов заявляли, что предпочитают жить одним днем, то сейчас в этом признались уже 25%.Отмечается, что отношение к планированию не связано с оценкой экономического положения в стране. По результатам того же опроса, россияне оценивают состояние экономики, как достаточно устойчивое."За последний год индекс оценки экономической обстановки значительно укрепился и достиг 39 пунктов, в то время как в 2020-2021 годах он был равен 24 и 19 пунктам соответственно", – сказано в результатах исследования.Кроме того, в сравнении с прошлым и началом этого года сократилось число опрошенных, которые ощущают инфляцию. За указанный период их число сократилось с 71 до 50 пунктов. Однако люди продолжают испытывать тревожность за события завтрашнего дня, отмечают авторы исследования.Ранее стало известно, что 46% россиян испытывают тревожные настроения.
https://crimea.ria.ru/20221118/trevozhnoe-ili-spokoynoe-rossiyane-rasskazali-o-svoem-nastroenii-1125429720.html
https://crimea.ria.ru/20221116/vtsiom-poschital-schastlivykh-rossiyan-1125388069.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/1a/1122517659_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_09d3f03e683be2f93dc0f23b11e2dc99.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, опрос
Сколько россиян предпочитают не строить планы на будущее – опрос

Четверть россиян предпочитают жить одним днем – ВЦИОМ

08:27 20.11.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМолодёжь на улице в Симферополе
Молодёжь на улице в Симферополе - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. В России растет число граждан, которые не спешат строить планы на долгосрочную перспективу. К такому выводу пришли сотрудники фонда ВЦИОМ по результатам проведенного опроса.
Отмечается, что тенденция наблюдается на протяжении последний десяти лет. Если в 2012 году только 17% респондентов заявляли, что предпочитают жить одним днем, то сейчас в этом признались уже 25%.
"В 2012 году 61% опрошенных говорили, что они планируют на несколько лет либо месяцев вперед, сегодня лишь 53% говорят о том, что они обладают каким-либо горизонтом планирования", – сообщил гендиректор фонда ВЦИОМ Константин Абрамов.
Тревога
18 ноября, 20:17
Тревожное или спокойное: россияне рассказали о своем настроении
Отмечается, что отношение к планированию не связано с оценкой экономического положения в стране. По результатам того же опроса, россияне оценивают состояние экономики, как достаточно устойчивое.
"За последний год индекс оценки экономической обстановки значительно укрепился и достиг 39 пунктов, в то время как в 2020-2021 годах он был равен 24 и 19 пунктам соответственно", – сказано в результатах исследования.
Кроме того, в сравнении с прошлым и началом этого года сократилось число опрошенных, которые ощущают инфляцию. За указанный период их число сократилось с 71 до 50 пунктов. Однако люди продолжают испытывать тревожность за события завтрашнего дня, отмечают авторы исследования.
Январский снегопад в Симферополе - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
16 ноября, 08:16
ВЦИОМ посчитал счастливых россиян
Ранее стало известно, что 46% россиян испытывают тревожные настроения.
 
ОбществоОпрос
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:57Глэмпинги в Севастополе: за и против
08:27Сколько россиян предпочитают не строить планы на будущее – опрос
08:02В Евпатории автобус сбил человека
03:24Юристы из Севастополя борются за "пропавшие" пенсии жен военнослужащих ЧФ
00:01Привет из северной Африки: в воскресенье в Крыму до +20
00:00Какой сегодня праздник: 20 ноября
23:02ВСУ за полчаса выпустили по периметру ЗАЭС 12 снарядов
22:34В Евпатории при столкновении с МАЗом погиб водитель легковушки
22:08Вице-премьер Украины заявила о начале "добровольной эвакуации" из Херсона
20:04Главные события и заявления дня: 19 ноября
19:59Безопасный Новый год: в МЧС перечислили правила
19:36Как севастопольцы помогают бойцам СВО
19:09Отдых и банкет в Крыму на Новый год – эксперт озвучила цены
18:48Польский инцидент и новые риски для Крыма: топ новостей недели
18:22К тушению пожара на газопроводе в Ленобласти привлекли пожарный поезд
18:02Медведев: переговоры с Россией – цугцванг для Зеленского
17:49Стали известны подробности обстрела ВСУ Шебекино
17:35На Крымском мосту завершили надвижку всех пролетов
17:17Машина мечты: в Севастополе вор дважды угнал Mercedes
16:54Памятник легендарной Корсе открыли в Донецке на Аллее героев
Лента новостейМолния