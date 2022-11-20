https://crimea.ria.ru/20221120/skolko-rossiyan-predpochitayut-ne-stroit-plany-na-buduschee--opros-1125445913.html

Сколько россиян предпочитают не строить планы на будущее – опрос

Сколько россиян предпочитают не строить планы на будущее – опрос - РИА Новости Крым, 20.11.2022

Сколько россиян предпочитают не строить планы на будущее – опрос

В России растет число граждан, которые не спешат строить планы на долгосрочную перспективу. К такому выводу пришли сотрудники фонда ВЦИОМ по результатам... РИА Новости Крым, 20.11.2022

2022-11-20T08:27

2022-11-20T08:27

2022-11-20T08:27

общество

опрос

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. В России растет число граждан, которые не спешат строить планы на долгосрочную перспективу. К такому выводу пришли сотрудники фонда ВЦИОМ по результатам проведенного опроса.Отмечается, что тенденция наблюдается на протяжении последний десяти лет. Если в 2012 году только 17% респондентов заявляли, что предпочитают жить одним днем, то сейчас в этом признались уже 25%.Отмечается, что отношение к планированию не связано с оценкой экономического положения в стране. По результатам того же опроса, россияне оценивают состояние экономики, как достаточно устойчивое."За последний год индекс оценки экономической обстановки значительно укрепился и достиг 39 пунктов, в то время как в 2020-2021 годах он был равен 24 и 19 пунктам соответственно", – сказано в результатах исследования.Кроме того, в сравнении с прошлым и началом этого года сократилось число опрошенных, которые ощущают инфляцию. За указанный период их число сократилось с 71 до 50 пунктов. Однако люди продолжают испытывать тревожность за события завтрашнего дня, отмечают авторы исследования.Ранее стало известно, что 46% россиян испытывают тревожные настроения.

https://crimea.ria.ru/20221118/trevozhnoe-ili-spokoynoe-rossiyane-rasskazali-o-svoem-nastroenii-1125429720.html

https://crimea.ria.ru/20221116/vtsiom-poschital-schastlivykh-rossiyan-1125388069.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, опрос