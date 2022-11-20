https://crimea.ria.ru/20221120/kadyrov-vyskazalsya-naschet-ocherednykh-obstrelov-vsu-zaporozhskoy-aes-1125456199.html
Кадыров высказался насчет очередных обстрелов ВСУ Запорожской АЭС
Кадыров высказался насчет очередных обстрелов ВСУ Запорожской АЭС - РИА Новости Крым, 20.11.2022
Кадыров высказался насчет очередных обстрелов ВСУ Запорожской АЭС
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал кадры очередного обстрела ВСУ Запорожской АЭС. РИА Новости Крым, 20.11.2022
2022-11-20T13:17
2022-11-20T13:17
2022-11-20T13:17
заэс (запорожская атомная электростанция)
запорожская область
рамзан кадыров
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал кадры очередного обстрела ВСУ Запорожской АЭС."В то время, когда все международные организации вовсю трубят о якобы ядерной угрозе со стороны России, украинские боевики беспрепятственно бьют по крупнейшей атомной электростанции в Европе. <...> Командир ОМОНа "Ахмат" Управления Росгвардии по ЧР Анзор Бисаев, прислал видеосъемки очередного обстрела АЭС со стороны ВСУ", - написал Кадыров в своем Telegram-канале. ⠀ Он напомнил, что за ситуаций вокруг ЗАЭС в последнее время пристально следят эксперты по ядерной энергетике, и все они едины в том, что "авария на данной станции приведет к масштабным последствиям в первую очередь на западной части континента". "Так почему же атаки продолжаются? Ядерная угроза исходит не от России, а именно от преступного киевского режима, который изо дня в день отдаёт эти приказы", - подчеркнул глава Чечни. ⠀Запорожская АЭС – самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе, расположена на левом берегу Днепра. С марта ЗАЭС находится под охраной ВС РФ для обеспечения безопасности объекта и в целях недопущения утечки ядерных и радиоактивных материалов. Украинские войска не прекращают обстрелы Энергодара и территории возле АЭС.В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси. После визита и изучения обстановки часть делегации уехала, а два сотрудника агентства остались на станции на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов ЗАЭС.
https://crimea.ria.ru/20221107/vsu-vnov-obstrelyali-zaporozhskuyu-aes-krupnokalibernymi-snaryadami-1125261112.html
заэс (запорожская атомная электростанция)
запорожская область
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, рамзан кадыров, всу (вооруженные силы украины)
Кадыров высказался насчет очередных обстрелов ВСУ Запорожской АЭС
Глава Чечни Кадыров опубликовал видео обстрела ВСУ Запорожской АЭС
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал кадры очередного обстрела ВСУ Запорожской АЭС.
"В то время, когда все международные организации вовсю трубят о якобы ядерной угрозе со стороны России, украинские боевики беспрепятственно бьют по крупнейшей атомной электростанции в Европе. <...> Командир ОМОНа "Ахмат" Управления Росгвардии по ЧР Анзор Бисаев, прислал видеосъемки очередного обстрела АЭС со стороны ВСУ", - написал Кадыров в своем Telegram-канале. ⠀
Он напомнил, что за ситуаций вокруг ЗАЭС в последнее время пристально следят эксперты по ядерной энергетике, и все они едины в том, что "авария на данной станции приведет к масштабным последствиям в первую очередь на западной части континента".
"Так почему же атаки продолжаются? Ядерная угроза исходит не от России, а именно от преступного киевского режима, который изо дня в день отдаёт эти приказы", - подчеркнул глава Чечни. ⠀
Запорожская АЭС – самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе, расположена на левом берегу Днепра. С марта ЗАЭС находится под охраной ВС РФ для обеспечения безопасности объекта и в целях недопущения утечки ядерных и радиоактивных материалов. Украинские войска не прекращают обстрелы Энергодара и территории возле АЭС.
В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси. После визита и изучения обстановки часть делегации уехала, а два сотрудника агентства остались на станции на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов ЗАЭС.