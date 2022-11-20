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Кадыров высказался насчет очередных обстрелов ВСУ Запорожской АЭС - РИА Новости Крым, 20.11.2022
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Кадыров высказался насчет очередных обстрелов ВСУ Запорожской АЭС
Кадыров высказался насчет очередных обстрелов ВСУ Запорожской АЭС - РИА Новости Крым, 20.11.2022
Кадыров высказался насчет очередных обстрелов ВСУ Запорожской АЭС
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал кадры очередного обстрела ВСУ Запорожской АЭС. РИА Новости Крым, 20.11.2022
2022-11-20T13:17
2022-11-20T13:17
заэс (запорожская атомная электростанция)
запорожская область
рамзан кадыров
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал кадры очередного обстрела ВСУ Запорожской АЭС."В то время, когда все международные организации вовсю трубят о якобы ядерной угрозе со стороны России, украинские боевики беспрепятственно бьют по крупнейшей атомной электростанции в Европе. &lt;...&gt; Командир ОМОНа "Ахмат" Управления Росгвардии по ЧР Анзор Бисаев, прислал видеосъемки очередного обстрела АЭС со стороны ВСУ", - написал Кадыров в своем Telegram-канале. ⠀ Он напомнил, что за ситуаций вокруг ЗАЭС в последнее время пристально следят эксперты по ядерной энергетике, и все они едины в том, что "авария на данной станции приведет к масштабным последствиям в первую очередь на западной части континента". "Так почему же атаки продолжаются? Ядерная угроза исходит не от России, а именно от преступного киевского режима, который изо дня в день отдаёт эти приказы", - подчеркнул глава Чечни. ⠀Запорожская АЭС – самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе, расположена на левом берегу Днепра. С марта ЗАЭС находится под охраной ВС РФ для обеспечения безопасности объекта и в целях недопущения утечки ядерных и радиоактивных материалов. Украинские войска не прекращают обстрелы Энергодара и территории возле АЭС.В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси. После визита и изучения обстановки часть делегации уехала, а два сотрудника агентства остались на станции на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов ЗАЭС.
https://crimea.ria.ru/20221107/vsu-vnov-obstrelyali-zaporozhskuyu-aes-krupnokalibernymi-snaryadami-1125261112.html
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заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, рамзан кадыров, всу (вооруженные силы украины)
Кадыров высказался насчет очередных обстрелов ВСУ Запорожской АЭС

Глава Чечни Кадыров опубликовал видео обстрела ВСУ Запорожской АЭС

13:17 20.11.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМиссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС
Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал кадры очередного обстрела ВСУ Запорожской АЭС.
"В то время, когда все международные организации вовсю трубят о якобы ядерной угрозе со стороны России, украинские боевики беспрепятственно бьют по крупнейшей атомной электростанции в Европе. <...> Командир ОМОНа "Ахмат" Управления Росгвардии по ЧР Анзор Бисаев, прислал видеосъемки очередного обстрела АЭС со стороны ВСУ", - написал Кадыров в своем Telegram-канале. ⠀
Он напомнил, что за ситуаций вокруг ЗАЭС в последнее время пристально следят эксперты по ядерной энергетике, и все они едины в том, что "авария на данной станции приведет к масштабным последствиям в первую очередь на западной части континента".
"Так почему же атаки продолжаются? Ядерная угроза исходит не от России, а именно от преступного киевского режима, который изо дня в день отдаёт эти приказы", - подчеркнул глава Чечни. ⠀
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
7 ноября, 13:28
ВСУ вновь обстреляли Запорожскую АЭС крупнокалиберными снарядами
Запорожская АЭС – самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе, расположена на левом берегу Днепра. С марта ЗАЭС находится под охраной ВС РФ для обеспечения безопасности объекта и в целях недопущения утечки ядерных и радиоактивных материалов. Украинские войска не прекращают обстрелы Энергодара и территории возле АЭС.
В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси. После визита и изучения обстановки часть делегации уехала, а два сотрудника агентства остались на станции на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов ЗАЭС.
 
ЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)Запорожская областьРамзан КадыровВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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