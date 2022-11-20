https://crimea.ria.ru/20221120/kadyrov-vyskazalsya-naschet-ocherednykh-obstrelov-vsu-zaporozhskoy-aes-1125456199.html

Кадыров высказался насчет очередных обстрелов ВСУ Запорожской АЭС

Кадыров высказался насчет очередных обстрелов ВСУ Запорожской АЭС - РИА Новости Крым, 20.11.2022

Кадыров высказался насчет очередных обстрелов ВСУ Запорожской АЭС

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал кадры очередного обстрела ВСУ Запорожской АЭС. РИА Новости Крым, 20.11.2022

2022-11-20T13:17

2022-11-20T13:17

2022-11-20T13:17

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

рамзан кадыров

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал кадры очередного обстрела ВСУ Запорожской АЭС."В то время, когда все международные организации вовсю трубят о якобы ядерной угрозе со стороны России, украинские боевики беспрепятственно бьют по крупнейшей атомной электростанции в Европе. <...> Командир ОМОНа "Ахмат" Управления Росгвардии по ЧР Анзор Бисаев, прислал видеосъемки очередного обстрела АЭС со стороны ВСУ", - написал Кадыров в своем Telegram-канале. ⠀ Он напомнил, что за ситуаций вокруг ЗАЭС в последнее время пристально следят эксперты по ядерной энергетике, и все они едины в том, что "авария на данной станции приведет к масштабным последствиям в первую очередь на западной части континента". "Так почему же атаки продолжаются? Ядерная угроза исходит не от России, а именно от преступного киевского режима, который изо дня в день отдаёт эти приказы", - подчеркнул глава Чечни. ⠀Запорожская АЭС – самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе, расположена на левом берегу Днепра. С марта ЗАЭС находится под охраной ВС РФ для обеспечения безопасности объекта и в целях недопущения утечки ядерных и радиоактивных материалов. Украинские войска не прекращают обстрелы Энергодара и территории возле АЭС.В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси. После визита и изучения обстановки часть делегации уехала, а два сотрудника агентства остались на станции на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов ЗАЭС.

https://crimea.ria.ru/20221107/vsu-vnov-obstrelyali-zaporozhskuyu-aes-krupnokalibernymi-snaryadami-1125261112.html

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

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заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, рамзан кадыров, всу (вооруженные силы украины)