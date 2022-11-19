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Стали известны подробности обстрела ВСУ Шебекино - РИА Новости Крым, 19.11.2022
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Стали известны подробности обстрела ВСУ Шебекино
Стали известны подробности обстрела ВСУ Шебекино - РИА Новости Крым, 19.11.2022
Стали известны подробности обстрела ВСУ Шебекино
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал подробности субботнего обстрела Шебекино со стороны Украины. РИА Новости Крым, 19.11.2022
2022-11-19T17:49
2022-11-19T17:49
белгородская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал подробности субботнего обстрела Шебекино со стороны Украины."Пострадавшая от госпитализации отказалась, у нее ушиб руки при падении", - указал губернатор.По его словам, на данным момент продолжается подомовой обход. Установлено, что снаряд попал в полупустое здание общежития, пострадали также жилые пятиэтажки. Ранее Гладков сообщил об обстреле Шебекино со стороны Украины. По предварительным данным он писал об одной пострадавшей.
https://crimea.ria.ru/20221119/vsu-vnov-obstrelivayut-shebekino-est-postradavshie-1125445996.html
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белгородская область, происшествия
Стали известны подробности обстрела ВСУ Шебекино

Гладков: в Шебекино снаряд ВСУ попал по полупустому общежитию, жертв нет

17:49 19.11.2022
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия обстрела Шебекино Белгородской области
Последствия обстрела Шебекино Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал подробности субботнего обстрела Шебекино со стороны Украины.
"Пострадавшая от госпитализации отказалась, у нее ушиб руки при падении", - указал губернатор.
Последствия обстрела Шебекино Белгородской области
15:56
ВСУ вновь обстреливают Шебекино
По его словам, на данным момент продолжается подомовой обход. Установлено, что снаряд попал в полупустое здание общежития, пострадали также жилые пятиэтажки.
"Зафиксировано попадание снаряда в полупустое здание общежития, также повреждения есть в двух пятиэтажках. Пожар в складских помещениях предприятий потушен", - написал губернатор в своем Telegram.
Ранее Гладков сообщил об обстреле Шебекино со стороны Украины. По предварительным данным он писал об одной пострадавшей.
 
Белгородская областьПроисшествия
 
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