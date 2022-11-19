https://crimea.ria.ru/20221119/stali-izvestny-podrobnosti-obstrela-vsu-shebekino-1125447809.html

Стали известны подробности обстрела ВСУ Шебекино

Стали известны подробности обстрела ВСУ Шебекино - РИА Новости Крым, 19.11.2022

Стали известны подробности обстрела ВСУ Шебекино

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал подробности субботнего обстрела Шебекино со стороны Украины. РИА Новости Крым, 19.11.2022

2022-11-19T17:49

2022-11-19T17:49

2022-11-19T17:49

белгородская область

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал подробности субботнего обстрела Шебекино со стороны Украины."Пострадавшая от госпитализации отказалась, у нее ушиб руки при падении", - указал губернатор.По его словам, на данным момент продолжается подомовой обход. Установлено, что снаряд попал в полупустое здание общежития, пострадали также жилые пятиэтажки. Ранее Гладков сообщил об обстреле Шебекино со стороны Украины. По предварительным данным он писал об одной пострадавшей.

https://crimea.ria.ru/20221119/vsu-vnov-obstrelivayut-shebekino-est-postradavshie-1125445996.html

белгородская область

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2022

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белгородская область, происшествия