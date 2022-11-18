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Генпрокуратура признала работу организаций Украины нежелательной в РФ - РИА Новости Крым, 18.11.2022
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Генпрокуратура признала работу организаций Украины нежелательной в РФ
Генпрокуратура признала работу организаций Украины нежелательной в РФ - РИА Новости Крым, 18.11.2022
Генпрокуратура признала работу организаций Украины нежелательной в РФ
Деятельность двух украинских неправительственных организаций признана нежелательной на территории Российской Федерации из-за угрозы конституциональному строю и... РИА Новости Крым, 18.11.2022
2022-11-18T15:03
2022-11-18T15:03
российская федерация (россия, рф)
украина
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Деятельность двух украинских неправительственных организаций признана нежелательной на территории Российской Федерации из-за угрозы конституциональному строю и безопасности страны. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры России.Решение было принято на основании изучения поступивших материалов. Прокурорская проверка показала, что деятельность организаций представляет угрозу конституционному строю и безопасности Российской Федерации.Заключение Генпрокуратуры направлено в Минюст РФ для включения сведений в перечень нежелательных иностранных и международных неправительственных организаций, и их обнародования.Ранее ФСБ расширила перечень сведений, за сбор которых можно получить статус иноагента.
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российская федерация (россия, рф), украина, закон и право
Генпрокуратура признала работу организаций Украины нежелательной в РФ

Генпрокуратура признала деятельность двух украинских организаций нежелательной в РФ

15:03 18.11.2022
 
© РИА Новости . Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание Генеральной прокуратуры РФ на улице Петровка в Москве.
Здание Генеральной прокуратуры РФ на улице Петровка в Москве. - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости . Антон Денисов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Деятельность двух украинских неправительственных организаций признана нежелательной на территории Российской Федерации из-за угрозы конституциональному строю и безопасности страны. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры России.
"Принято решение о признании нежелательной на территории России деятельности украинских неправительственных организаций "Религиозная организация "Всеукраинский духовный центр "Возрождение" и "Благотворительный фонд "Возрождение" Владимира Мунтяна", – говорится в сообщении.
Решение было принято на основании изучения поступивших материалов. Прокурорская проверка показала, что деятельность организаций представляет угрозу конституционному строю и безопасности Российской Федерации.
Заключение Генпрокуратуры направлено в Минюст РФ для включения сведений в перечень нежелательных иностранных и международных неправительственных организаций, и их обнародования.
Ранее ФСБ расширила перечень сведений, за сбор которых можно получить статус иноагента.
Генеральная прокуратура РФ - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
15 июля, 12:15
Работа двух СМИ-иноагентов признана нежелательной в РФ
 
Российская Федерация (Россия, РФ)УкраинаЗакон и право
 
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