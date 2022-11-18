https://crimea.ria.ru/20221118/genprokuratura-priznala-rabotu-organizatsiy-ukrainy-nezhelatelnoy-v-rf-1125434617.html

Генпрокуратура признала работу организаций Украины нежелательной в РФ

Генпрокуратура признала работу организаций Украины нежелательной в РФ - РИА Новости Крым, 18.11.2022

Генпрокуратура признала работу организаций Украины нежелательной в РФ

Деятельность двух украинских неправительственных организаций признана нежелательной на территории Российской Федерации из-за угрозы конституциональному строю и... РИА Новости Крым, 18.11.2022

2022-11-18T15:03

2022-11-18T15:03

2022-11-18T15:03

российская федерация (россия, рф)

украина

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Деятельность двух украинских неправительственных организаций признана нежелательной на территории Российской Федерации из-за угрозы конституциональному строю и безопасности страны. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры России.Решение было принято на основании изучения поступивших материалов. Прокурорская проверка показала, что деятельность организаций представляет угрозу конституционному строю и безопасности Российской Федерации.Заключение Генпрокуратуры направлено в Минюст РФ для включения сведений в перечень нежелательных иностранных и международных неправительственных организаций, и их обнародования.Ранее ФСБ расширила перечень сведений, за сбор которых можно получить статус иноагента.

https://crimea.ria.ru/20220715/rabota-dvukh-smi-inoagentov-priznana-nezhelatelnoy-v-rf-1123852714.html

российская федерация (россия, рф)

украина

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российская федерация (россия, рф), украина, закон и право