https://crimea.ria.ru/20221118/genprokuratura-priznala-rabotu-organizatsiy-ukrainy-nezhelatelnoy-v-rf-1125434617.html
Генпрокуратура признала работу организаций Украины нежелательной в РФ
Генпрокуратура признала работу организаций Украины нежелательной в РФ - РИА Новости Крым, 18.11.2022
Генпрокуратура признала работу организаций Украины нежелательной в РФ
Деятельность двух украинских неправительственных организаций признана нежелательной на территории Российской Федерации из-за угрозы конституциональному строю и... РИА Новости Крым, 18.11.2022
2022-11-18T15:03
2022-11-18T15:03
2022-11-18T15:03
российская федерация (россия, рф)
украина
закон и право
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/06/1120774651_0:0:2343:1318_1920x0_80_0_0_2ab91875e7581d90630e73229be6616d.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Деятельность двух украинских неправительственных организаций признана нежелательной на территории Российской Федерации из-за угрозы конституциональному строю и безопасности страны. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры России.Решение было принято на основании изучения поступивших материалов. Прокурорская проверка показала, что деятельность организаций представляет угрозу конституционному строю и безопасности Российской Федерации.Заключение Генпрокуратуры направлено в Минюст РФ для включения сведений в перечень нежелательных иностранных и международных неправительственных организаций, и их обнародования.Ранее ФСБ расширила перечень сведений, за сбор которых можно получить статус иноагента.
https://crimea.ria.ru/20220715/rabota-dvukh-smi-inoagentov-priznana-nezhelatelnoy-v-rf-1123852714.html
российская федерация (россия, рф)
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/06/1120774651_56:0:2088:1524_1920x0_80_0_0_f99c0b9ffc59987ebac66e4c3701a92a.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российская федерация (россия, рф), украина, закон и право
Генпрокуратура признала работу организаций Украины нежелательной в РФ
Генпрокуратура признала деятельность двух украинских организаций нежелательной в РФ