https://crimea.ria.ru/20221117/zaporozhskaya-oblast-pod-obstrelom-vsu-zafiksirovano-16-priletov-1125406938.html

Запорожская область под обстрелом ВСУ: зафиксировано 16 прилетов

Запорожская область под обстрелом ВСУ: зафиксировано 16 прилетов - РИА Новости Крым, 17.11.2022

Запорожская область под обстрелом ВСУ: зафиксировано 16 прилетов

Украинские войска ударили по населенным пунктам Запорожской области. Под обстрел попали три села вблизи линии соприкосновения. Об этом сообщил член главного... РИА Новости Крым, 17.11.2022

2022-11-17T08:45

2022-11-17T08:45

2022-11-17T08:46

запорожская область

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Украинские войска ударили по населенным пунктам Запорожской области. Под обстрел попали три села вблизи линии соприкосновения. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале.По его словам, массированному обстрелу украинских военных подверглись Васильевка, Новобогдановка и Михайловка. По каждому направлению за фиксировано от четырех до шести прилетов.Информация о пострадавших, а также о разрушениях и причиненном ущербе уточняется, добавил Рогов.Ранее сообщалось о теракте в Мелитополе – у подъезда жилого дома детонировало самодельное взрывное устройство.

https://crimea.ria.ru/20221112/vsu-usilivaet-gruppirovku-na-zaporozhskom-napravlenii---rogov-1125342607.html

https://crimea.ria.ru/20221115/terakt-v-melitopole--est-postradavshiy-1125371874.html

запорожская область

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2022

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запорожская область, происшествия