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Запорожская область под обстрелом ВСУ: зафиксировано 16 прилетов - РИА Новости Крым, 17.11.2022
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Запорожская область под обстрелом ВСУ: зафиксировано 16 прилетов
Запорожская область под обстрелом ВСУ: зафиксировано 16 прилетов - РИА Новости Крым, 17.11.2022
Запорожская область под обстрелом ВСУ: зафиксировано 16 прилетов
Украинские войска ударили по населенным пунктам Запорожской области. Под обстрел попали три села вблизи линии соприкосновения. Об этом сообщил член главного... РИА Новости Крым, 17.11.2022
2022-11-17T08:45
2022-11-17T08:46
запорожская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Украинские войска ударили по населенным пунктам Запорожской области. Под обстрел попали три села вблизи линии соприкосновения. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале.По его словам, массированному обстрелу украинских военных подверглись Васильевка, Новобогдановка и Михайловка. По каждому направлению за фиксировано от четырех до шести прилетов.Информация о пострадавших, а также о разрушениях и причиненном ущербе уточняется, добавил Рогов.Ранее сообщалось о теракте в Мелитополе – у подъезда жилого дома детонировало самодельное взрывное устройство.
https://crimea.ria.ru/20221112/vsu-usilivaet-gruppirovku-na-zaporozhskom-napravlenii---rogov-1125342607.html
https://crimea.ria.ru/20221115/terakt-v-melitopole--est-postradavshiy-1125371874.html
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запорожская область, происшествия
Запорожская область под обстрелом ВСУ: зафиксировано 16 прилетов

Рогов: ВСУ ракетами и артиллерией обстреляли приграничные села в Запорожской области

08:45 17.11.2022 (обновлено: 08:46 17.11.2022)
 
© РИА Новости Крым . Dmitry MakeevПоследствия обстрела Васильевской центральной городской больницы в Запорожской области
Последствия обстрела Васильевской центральной городской больницы в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Украинские войска ударили по населенным пунктам Запорожской области. Под обстрел попали три села вблизи линии соприкосновения. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
По его словам, массированному обстрелу украинских военных подверглись Васильевка, Новобогдановка и Михайловка. По каждому направлению за фиксировано от четырех до шести прилетов.
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"Под прицел боевиков ВСУ попали жилые дома в Васильевке и Новобогдановке, а также школа №8 в Михайловке", – говорится в сообщении.
Информация о пострадавших, а также о разрушениях и причиненном ущербе уточняется, добавил Рогов.
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