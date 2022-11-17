https://crimea.ria.ru/20221117/zaporozhskaya-oblast-pod-obstrelom-vsu-zafiksirovano-16-priletov-1125406938.html
Запорожская область под обстрелом ВСУ: зафиксировано 16 прилетов
Запорожская область под обстрелом ВСУ: зафиксировано 16 прилетов - РИА Новости Крым, 17.11.2022
Запорожская область под обстрелом ВСУ: зафиксировано 16 прилетов
Украинские войска ударили по населенным пунктам Запорожской области. Под обстрел попали три села вблизи линии соприкосновения. Об этом сообщил член главного... РИА Новости Крым, 17.11.2022
2022-11-17T08:45
2022-11-17T08:45
2022-11-17T08:46
запорожская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Украинские войска ударили по населенным пунктам Запорожской области. Под обстрел попали три села вблизи линии соприкосновения. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале.По его словам, массированному обстрелу украинских военных подверглись Васильевка, Новобогдановка и Михайловка. По каждому направлению за фиксировано от четырех до шести прилетов.Информация о пострадавших, а также о разрушениях и причиненном ущербе уточняется, добавил Рогов.Ранее сообщалось о теракте в Мелитополе – у подъезда жилого дома детонировало самодельное взрывное устройство.
https://crimea.ria.ru/20221112/vsu-usilivaet-gruppirovku-na-zaporozhskom-napravlenii---rogov-1125342607.html
https://crimea.ria.ru/20221115/terakt-v-melitopole--est-postradavshiy-1125371874.html
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запорожская область, происшествия
Запорожская область под обстрелом ВСУ: зафиксировано 16 прилетов
Рогов: ВСУ ракетами и артиллерией обстреляли приграничные села в Запорожской области
08:45 17.11.2022 (обновлено: 08:46 17.11.2022)