https://crimea.ria.ru/20221115/terakt-v-melitopole--est-postradavshiy-1125371874.html
Теракт в Мелитополе – есть пострадавший
Теракт в Мелитополе – есть пострадавший - РИА Новости Крым, 15.11.2022
Теракт в Мелитополе – есть пострадавший
Теракт произошел во вторник утром в Мелитополе, ранен один человек. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. РИА Новости Крым, 15.11.2022
2022-11-15T10:12
2022-11-15T10:12
2022-11-15T10:12
запорожская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Теракт произошел во вторник утром в Мелитополе, ранен один человек. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.В Мелитополе совершено покушение на замминистра Запорожской области >>У подъезда жилого дома на бульваре 30 лет Победы взорвалось самодельное взрывное устройство. Повреждены окно и балкон квартиры на первом этаже, ранения получил вышедший из подъезда человек.На месте происшествия работают следователи.
https://crimea.ria.ru/20221109/v-berdyanske-zaderzhali-gotovivshikh-terakt-boevikov-azova-1125295747.html
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запорожская область, происшествия
Теракт в Мелитополе – есть пострадавший
В Мелитополе у подъезда жилого дома взорвалась бомба, ранен один человек