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Теракт в Мелитополе – есть пострадавший - РИА Новости Крым, 15.11.2022
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Теракт в Мелитополе – есть пострадавший
Теракт в Мелитополе – есть пострадавший - РИА Новости Крым, 15.11.2022
Теракт в Мелитополе – есть пострадавший
Теракт произошел во вторник утром в Мелитополе, ранен один человек. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. РИА Новости Крым, 15.11.2022
2022-11-15T10:12
2022-11-15T10:12
запорожская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Теракт произошел во вторник утром в Мелитополе, ранен один человек. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.В Мелитополе совершено покушение на замминистра Запорожской области &gt;&gt;У подъезда жилого дома на бульваре 30 лет Победы взорвалось самодельное взрывное устройство. Повреждены окно и балкон квартиры на первом этаже, ранения получил вышедший из подъезда человек.На месте происшествия работают следователи.
https://crimea.ria.ru/20221109/v-berdyanske-zaderzhali-gotovivshikh-terakt-boevikov-azova-1125295747.html
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запорожская область, происшествия
Теракт в Мелитополе – есть пострадавший

В Мелитополе у подъезда жилого дома взорвалась бомба, ранен один человек

10:12 15.11.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСтелла на въезде в Мелитополь
Стелла на въезде в Мелитополь - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Теракт произошел во вторник утром в Мелитополе, ранен один человек. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
В Мелитополе совершено покушение на замминистра Запорожской области >>
У подъезда жилого дома на бульваре 30 лет Победы взорвалось самодельное взрывное устройство. Повреждены окно и балкон квартиры на первом этаже, ранения получил вышедший из подъезда человек.
Боец батальона Азов* - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
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"Пострадавший доставлен в реанимационное отделение городской больницы. У него диагностированы минно-взрывная травма, закрытая черпено-мозговая травма и многочисленные осколочные ранения", - написал Рогов в своем Telegram-канале.
На месте происшествия работают следователи.
 
Запорожская областьПроисшествия
 
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