https://crimea.ria.ru/20221117/virusolog-dal-neozhidannuyu-rekomendatsiyu-po-zaschite-ot-tserbera-1125403297.html

Вирусолог дал неожиданную рекомендацию по защите от "цербера"

Вирусолог дал неожиданную рекомендацию по защите от "цербера" - РИА Новости Крым, 16.11.2022

Вирусолог дал неожиданную рекомендацию по защите от "цербера"

Население России давно сформировало специфический иммунитет к штамму коронавируса "омикрон", а поскольку "цербер" является его подвидом и мало чем отличается,... РИА Новости Крым, 16.11.2022

2022-11-17T07:57

2022-11-17T07:57

2022-11-16T23:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Население России давно сформировало специфический иммунитет к штамму коронавируса "омикрон", а поскольку "цербер" является его подвидом и мало чем отличается, шансы заболеть и получить тяжелое течение болезни у подавляющего большинства россиян минимальны. В этой связи сейчас массовая ревакцинация бессмысленна. Такую точку зрения РИА Новости Крым озвучил руководитель Лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.При этом Волчков напоминает, что "омикрон" появился весной. До этого циркулировал штамм "дельта" с различными подштаммами, еще раньше - уханьский вариант коронавируса. В этой связи тем, кто болел или прививался до появления "омикрона", все же стоит сделать прививку, поскольку их шансы заразиться выше."Массовая вакцинация сейчас не актуальна, до появления нового штамма. Если вы болели "омикроном" или у вас есть прививка, сделанная весной или летом, вам точно пока не нужно вакцинироваться, независимо от возраста. Если же вы болели последний раз давно - это был "дельта" либо предыдущие штаммы, тогда вам стоит ревакцинироваться. Особенно, если вы пожилой человек", - говорит ученый.При этом он подчеркивает, что сам по себе подштамм "цербер" имеет большую заражающую способность при меньшей концентрации. Проще говоря, даже маленькая его доза способна заразить человека. Впрочем, это скорее "плюс" , поскольку из-за этого вирус "научился" заражать человека, проникая в клетки верхних дыхательных путей. В этот момент организм включает иммунную защиту и справляется "малыми средствами" - возникает боль в горле, насморк, небольшая температура. Предыдущим штаммам для эффективного заражения требовалось больше вирусных частиц, и до момента заражения вирус успевал проникнуть в средние дыхательные пути и легкие, что вызывало тяжелые течения, в том числе пневмонии."Если вы возьмете одинаковое количество вирусов "дельта" и "омикрон", то последний будет более опасен. И "цербер" также очень опасный подштамм. Но в нашей популяции не переболевших людей уже не осталось. Поэтому его эффект на нашу популяцию минимален - далеко не такой, каким мог быть, если бы "цербер" пришел впервые на нашу планету вместо уханьского вируса. Тогда была бы фатальная ситуация и высокая смертность", - объяснил Волчков.

https://crimea.ria.ru/20221114/v-krymu-mozhno-privitsya-nazalnoy-vaktsinoy-protiv-covid-19--1125361559.html

https://crimea.ria.ru/20221105/uchenye-otkryli-novyy-virus-gibrid-1125239049.html

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2022

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

распространение коронавируса в рф, коронавирус в крыму, мнения, здоровье