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РНКБ в 2022 году выдал экспресс-гарантии для бизнеса на 1 млрд рублей
РНКБ в 2022 году выдал экспресс-гарантии для бизнеса на 1 млрд рублей - РИА Новости Крым, 17.11.2022
РНКБ в 2022 году выдал экспресс-гарантии для бизнеса на 1 млрд рублей
С начала текущего года РНКБ выдал 1 172 экспресс-гарантии для участников государственных закупок на сумму более 1 миллиард рублей, сообщила пресс-служба банка. РИА Новости Крым, 17.11.2022
2022-11-17T15:58
2022-11-17T15:58
2022-11-17T15:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. С начала текущего года РНКБ выдал 1 172 экспресс-гарантии для участников государственных закупок на сумму более 1 миллиард рублей, сообщила пресс-служба банка.Максимальный срок гарантии обеспечения обязательств составляет шесть лет, максимальная сумма – 100 млн рублей. Решение о выдаче гарантии в сумме до 10 млн рублей принимается в срок от 15 минут.Как отметили в РНКБ, в настоящее время клиенты банка могут оформить экспресс-гарантии по минимальной ставке от 2,3%, при этом минимальная сумма комиссии составляет 1 тыс. рублей.* РекламаID 4CQwVszH9pQNrstYTeYРНКБ Банк (ПАО), ИНН ИНН 7701105460, www.rncb.ru
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рнкб (пао), крым, экономика
РНКБ в 2022 году выдал экспресс-гарантии для бизнеса на 1 млрд рублей
С начала года РНКБ выдал экспресс-гарантии для бизнеса на сумму более 1 млрд рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. С начала текущего года РНКБ выдал 1 172 экспресс-гарантии для участников государственных закупок на сумму более 1 миллиард рублей, сообщила пресс-служба банка.
"Количество выданных за 10 месяцев 2022 года гарантий увеличилось на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, а сумма – на 40%", - говорится в сообщении.
Максимальный срок гарантии обеспечения обязательств составляет шесть лет, максимальная сумма – 100 млн рублей. Решение о выдаче гарантии в сумме до 10 млн рублей принимается в срок от 15 минут.
Как отметили в РНКБ, в настоящее время клиенты банка могут оформить экспресс-гарантии по минимальной ставке от 2,3%, при этом минимальная сумма комиссии составляет 1 тыс. рублей.
"Экспресс-гарантия – это удобный и доступный финансовый инструмент, который позволяет клиентам на основании минимального пакета документов оперативно обеспечить свои обязательства в рамках государственных контрактов. Визит в офис банка для этого не нужен, оформление происходит дистанционно", – отметил вице-президент - директор департамента корпоративного бизнеса РНКБ Сергей Билецкий.
РНКБ Банк (ПАО), ИНН ИНН 7701105460, www.rncb.ru