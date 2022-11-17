https://crimea.ria.ru/20221117/rnkb-v-2022-godu-vydal-ekspress-garantii-dlya-biznesa-na-1-mlrd-rubley-1125418028.html

РНКБ в 2022 году выдал экспресс-гарантии для бизнеса на 1 млрд рублей

РНКБ в 2022 году выдал экспресс-гарантии для бизнеса на 1 млрд рублей - РИА Новости Крым, 17.11.2022

РНКБ в 2022 году выдал экспресс-гарантии для бизнеса на 1 млрд рублей

С начала текущего года РНКБ выдал 1 172 экспресс-гарантии для участников государственных закупок на сумму более 1 миллиард рублей, сообщила пресс-служба банка. РИА Новости Крым, 17.11.2022

2022-11-17T15:58

2022-11-17T15:58

2022-11-17T15:58

рнкб (пао)

крым

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. С начала текущего года РНКБ выдал 1 172 экспресс-гарантии для участников государственных закупок на сумму более 1 миллиард рублей, сообщила пресс-служба банка.Максимальный срок гарантии обеспечения обязательств составляет шесть лет, максимальная сумма – 100 млн рублей. Решение о выдаче гарантии в сумме до 10 млн рублей принимается в срок от 15 минут.Как отметили в РНКБ, в настоящее время клиенты банка могут оформить экспресс-гарантии по минимальной ставке от 2,3%, при этом минимальная сумма комиссии составляет 1 тыс. рублей.* РекламаID 4CQwVszH9pQNrstYTeYРНКБ Банк (ПАО), ИНН ИНН 7701105460, www.rncb.ru

https://crimea.ria.ru/20221101/rnkb-voshel-v-top-20-reytinga-innovatsionnykh-bankov-po-versii-skolkovo-1125189143.html

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рнкб (пао), крым, экономика