https://crimea.ria.ru/20221117/peskov-otvetil-na-zayavlenie-ssha-o-raketakh-v-polshe-1125406824.html
Песков ответил на заявление США о ракетах в Польше
Песков ответил на заявление США о ракетах в Польше - РИА Новости Крым, 17.11.2022
Песков ответил на заявление США о ракетах в Польше
Ситуация вокруг Украины сложилась из-за действия НАТО и США, в частности это касается и польского инцидента с ракетой. Об этом заявил официальный представитель... РИА Новости Крым, 17.11.2022
2022-11-17T08:43
2022-11-17T08:43
2022-11-17T08:43
дмитрий песков
польша
нато
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политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. Ситуация вокруг Украины сложилась из-за действия НАТО и США, в частности это касается и польского инцидента с ракетой. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Накануне из Белого дома прозвучало заявление о том, что независимо от результатов расследования ответственность за инцидент в Польше несет "Россия, обстрелявшая Украину ракетами".15 ноября на территории Люблинского воеводства Польши упали ракеты, после чего с польской стороны последовали заявление о том, что ракеты якобы российские. В Минобороны РФ такие заявления назвали намеренной провокацией, нацеленной на эскалацию обстановки, никаких ударов вблизи украинско-польской границы российскими средствами не наносилось. Позже польский лидер Анджей Дуда сообщил, что у Варшавы нет информации о принадлежности ракет.
https://crimea.ria.ru/20221116/belyy-dom-vozlozhil-otvetstvennost-za-intsident-v-polshe-na-rossiyu-1125404949.html
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дмитрий песков, польша, нато, сша, политика
Песков ответил на заявление США о ракетах в Польше
Песков: есть смысл искать причины в действиях НАТО и США