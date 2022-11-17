https://crimea.ria.ru/20221117/peskov-otvetil-na-zayavlenie-ssha-o-raketakh-v-polshe-1125406824.html

Песков ответил на заявление США о ракетах в Польше

Песков ответил на заявление США о ракетах в Польше - РИА Новости Крым, 17.11.2022

Песков ответил на заявление США о ракетах в Польше

Ситуация вокруг Украины сложилась из-за действия НАТО и США, в частности это касается и польского инцидента с ракетой. Об этом заявил официальный представитель... РИА Новости Крым, 17.11.2022

2022-11-17T08:43

2022-11-17T08:43

2022-11-17T08:43

дмитрий песков

польша

нато

сша

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. Ситуация вокруг Украины сложилась из-за действия НАТО и США, в частности это касается и польского инцидента с ракетой. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Накануне из Белого дома прозвучало заявление о том, что независимо от результатов расследования ответственность за инцидент в Польше несет "Россия, обстрелявшая Украину ракетами".15 ноября на территории Люблинского воеводства Польши упали ракеты, после чего с польской стороны последовали заявление о том, что ракеты якобы российские. В Минобороны РФ такие заявления назвали намеренной провокацией, нацеленной на эскалацию обстановки, никаких ударов вблизи украинско-польской границы российскими средствами не наносилось. Позже польский лидер Анджей Дуда сообщил, что у Варшавы нет информации о принадлежности ракет.

https://crimea.ria.ru/20221116/belyy-dom-vozlozhil-otvetstvennost-za-intsident-v-polshe-na-rossiyu-1125404949.html

польша

сша

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, польша, нато, сша, политика