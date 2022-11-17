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Песков ответил на заявление США о ракетах в Польше - РИА Новости Крым, 17.11.2022
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Песков ответил на заявление США о ракетах в Польше
Песков ответил на заявление США о ракетах в Польше - РИА Новости Крым, 17.11.2022
Песков ответил на заявление США о ракетах в Польше
Ситуация вокруг Украины сложилась из-за действия НАТО и США, в частности это касается и польского инцидента с ракетой. Об этом заявил официальный представитель... РИА Новости Крым, 17.11.2022
2022-11-17T08:43
2022-11-17T08:43
дмитрий песков
польша
нато
сша
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. Ситуация вокруг Украины сложилась из-за действия НАТО и США, в частности это касается и польского инцидента с ракетой. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Накануне из Белого дома прозвучало заявление о том, что независимо от результатов расследования ответственность за инцидент в Польше несет "Россия, обстрелявшая Украину ракетами".15 ноября на территории Люблинского воеводства Польши упали ракеты, после чего с польской стороны последовали заявление о том, что ракеты якобы российские. В Минобороны РФ такие заявления назвали намеренной провокацией, нацеленной на эскалацию обстановки, никаких ударов вблизи украинско-польской границы российскими средствами не наносилось. Позже польский лидер Анджей Дуда сообщил, что у Варшавы нет информации о принадлежности ракет.
https://crimea.ria.ru/20221116/belyy-dom-vozlozhil-otvetstvennost-za-intsident-v-polshe-na-rossiyu-1125404949.html
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дмитрий песков, польша, нато, сша, политика
Песков ответил на заявление США о ракетах в Польше

Песков: есть смысл искать причины в действиях НАТО и США

08:43 17.11.2022
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкпресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. Ситуация вокруг Украины сложилась из-за действия НАТО и США, в частности это касается и польского инцидента с ракетой. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Накануне из Белого дома прозвучало заявление о том, что независимо от результатов расследования ответственность за инцидент в Польше несет "Россия, обстрелявшая Украину ракетами".
"Американцы говорят в парадигме "если бы не было того-то, то и не было бы этого". Тогда есть смысл отмотать назад. И мы увидим первопричину всего – это НАТО и США во главе", – цитирует РИА Новости Пескова.
15 ноября на территории Люблинского воеводства Польши упали ракеты, после чего с польской стороны последовали заявление о том, что ракеты якобы российские. В Минобороны РФ такие заявления назвали намеренной провокацией, нацеленной на эскалацию обстановки, никаких ударов вблизи украинско-польской границы российскими средствами не наносилось. Позже польский лидер Анджей Дуда сообщил, что у Варшавы нет информации о принадлежности ракет.
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Вчера, 20:58
Белый дом возложил ответственность за инцидент в Польше на Россию
 
Дмитрий ПесковПольшаНАТОСШАПолитика
 
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