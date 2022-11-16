Рейтинг@Mail.ru
В войска РФ отправлена партия РСЗО "Торнадо-Г" и "Торнадо-С" – "Ростех" - РИА Новости Крым, 16.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221116/v-voyska-rf-otpravlena-partiya-rszo-tornado-g-i-tornado-s--rostekh-1125397941.html
В войска РФ отправлена партия РСЗО "Торнадо-Г" и "Торнадо-С" – "Ростех"
В войска РФ отправлена партия РСЗО "Торнадо-Г" и "Торнадо-С" – "Ростех" - РИА Новости Крым, 16.11.2022
В войска РФ отправлена партия РСЗО "Торнадо-Г" и "Торнадо-С" – "Ростех"
ЗАО "Специальное конструкторское бюро" в рамках выполнения гособоронзаказа отправил в подразделения Минобороны России боевые машины реактивной системы залпового РИА Новости Крым, 16.11.2022
2022-11-16T13:59
2022-11-16T13:59
министерство обороны рф
армия и флот
специальная военная операция рф на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/10/1125397818_0:0:3455:1943_1920x0_80_0_0_a0bba84091b1c884f0b3888465fbd58a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. ЗАО "Специальное конструкторское бюро" в рамках выполнения гособоронзаказа отправил в подразделения Минобороны России боевые машины реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Торнадо-Г" и "Торнадо-С", сообщила в среду пресс-служба "Ростеха".122-мм реактивная система залпового огня "Торнадо-Г" предназначена для поражения артиллерийских и минометных батарей, подразделений ПВО, объектов тыла, мотопехотных подразделений противника в местах сосредоточения. Боевая машина оснащена автоматизированной системой наведения и управления огнем.300-мм система "Торнадо-C" представляет собой глубокую модернизацию боевой машины "Смерч". Предназначена для поражения на дальних подступах групповых целей, тактических ракет, зенитных комплексов, военно-промышленной инфраструктуры.
https://crimea.ria.ru/20221106/na-zaporozhe-sozdayut-ukreprayony-i-usilivayut-liniyu-oborony--vlasti-1125251191.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/10/1125397818_241:0:2832:1943_1920x0_80_0_0_8d0aec51dec5fced0a2a4d9cc5ef82ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, армия и флот, специальная военная операция рф на украине
В войска РФ отправлена партия РСЗО "Торнадо-Г" и "Торнадо-С" – "Ростех"

"Ростех" сообщил об отправке в войска партии РСЗО "Торнадо-Г" и "Торнадо-С"

13:59 16.11.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРСЗО "Торнадо"
РСЗО Торнадо - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. ЗАО "Специальное конструкторское бюро" в рамках выполнения гособоронзаказа отправил в подразделения Минобороны России боевые машины реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Торнадо-Г" и "Торнадо-С", сообщила в среду пресс-служба "Ростеха".
"Контрактные обязательства по отгрузке современных боевых машин "Торнадо-Г" и "Торнадо-С" выполнены полностью и в установленный срок. В связи с высокой загрузкой производства на ряде участков сотрудники работают в три смены", – сказал директор ЗАО СКБ Сергей Дядькин.
122-мм реактивная система залпового огня "Торнадо-Г" предназначена для поражения артиллерийских и минометных батарей, подразделений ПВО, объектов тыла, мотопехотных подразделений противника в местах сосредоточения. Боевая машина оснащена автоматизированной системой наведения и управления огнем.
300-мм система "Торнадо-C" представляет собой глубокую модернизацию боевой машины "Смерч". Предназначена для поражения на дальних подступах групповых целей, тактических ракет, зенитных комплексов, военно-промышленной инфраструктуры.
Мобилизация - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
6 ноября, 12:22
На Запорожье создают укрепрайоны и усиливают линию обороны — власти
 
Министерство обороны РФАрмия и флотСпециальная военная операция РФ на Украине
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:18Почему США не разыграли карту с "российской" ракетой в Польше - мнение
14:42Новая мера поддержки: выплаты мобилизованным освободят от НДФЛ
14:33Житель Владивостока попался на крупной краже в Крыму
14:20Смертельное ДТП с автобусом и легковушкой произошло в Белогорском районе
13:59В войска РФ отправлена партия РСЗО "Торнадо-Г" и "Торнадо-С" – "Ростех"
13:52Сирены и "хлопки: что происходит в Севастополе
13:32Вассерман спрогнозировал действия Польши после инцидента с ракетой
13:27В Севастополе на "Тавриде" временно изменили движение
13:15ВС РФ уничтожили американскую военную технику на Украине
13:10МВД предотвратило нападения на школы в 9 субъектах РФ в этом году
13:05Обстановка на основных направлениях СВО – сводка за сутки
12:55В Севастополе осудили рецидивиста за избиение соседа
12:54Минобороны: 15 ноября ни одного ракетного удара по Киеву не наносилось
12:32Керчанина осудили за нападение на знакомого на Азовском море
12:31Обломки на снимках из Польши идентифицированы как украинские С-300
12:29МВД принимает дополнительные меры безопасности в Крыму – Колокольцев
12:17В Крыму призвали присвоить Донецку звание города-героя
12:05В Севастополе у здания правительства сбили пешехода
11:53В Севастополе возбудили дело после ДТП с пострадавшими полицейскими
11:24Чья ракета упала в Польше и как она туда попала – военный эксперт
Лента новостейМолния