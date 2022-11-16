https://crimea.ria.ru/20221116/v-voyska-rf-otpravlena-partiya-rszo-tornado-g-i-tornado-s--rostekh-1125397941.html

В войска РФ отправлена партия РСЗО "Торнадо-Г" и "Торнадо-С" – "Ростех"

В войска РФ отправлена партия РСЗО "Торнадо-Г" и "Торнадо-С" – "Ростех" - РИА Новости Крым, 16.11.2022

В войска РФ отправлена партия РСЗО "Торнадо-Г" и "Торнадо-С" – "Ростех"

ЗАО "Специальное конструкторское бюро" в рамках выполнения гособоронзаказа отправил в подразделения Минобороны России боевые машины реактивной системы залпового РИА Новости Крым, 16.11.2022

2022-11-16T13:59

2022-11-16T13:59

2022-11-16T13:59

министерство обороны рф

армия и флот

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. ЗАО "Специальное конструкторское бюро" в рамках выполнения гособоронзаказа отправил в подразделения Минобороны России боевые машины реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Торнадо-Г" и "Торнадо-С", сообщила в среду пресс-служба "Ростеха".122-мм реактивная система залпового огня "Торнадо-Г" предназначена для поражения артиллерийских и минометных батарей, подразделений ПВО, объектов тыла, мотопехотных подразделений противника в местах сосредоточения. Боевая машина оснащена автоматизированной системой наведения и управления огнем.300-мм система "Торнадо-C" представляет собой глубокую модернизацию боевой машины "Смерч". Предназначена для поражения на дальних подступах групповых целей, тактических ракет, зенитных комплексов, военно-промышленной инфраструктуры.

https://crimea.ria.ru/20221106/na-zaporozhe-sozdayut-ukreprayony-i-usilivayut-liniyu-oborony--vlasti-1125251191.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, армия и флот, специальная военная операция рф на украине