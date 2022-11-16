https://crimea.ria.ru/20221116/v-sevastopole-osudili-retsidivista-za-izbienie-soseda-1125394817.html

В Севастополе осудили рецидивиста за избиение соседа

В Севастополе осудили рецидивиста за избиение соседа - РИА Новости Крым, 16.11.2022

В Севастополе осудили рецидивиста за избиение соседа

В Севастополе осудили 37-летнего местного жителя, ранее судимого за побои, кражи и мошенничество, за избиение соседа из-за претензий о возвращении долга. Об... РИА Новости Крым, 16.11.2022

2022-11-16T12:55

2022-11-16T12:55

2022-11-16T12:56

севастополь

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе осудили 37-летнего местного жителя, ранее судимого за побои, кражи и мошенничество, за избиение соседа из-за претензий о возвращении долга. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по городу.Как установило следствие, ссора соседей произошла на почве претензий по долговым обязательствам. В разгар словесной перепалки обвиняемый ударил 45-летнего оппонента кулаком в лицо так, что тот "потерял равновесие и упал, ударившись головой об асфальт".Мужчина осужден за причинение тяжкого вреда здоровью человека по неосторожности. Решением суда он получил год исправительных работ. Приговор вступил в законную силу.Ранее в Крыму осудили жителя Ялты, избившего до смерти родную мать.

https://crimea.ria.ru/20221116/kerchanina-osudili-za-napadenie-na-znakomogo-na-azovskom-more-1125394293.html

севастополь

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севастополь, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)