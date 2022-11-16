https://crimea.ria.ru/20221116/v-sevastopole-osudili-retsidivista-za-izbienie-soseda-1125394817.html
В Севастополе осудили рецидивиста за избиение соседа
В Севастополе осудили рецидивиста за избиение соседа - РИА Новости Крым, 16.11.2022
В Севастополе осудили рецидивиста за избиение соседа
В Севастополе осудили 37-летнего местного жителя, ранее судимого за побои, кражи и мошенничество, за избиение соседа из-за претензий о возвращении долга. Об... РИА Новости Крым, 16.11.2022
2022-11-16T12:55
2022-11-16T12:55
2022-11-16T12:56
севастополь
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111765/82/1117658233_0:250:2756:1800_1920x0_80_0_0_ab98b14465bc595caa63b7f6bb25ac27.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе осудили 37-летнего местного жителя, ранее судимого за побои, кражи и мошенничество, за избиение соседа из-за претензий о возвращении долга. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по городу.Как установило следствие, ссора соседей произошла на почве претензий по долговым обязательствам. В разгар словесной перепалки обвиняемый ударил 45-летнего оппонента кулаком в лицо так, что тот "потерял равновесие и упал, ударившись головой об асфальт".Мужчина осужден за причинение тяжкого вреда здоровью человека по неосторожности. Решением суда он получил год исправительных работ. Приговор вступил в законную силу.Ранее в Крыму осудили жителя Ялты, избившего до смерти родную мать.
https://crimea.ria.ru/20221116/kerchanina-osudili-za-napadenie-na-znakomogo-na-azovskom-more-1125394293.html
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111765/82/1117658233_13:0:2744:2048_1920x0_80_0_0_2d003054a9d8e0a721518112da8e5343.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
В Севастополе осудили рецидивиста за избиение соседа
В Севастополе ранее многократно судимый местный житель осужден за избиение соседа
12:55 16.11.2022 (обновлено: 12:56 16.11.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе осудили 37-летнего местного жителя, ранее судимого за побои, кражи и мошенничество, за избиение соседа из-за претензий о возвращении долга. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по городу.
Как установило следствие, ссора соседей произошла на почве претензий по долговым обязательствам. В разгар словесной перепалки обвиняемый ударил 45-летнего оппонента кулаком в лицо так, что тот "потерял равновесие и упал, ударившись головой об асфальт".
"Получившего травмы мужчину экстренно госпитализировали и оказали необходимую помощь, а подозреваемого задержали сотрудники полиции", – рассказали в ведомстве.
Мужчина осужден за причинение тяжкого вреда здоровью человека по неосторожности. Решением суда он получил год исправительных работ. Приговор вступил в законную силу.
Ранее в Крыму осудили жителя Ялты
, избившего до смерти родную мать.