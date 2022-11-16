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В Севастополе осудили рецидивиста за избиение соседа - РИА Новости Крым, 16.11.2022
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В Севастополе осудили рецидивиста за избиение соседа
В Севастополе осудили рецидивиста за избиение соседа - РИА Новости Крым, 16.11.2022
В Севастополе осудили рецидивиста за избиение соседа
В Севастополе осудили 37-летнего местного жителя, ранее судимого за побои, кражи и мошенничество, за избиение соседа из-за претензий о возвращении долга. Об... РИА Новости Крым, 16.11.2022
2022-11-16T12:55
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севастополь
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе осудили 37-летнего местного жителя, ранее судимого за побои, кражи и мошенничество, за избиение соседа из-за претензий о возвращении долга. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по городу.Как установило следствие, ссора соседей произошла на почве претензий по долговым обязательствам. В разгар словесной перепалки обвиняемый ударил 45-летнего оппонента кулаком в лицо так, что тот "потерял равновесие и упал, ударившись головой об асфальт".Мужчина осужден за причинение тяжкого вреда здоровью человека по неосторожности. Решением суда он получил год исправительных работ. Приговор вступил в законную силу.Ранее в Крыму осудили жителя Ялты, избившего до смерти родную мать.
https://crimea.ria.ru/20221116/kerchanina-osudili-za-napadenie-na-znakomogo-na-azovskom-more-1125394293.html
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севастополь, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
В Севастополе осудили рецидивиста за избиение соседа

В Севастополе ранее многократно судимый местный житель осужден за избиение соседа

12:55 16.11.2022 (обновлено: 12:56 16.11.2022)
 
© РИА Новости . Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкКресло судьи в зале заседаний
Кресло судьи в зале заседаний - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости . Руслан Кривобок
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе осудили 37-летнего местного жителя, ранее судимого за побои, кражи и мошенничество, за избиение соседа из-за претензий о возвращении долга. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по городу.
Как установило следствие, ссора соседей произошла на почве претензий по долговым обязательствам. В разгар словесной перепалки обвиняемый ударил 45-летнего оппонента кулаком в лицо так, что тот "потерял равновесие и упал, ударившись головой об асфальт".
"Получившего травмы мужчину экстренно госпитализировали и оказали необходимую помощь, а подозреваемого задержали сотрудники полиции", – рассказали в ведомстве.
Мужчина осужден за причинение тяжкого вреда здоровью человека по неосторожности. Решением суда он получил год исправительных работ. Приговор вступил в законную силу.
Ранее в Крыму осудили жителя Ялты, избившего до смерти родную мать.
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