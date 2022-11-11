https://crimea.ria.ru/20221111/yaltintsa-osudili-za-izbienie-do-smerti-rodnoy-materi-1125325632.html
Ялтинца осудили за избиение до смерти родной матери
Ялтинца осудили за избиение до смерти родной матери - РИА Новости Крым, 11.11.2022
Ялтинца осудили за избиение до смерти родной матери
В Ялте местный житель осужден за избиение матери, скончавшейся от полученных травм. Об этом сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры. РИА Новости Крым, 11.11.2022
2022-11-11T13:47
2022-11-11T13:47
2022-11-11T13:47
ялта
закон и право
прокуратура республики крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. В Ялте местный житель осужден за избиение матери, скончавшейся от полученных травм. Об этом сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры.Ялтинский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 42-летнего крымчанина. Мужчина признан виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".Суд приговорил мужчину к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и с дальнейшим ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев.
https://crimea.ria.ru/20221109/v-krymu-vynesli-prigovor-za-zverskoe-ubiystvo-zhenschiny-1125295032.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ялта, закон и право, прокуратура республики крым
Ялтинца осудили за избиение до смерти родной матери
Ялтинца признали виновным в избиение до смерти родной матери
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. В Ялте местный житель осужден за избиение матери, скончавшейся от полученных травм. Об этом сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры.
Ялтинский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 42-летнего крымчанина. Мужчина признан виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".
"В суде установлено, что в мае текущего года подсудимый в квартире, где проживал совместно с престарелой матерью, избил ее руками и ногами по голове и туловищу. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия", – уточняет подробности надзорное ведомство.
Суд приговорил мужчину к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и с дальнейшим ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев.