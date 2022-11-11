https://crimea.ria.ru/20221111/yaltintsa-osudili-za-izbienie-do-smerti-rodnoy-materi-1125325632.html

Ялтинца осудили за избиение до смерти родной матери

Ялтинца осудили за избиение до смерти родной матери - РИА Новости Крым, 11.11.2022

Ялтинца осудили за избиение до смерти родной матери

В Ялте местный житель осужден за избиение матери, скончавшейся от полученных травм. Об этом сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры. РИА Новости Крым, 11.11.2022

2022-11-11T13:47

2022-11-11T13:47

2022-11-11T13:47

ялта

закон и право

прокуратура республики крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. В Ялте местный житель осужден за избиение матери, скончавшейся от полученных травм. Об этом сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры.Ялтинский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 42-летнего крымчанина. Мужчина признан виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".Суд приговорил мужчину к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и с дальнейшим ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев.

https://crimea.ria.ru/20221109/v-krymu-vynesli-prigovor-za-zverskoe-ubiystvo-zhenschiny-1125295032.html

ялта

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ялта, закон и право, прокуратура республики крым