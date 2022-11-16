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В Крыму аварии на водоводах — воды не будет до вечера - РИА Новости Крым, 16.11.2022
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В Крыму аварии на водоводах — воды не будет до вечера
В Крыму аварии на водоводах — воды не будет до вечера - РИА Новости Крым, 16.11.2022
В Крыму аварии на водоводах — воды не будет до вечера
В Симферополе, Алуште и Коктебеле из-за аварий на водоводах в среду часть абонентов останутся без воды, в других муниципалитетах также пройдут отключения из-за... РИА Новости Крым, 16.11.2022
2022-11-16T10:47
2022-11-16T10:48
вода в крыму
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. В Симферополе, Алуште и Коктебеле из-за аварий на водоводах в среду часть абонентов останутся без воды, в других муниципалитетах также пройдут отключения из-за плановых ремонтов на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".По данным предприятия, в крымской столице из-за аварии на Загородней насосной станции до 17 часов без воды остаются все абоненты, расположенные в Загородном микрорайоне. Подвоз будет организован по адресам Ковыльная,82 - до 11.00, Ковыльная,74-76 - до 13.00, Ковыльная, 46 - до 15 часов.До 18 часов без воды симферопольские улицы Чехова, Краснознаменная, Таврическая, Сергеева-Ценского, переулки Крымчакский и Белогорский. Подвоз - на пересечении Краснознаменной и Чехова, до шести часов вечера.До 14 часов отключение по столичным улицам Титова, Перегонец, Краснодарской, и в Шелковичном переулке.В Алуште аварии на сетях по дум адресам, в этой связи в первой половине дня без воды улицы Партенитская, 5-12, переулки Скалистый и Горный, а также район Оливковая Роща.В Коктебеле также аварийное отключение по улице Ленина 74, 76, 78, 80 и в Высотном переулке 4, 6, 8. Подачу обещают возобновить к 17 часам. Организован подвоз.В Джанкое из-за плановых ремонтных работ до 21.00 частично ограничено водоснабжение в западной части города - по улицам Строителей, Нахимова,Чапаева, Щорса, Гоголя, Южной, Чкалова, Куйбышева, Горького, Транспортной, Железнодорожной, Водопроводной, Западной, Колхозной, Крайней, частично Титова и Беляева. Абонентам предлагают оставлять в местном филиале заявки на подвоз.Кроме того, в первой половине дня из-за работ на частных сетях воды не будет в Красноперкопске по улицам Западной, Транспортной, Симферопольской, Черноморской, Строительной, Юбилейной, Заводской, в Рыбачьем переулке и Ветеринарном тупике.
https://crimea.ria.ru/20221114/ekspert-predskazal-nachalo-zasushlivogo-perioda-dlya-vodokhranilisch-kryma-1125337359.html
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вода в крыму, крым, общество
В Крыму аварии на водоводах — воды не будет до вечера

В Симферополе, Алуште и Коктебеле — аварии, в других регионах — плановые работы

10:47 16.11.2022 (обновлено: 10:48 16.11.2022)
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичВода
Вода - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. В Симферополе, Алуште и Коктебеле из-за аварий на водоводах в среду часть абонентов останутся без воды, в других муниципалитетах также пройдут отключения из-за плановых ремонтов на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".
По данным предприятия, в крымской столице из-за аварии на Загородней насосной станции до 17 часов без воды остаются все абоненты, расположенные в Загородном микрорайоне. Подвоз будет организован по адресам Ковыльная,82 - до 11.00, Ковыльная,74-76 - до 13.00, Ковыльная, 46 - до 15 часов.
До 18 часов без воды симферопольские улицы Чехова, Краснознаменная, Таврическая, Сергеева-Ценского, переулки Крымчакский и Белогорский. Подвоз - на пересечении Краснознаменной и Чехова, до шести часов вечера.
До 14 часов отключение по столичным улицам Титова, Перегонец, Краснодарской, и в Шелковичном переулке.
В Алуште аварии на сетях по дум адресам, в этой связи в первой половине дня без воды улицы Партенитская, 5-12, переулки Скалистый и Горный, а также район Оливковая Роща.
В Коктебеле также аварийное отключение по улице Ленина 74, 76, 78, 80 и в Высотном переулке 4, 6, 8. Подачу обещают возобновить к 17 часам. Организован подвоз.
В Джанкое из-за плановых ремонтных работ до 21.00 частично ограничено водоснабжение в западной части города - по улицам Строителей, Нахимова,Чапаева, Щорса, Гоголя, Южной, Чкалова, Куйбышева, Горького, Транспортной, Железнодорожной, Водопроводной, Западной, Колхозной, Крайней, частично Титова и Беляева. Абонентам предлагают оставлять в местном филиале заявки на подвоз.
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Кроме того, в первой половине дня из-за работ на частных сетях воды не будет в Красноперкопске по улицам Западной, Транспортной, Симферопольской, Черноморской, Строительной, Юбилейной, Заводской, в Рыбачьем переулке и Ветеринарном тупике.
 
Вода в КрымуКрымОбщество
 
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