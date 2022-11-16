https://crimea.ria.ru/20221116/smertelnoe-dtp-s-avtobusom-i-legkovushkoy-proizoshlo-v-belogorskom-rayone-1125398375.html

Смертельное ДТП с автобусом и легковушкой произошло в Белогорском районе

Смертельное ДТП с автобусом и легковушкой произошло в Белогорском районе - РИА Новости Крым, 16.11.2022

Смертельное ДТП с автобусом и легковушкой произошло в Белогорском районе

Один человек погиб в аварии с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля в Белогорском районе. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Крыма. РИА Новости Крым, 16.11.2022

2022-11-16T14:20

2022-11-16T14:20

2022-11-16T14:20

ситуация на дорогах крыма

происшествия

крым

мчс крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Один человек погиб в аварии с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля в Белогорском районе. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.Авария произошла в среду утром на автодороге "Таврида" – Анновка. На место происшествия оперативно прибыли спасатели и сотрудники скорой помощи."По прибытии стало известно, что произошло столкновение легкового автомобиля Daewoo Lanos с пассажирским автобусом "ПАЗ". К сожалению, в результате ДТП водитель Daewoo получил травмы несовместимые с жизнью. Спасатели деблокировали тело погибшего", - говорится в сообщении.Пострадавших среди пассажиров автобуса нет.

https://crimea.ria.ru/20221116/v-nochnom-dtp-v-simferopole-postradali-dvoe-1125392519.html

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2022

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происшествия, крым, мчс крыма