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Смертельное ДТП с автобусом и легковушкой произошло в Белогорском районе
Смертельное ДТП с автобусом и легковушкой произошло в Белогорском районе - РИА Новости Крым, 16.11.2022
Смертельное ДТП с автобусом и легковушкой произошло в Белогорском районе
Один человек погиб в аварии с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля в Белогорском районе. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Крыма. РИА Новости Крым, 16.11.2022
2022-11-16T14:20
2022-11-16T14:20
2022-11-16T14:20
ситуация на дорогах крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Один человек погиб в аварии с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля в Белогорском районе. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.Авария произошла в среду утром на автодороге "Таврида" – Анновка. На место происшествия оперативно прибыли спасатели и сотрудники скорой помощи."По прибытии стало известно, что произошло столкновение легкового автомобиля Daewoo Lanos с пассажирским автобусом "ПАЗ". К сожалению, в результате ДТП водитель Daewoo получил травмы несовместимые с жизнью. Спасатели деблокировали тело погибшего", - говорится в сообщении.Пострадавших среди пассажиров автобуса нет.
https://crimea.ria.ru/20221116/v-nochnom-dtp-v-simferopole-postradali-dvoe-1125392519.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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происшествия, крым, мчс крыма
Смертельное ДТП с автобусом и легковушкой произошло в Белогорском районе
В ДТП с автобусом и легковушкой в Белогорском районе Крыма погиб человек
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Один человек погиб в аварии с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля в Белогорском районе. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.
Авария произошла в среду утром на автодороге "Таврида" – Анновка. На место происшествия оперативно прибыли спасатели и сотрудники скорой помощи.
"По прибытии стало известно, что произошло столкновение легкового автомобиля Daewoo Lanos с пассажирским автобусом "ПАЗ". К сожалению, в результате ДТП водитель Daewoo получил травмы несовместимые с жизнью. Спасатели деблокировали тело погибшего", - говорится в сообщении.
Пострадавших среди пассажиров автобуса нет.