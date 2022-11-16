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Керчанина осудили за нападение на знакомого на Азовском море - РИА Новости Крым, 16.11.2022
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Керчанина осудили за нападение на знакомого на Азовском море
Керчанина осудили за нападение на знакомого на Азовском море - РИА Новости Крым, 16.11.2022
Керчанина осудили за нападение на знакомого на Азовском море
Жителя Керчи приговорили к 3,6 годам лишения свободы за причинение тяжких травм знакомому. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 16.11.2022
2022-11-16T12:32
2022-11-16T12:32
керчь
крым
происшествия
прокуратура республики крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Жителя Керчи приговорили к 3,6 годам лишения свободы за причинение тяжких травм знакомому. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Крыма.По данным ведомства, в середине июля 2022 года ранее судимый 64-летний керчанин вместе со своими знакомыми отдыхал на берегу Азовского моря в селе Нижнезаморское. Между ним и одним из мужчин произошел конфликт, в результате которого злоумышленник схватился за нож.По результатам рассмотрения дела суд признал мужчину виновным и приговорил его к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а также к дальнейшему ограничению свободы на 1 год.Приговор в законную силу пока не вступил.
https://crimea.ria.ru/20221109/v-krymu-vynesli-prigovor-za-zverskoe-ubiystvo-zhenschiny-1125295032.html
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керчь, крым, происшествия, прокуратура республики крым
Керчанина осудили за нападение на знакомого на Азовском море

Керчанина осудили на 3,6 года за нападение на знакомого на Азовском море

12:32 16.11.2022
 
© Фото: pixabayСуд
Суд
© Фото: pixabay
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Жителя Керчи приговорили к 3,6 годам лишения свободы за причинение тяжких травм знакомому. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Крыма.
По данным ведомства, в середине июля 2022 года ранее судимый 64-летний керчанин вместе со своими знакомыми отдыхал на берегу Азовского моря в селе Нижнезаморское. Между ним и одним из мужчин произошел конфликт, в результате которого злоумышленник схватился за нож.
"Подсудимый ударил пострадавшего кухонным ножом, который нашел возле палатки, где разместились отдыхающие. После чего попросил второго знакомого отвезти пострадавшего в больницу, сообщив в дежурную часть полиции о произошедшем", - говорится в сообщении ведомства.
По результатам рассмотрения дела суд признал мужчину виновным и приговорил его к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а также к дальнейшему ограничению свободы на 1 год.
Приговор в законную силу пока не вступил.
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