https://crimea.ria.ru/20221116/ekspert-predrek-nekhvatku-edy-na-zemle-1125383913.html
Эксперт предрек нехватку еды на Земле
Эксперт предрек нехватку еды на Земле - РИА Новости Крым, 16.11.2022
Эксперт предрек нехватку еды на Земле
Более 800 миллионов людей питаются менее чем на доллар в день, при этом производимых продуктов должно хватать на 10 млрд человек, но они не безграничны, поэтому РИА Новости Крым, 16.11.2022
2022-11-16T07:48
2022-11-16T07:48
2022-11-16T07:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Более 800 миллионов людей питаются менее чем на доллар в день, при этом производимых продуктов должно хватать на 10 млрд человек, но они не безграничны, поэтому отношение к еде нужно менять. Такое мнение высказал эксперт Национальной технологической инициативы (НТИ) FoodNet Андрей Зюзин, пишет РИА Новости.По его словам, уже сейчас еды хватает не всем, так как более 800 млн человек питаются меньше чем на доллар в день."Кроме этого, важно не забывать, что более 400 миллионов людей в мире страдают от диабета и более 1 миллиарда людей — от ожирения. Это говорит о том, что сам факт наличия продуктов питания не делает нас здоровее, а значит, важно думать не только о количестве еды, но и о ее качестве и доступности", — обозначил эксперт.Он предупредил, что сейчас придется менять отношение к продуктам, так как на одно только сельское хозяйство приходится более 70% потребления всей пресной воды планеты, и оно является вторым наиболее крупным источником выброса парниковых газов в атмосферу. При этом, отметил Зюзин, более 30% всех продуктов просто выбрасывается.Специалист добавил, что необходимо активно развивать новые технологии производства продуктов питания в том числе растительные альтернативы молока и мяса, технологии ферментации, клеточные технологии. По его словам, это позволит прийти к доступному и здоровому рациону.
https://crimea.ria.ru/20220724/pochemu-na-zapade-zagovorili-o-probleme-mirovogo-goloda--mnenie-1123921568.html
https://crimea.ria.ru/20221115/nas-8-milliardov-chislo-lyudey-na-planete-dostiglo-novoy-otmetki--oon-1125374034.html
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в мире, общество
Эксперт предрек нехватку еды на Земле
Эксперт: человечеству на Земле может не хватить еды из-за отношения к продуктам
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Более 800 миллионов людей питаются менее чем на доллар в день, при этом производимых продуктов должно хватать на 10 млрд человек, но они не безграничны, поэтому отношение к еде нужно менять. Такое мнение высказал эксперт Национальной технологической инициативы (НТИ) FoodNet Андрей Зюзин, пишет РИА Новости.
"На нашей планете производится достаточно продуктов питания, чтобы накормить более 10 миллиардов человек. Проблема в том, что исторически отношение человечества к доступным природным ресурсам складывалось из предположения об их безграничности. К сожалению, это давно не так", — обеспокоен эксперт.
По его словам, уже сейчас еды хватает не всем, так как более 800 млн человек питаются меньше чем на доллар в день.
"Кроме этого, важно не забывать, что более 400 миллионов людей в мире страдают от диабета и более 1 миллиарда людей — от ожирения. Это говорит о том, что сам факт наличия продуктов питания не делает нас здоровее, а значит, важно думать не только о количестве еды, но и о ее качестве и доступности", — обозначил эксперт.
Он предупредил, что сейчас придется менять отношение к продуктам, так как на одно только сельское хозяйство приходится более 70% потребления всей пресной воды планеты, и оно является вторым наиболее крупным источником выброса парниковых газов в атмосферу. При этом, отметил Зюзин, более 30% всех продуктов просто выбрасывается.
"В целом, как бы нам этого не хотелось, придется принимать решения, связанные с длительным изменением потребительских предпочтений на базе новых технологий", - предположил он.
Специалист добавил, что необходимо активно развивать новые технологии производства продуктов питания в том числе растительные альтернативы молока и мяса, технологии ферментации, клеточные технологии. По его словам, это позволит прийти к доступному и здоровому рациону.