https://crimea.ria.ru/20221116/ekspert-predrek-nekhvatku-edy-na-zemle-1125383913.html

Эксперт предрек нехватку еды на Земле

Эксперт предрек нехватку еды на Земле - РИА Новости Крым, 16.11.2022

Эксперт предрек нехватку еды на Земле

Более 800 миллионов людей питаются менее чем на доллар в день, при этом производимых продуктов должно хватать на 10 млрд человек, но они не безграничны, поэтому РИА Новости Крым, 16.11.2022

2022-11-16T07:48

2022-11-16T07:48

2022-11-16T07:48

в мире

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/0d/1119466024_0:157:1920:1237_1920x0_80_0_0_46035406b73c94d3af9f63be4060adda.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Более 800 миллионов людей питаются менее чем на доллар в день, при этом производимых продуктов должно хватать на 10 млрд человек, но они не безграничны, поэтому отношение к еде нужно менять. Такое мнение высказал эксперт Национальной технологической инициативы (НТИ) FoodNet Андрей Зюзин, пишет РИА Новости.По его словам, уже сейчас еды хватает не всем, так как более 800 млн человек питаются меньше чем на доллар в день."Кроме этого, важно не забывать, что более 400 миллионов людей в мире страдают от диабета и более 1 миллиарда людей — от ожирения. Это говорит о том, что сам факт наличия продуктов питания не делает нас здоровее, а значит, важно думать не только о количестве еды, но и о ее качестве и доступности", — обозначил эксперт.Он предупредил, что сейчас придется менять отношение к продуктам, так как на одно только сельское хозяйство приходится более 70% потребления всей пресной воды планеты, и оно является вторым наиболее крупным источником выброса парниковых газов в атмосферу. При этом, отметил Зюзин, более 30% всех продуктов просто выбрасывается.Специалист добавил, что необходимо активно развивать новые технологии производства продуктов питания в том числе растительные альтернативы молока и мяса, технологии ферментации, клеточные технологии. По его словам, это позволит прийти к доступному и здоровому рациону.

https://crimea.ria.ru/20220724/pochemu-na-zapade-zagovorili-o-probleme-mirovogo-goloda--mnenie-1123921568.html

https://crimea.ria.ru/20221115/nas-8-milliardov-chislo-lyudey-na-planete-dostiglo-novoy-otmetki--oon-1125374034.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, общество