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Движение по Крымскому мосту приостановлено - РИА Новости Крым, 16.11.2022
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Движение по Крымскому мосту приостановлено
Движение по Крымскому мосту приостановлено - РИА Новости Крым, 16.11.2022
Движение по Крымскому мосту приостановлено
Движение автотранспорта по Крымскому мосту приостановлено в среду до 16.00 из-за ремонтных работ. РИА Новости Крым, 16.11.2022
2022-11-16T07:52
2022-11-16T07:52
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
транспорт
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Движение автотранспорта по Крымскому мосту приостановлено в среду до 16.00 из-за ремонтных работ. "16 ноября с 04:00 до 16:00 движение автомобилей по Крымскому мосту в связи с проведением технологических работ будет остановлено. В период данного времени просим не планировать поездки в направлении из Крыма в Краснодарский край и обратно", - сообщили ранее в республиканском минтрансе.Грузовым автомобилям рекомендуют выбирать маршрут через новые территории Российской Федерации.Проезд автомобилей по Крымскому мосту из-за ремонтных работ приостанавливался уже дважды – 8 и 12 ноября. Максимальное время ограничения движения составило 12 часов.8 октября на Крымском мосту был подорван грузовой автомобиль — в результате загорелись семь железнодорожных цистерн, частично обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли четыре человека. ФСБ назвала организатором теракта главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководителя Кирилла Буданова. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 палетах общим весом почти 22,8 тонны. Всего по делу задержаны восемь фигурантов, они помещены под стражу.
https://crimea.ria.ru/20221115/kogda-vosstanovyat-ostavshiesya-dva-proleta-krymskogo-mosta--khusnullin-1125384691.html
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крымский мост, транспорт, крым
Движение по Крымскому мосту приостановлено

Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановлено до 16.00

07:52 16.11.2022
 
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата ХуснуллинаНа Крымский мост отправили первый 300-тонный пролет для монтажа
На Крымский мост отправили первый 300-тонный пролет для монтажа
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата Хуснуллина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Движение автотранспорта по Крымскому мосту приостановлено в среду до 16.00 из-за ремонтных работ.
"16 ноября с 04:00 до 16:00 движение автомобилей по Крымскому мосту в связи с проведением технологических работ будет остановлено. В период данного времени просим не планировать поездки в направлении из Крыма в Краснодарский край и обратно", - сообщили ранее в республиканском минтрансе.
Грузовым автомобилям рекомендуют выбирать маршрут через новые территории Российской Федерации.
Проезд автомобилей по Крымскому мосту из-за ремонтных работ приостанавливался уже дважды – 8 и 12 ноября. Максимальное время ограничения движения составило 12 часов.
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8 октября на Крымском мосту был подорван грузовой автомобиль — в результате загорелись семь железнодорожных цистерн, частично обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли четыре человека. ФСБ назвала организатором теракта главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководителя Кирилла Буданова. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 палетах общим весом почти 22,8 тонны. Всего по делу задержаны восемь фигурантов, они помещены под стражу.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостТранспортКрым
 
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