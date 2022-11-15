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За товарищем Лениным присмотрят депутаты – мнение жителей

За товарищем Лениным присмотрят депутаты – мнение жителей - РИА Новости Крым, 15.11.2022

За товарищем Лениным присмотрят депутаты – мнение жителей

В Госдуме депутатам округов России предложили самостоятельно решать вопросы выделения средств на восстановление и поддержание состояния памятников Ленину. Об... РИА Новости Крым, 15.11.2022

2022-11-15T07:57

2022-11-15T07:57

2022-11-15T07:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. В Госдуме депутатам округов России предложили самостоятельно решать вопросы выделения средств на восстановление и поддержание состояния памятников Ленину. Об этом заявил председатель ГД Вячеслав Володин, объяснив это тем, что "история одна", а бюджет Минкультуры РФ и так сильно ограничен."Давайте, коллеги, возьмем шефство над памятниками Ленину каждый в своем округе, чтобы не нагружать Министерство культуры. Не будем здесь делить наше историческое наследие. У нас история одна: мы ее не делим ни до 1917 года, ни после 1917 года", — обратился Вячеслав Володин к депутатам.Памятники вождю Владимиру Ильичу Ленину, пожалуй, есть в каждом городе и селе. Конечно, Крым не исключение. "Главный Ильич" стоит на центральной площади с 1967 года и стал традиционным местом встречи для симферопольцев.Предложения по его переносу поступали неоднократно. Так, в 2017 году, когда началась реконструкция площади, было озвучено предложение перенести памятник и придать площади первозданный вид. Но в администрации были против. И вот памятник стоит до сих пор.А как к инициативе Госдумы относятся жители крымской столицы? Об этом их спросил корреспондент РИА Новости Крым.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

В Госдуме предложили депутатам округов России взять шефство над памятниками Ленину – мнение крымчан В Госдуме предложили депутатам округов России взять шефство над памятниками Ленину – мнение крымчан 2022-11-15T07:57 true PT2M21S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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