https://crimea.ria.ru/20221115/za-tovarischem-leninym-prismotryat-deputaty--mnenie-zhiteley-1125365715.html
За товарищем Лениным присмотрят депутаты – мнение жителей
За товарищем Лениным присмотрят депутаты – мнение жителей - РИА Новости Крым, 15.11.2022
За товарищем Лениным присмотрят депутаты – мнение жителей
В Госдуме депутатам округов России предложили самостоятельно решать вопросы выделения средств на восстановление и поддержание состояния памятников Ленину. Об... РИА Новости Крым, 15.11.2022
2022-11-15T07:57
2022-11-15T07:57
2022-11-15T07:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. В Госдуме депутатам округов России предложили самостоятельно решать вопросы выделения средств на восстановление и поддержание состояния памятников Ленину. Об этом заявил председатель ГД Вячеслав Володин, объяснив это тем, что "история одна", а бюджет Минкультуры РФ и так сильно ограничен."Давайте, коллеги, возьмем шефство над памятниками Ленину каждый в своем округе, чтобы не нагружать Министерство культуры. Не будем здесь делить наше историческое наследие. У нас история одна: мы ее не делим ни до 1917 года, ни после 1917 года", — обратился Вячеслав Володин к депутатам.Памятники вождю Владимиру Ильичу Ленину, пожалуй, есть в каждом городе и селе. Конечно, Крым не исключение. "Главный Ильич" стоит на центральной площади с 1967 года и стал традиционным местом встречи для симферопольцев.Предложения по его переносу поступали неоднократно. Так, в 2017 году, когда началась реконструкция площади, было озвучено предложение перенести памятник и придать площади первозданный вид. Но в администрации были против. И вот памятник стоит до сих пор.А как к инициативе Госдумы относятся жители крымской столицы? Об этом их спросил корреспондент РИА Новости Крым.
РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/0e/1125366337_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_509f4ccd5c39c913635a4d53483cc244.jpg
В Госдуме предложили депутатам округов России взять шефство над памятниками Ленину – мнение крымчан
В Госдуме предложили депутатам округов России взять шефство над памятниками Ленину – мнение крымчан
2022-11-15T07:57
true
PT2M21S
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
опрос, видео, мнения, общество, видео
За товарищем Лениным присмотрят депутаты – мнение жителей
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. В Госдуме депутатам округов России предложили самостоятельно решать вопросы выделения средств на восстановление и поддержание состояния памятников Ленину. Об этом заявил председатель ГД Вячеслав Володин, объяснив это тем, что "история одна", а бюджет Минкультуры РФ и так сильно ограничен.
2022-11-15T07:57
true
PT2M21S
За товарищем Лениным присмотрят депутаты – мнение жителей
В ГД предложили депутатам округов взять шефство над памятниками Ленину – мнение крымчан
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. В Госдуме депутатам округов России предложили самостоятельно решать вопросы выделения средств на восстановление и поддержание состояния памятников Ленину. Об этом заявил председатель ГД Вячеслав Володин, объяснив это тем, что "история одна", а бюджет Минкультуры РФ и так сильно ограничен.
"Давайте, коллеги, возьмем шефство над памятниками Ленину каждый в своем округе, чтобы не нагружать Министерство культуры. Не будем здесь делить наше историческое наследие. У нас история одна: мы ее не делим ни до 1917 года, ни после 1917 года", — обратился Вячеслав Володин к депутатам.
Памятники вождю Владимиру Ильичу Ленину, пожалуй, есть в каждом городе и селе. Конечно, Крым не исключение. "Главный Ильич" стоит на центральной площади с 1967 года и стал традиционным местом встречи для симферопольцев.
Предложения по его переносу поступали неоднократно. Так, в 2017 году, когда началась реконструкция площади, было озвучено предложение перенести памятник и придать площади первозданный вид. Но в администрации были против. И вот памятник стоит до сих пор.
А как к инициативе Госдумы относятся жители крымской столицы? Об этом их спросил корреспондент РИА Новости Крым.