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В Кремле высказались о столице Херсонской области - РИА Новости Крым, 15.11.2022
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В Кремле высказались о столице Херсонской области
В Кремле высказались о столице Херсонской области - РИА Новости Крым, 15.11.2022
В Кремле высказались о столице Херсонской области
Херсон остается столицей Херсонской области, других решений принято не было. Об этом во вторник заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет... РИА Новости Крым, 15.11.2022
2022-11-15T13:46
2022-11-15T13:46
дмитрий песков
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Херсон остается столицей Херсонской области, других решений принято не было. Об этом во вторник заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.9 ноября глава Минобороны РФ Шойгу одобрил предложение командующего Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерала армии Сергея Суровикина отвести войска на левый берег Днепра и организовать оборону Херсонской области по барьерному рубежу реки. В ходе доклада министру Суровикин отметил, что реализация имеющихся у противника планов создания зоны затопления ниже Каховской ГЭС может привести к опасным последствиям. Переброска группировки ВС РФ на левый берег Днепра завершилась 11 ноября.Дмитрий Песков уже заявлял, что, несмотря на отвод войск из Херсона, статус всего региона останется неизменным, область является территорией РФ и это закреплено в российской Конституции.
https://crimea.ria.ru/20221114/v-krymu-prizvali-usilit-mery-bezopasnosti-posle-otkhoda-vs-rf-iz-khersona-1125357403.html
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дмитрий песков, херсонская область
В Кремле высказались о столице Херсонской области

В Кремле ответили, остается ли Херсон столицей области

13:46 15.11.2022
 
© РИА Новости КрымУтро в Херсоне
Утро в Херсоне - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Херсон остается столицей Херсонской области, других решений принято не было. Об этом во вторник заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

"Каких-либо иных решений не принималось", - заявил пресс-секретарь президента.

Росгвардия - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
Вчера, 12:33
В Крыму призвали усилить меры безопасности после отхода ВС РФ из Херсона
9 ноября глава Минобороны РФ Шойгу одобрил предложение командующего Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерала армии Сергея Суровикина отвести войска на левый берег Днепра и организовать оборону Херсонской области по барьерному рубежу реки. В ходе доклада министру Суровикин отметил, что реализация имеющихся у противника планов создания зоны затопления ниже Каховской ГЭС может привести к опасным последствиям. Переброска группировки ВС РФ на левый берег Днепра завершилась 11 ноября.
Дмитрий Песков уже заявлял, что, несмотря на отвод войск из Херсона, статус всего региона останется неизменным, область является территорией РФ и это закреплено в российской Конституции.
 
Дмитрий ПесковХерсонская область
 
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