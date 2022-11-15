https://crimea.ria.ru/20221115/rossiyskie-voennye-otbili-novye-popytki-atak-vsu-v-napravlenii-lnr-1125377799.html

Российские военные отбили новые попытки атак ВСУ в направлении ЛНР

Российские военные отбили новые попытки атак ВСУ в направлении ЛНР - РИА Новости Крым, 15.11.2022

Российские военные отбили новые попытки атак ВСУ в направлении ЛНР

ВСУ в очередной раз предприняли несколько попыток атаковать российские войска в направлении Луганской Народной Республики, все атаки были успешно отражены. Об... РИА Новости Крым, 15.11.2022

2022-11-15T13:53

2022-11-15T13:53

2022-11-15T13:53

специальная военная операция рф на украине

министерство обороны рф

луганская народная республика (лнр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. ВСУ в очередной раз предприняли несколько попыток атаковать российские войска в направлении Луганской Народной Республики, все атаки были успешно отражены. Об этом во вторник рассказали в Министерстве обороны России.На Купянском направлении активными действиями российских войск сорвана атака двух ротных тактических групп ВСУ в направлении населенного пункта Куземовка."В результате огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем подразделения противника были остановлены и отброшены к исходному рубежу. Уничтожено до ста украинских военнослужащих, восемь танков, три боевые машины пехоты, пять бронетранспортеров и шесть автомобилей", — сообщили в оборонном ведомстве.Другая попытка прорыва была предпринята украинскими войсками на Красно-Лиманском направлении. Там ВСУ пытались атаковать двумя ротными тактическими группами в направлении населенных пунктов Червонопоповка и Золотаревка."В результате комплексного огневого поражения российских войск за сутки на данном направлении уничтожено до 90 украинских военнослужащих, один танк, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов", — доложили в минобороны.

https://crimea.ria.ru/20221115/vs-rf-unichtozhili-do-1400-ukrainskikh-voennykh-pri-vzyatii-pavlovki-1125376502.html

https://crimea.ria.ru/20221115/khersonskie-vlasti-oprovergli-feyk-o-vzyatii-aleshek-boevikami-vsu-1125374582.html

луганская народная республика (лнр)

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, луганская народная республика (лнр)