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Российские военные отбили новые попытки атак ВСУ в направлении ЛНР - РИА Новости Крым, 15.11.2022
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Российские военные отбили новые попытки атак ВСУ в направлении ЛНР
Российские военные отбили новые попытки атак ВСУ в направлении ЛНР - РИА Новости Крым, 15.11.2022
Российские военные отбили новые попытки атак ВСУ в направлении ЛНР
ВСУ в очередной раз предприняли несколько попыток атаковать российские войска в направлении Луганской Народной Республики, все атаки были успешно отражены. Об... РИА Новости Крым, 15.11.2022
2022-11-15T13:53
2022-11-15T13:53
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
луганская народная республика (лнр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. ВСУ в очередной раз предприняли несколько попыток атаковать российские войска в направлении Луганской Народной Республики, все атаки были успешно отражены. Об этом во вторник рассказали в Министерстве обороны России.На Купянском направлении активными действиями российских войск сорвана атака двух ротных тактических групп ВСУ в направлении населенного пункта Куземовка."В результате огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем подразделения противника были остановлены и отброшены к исходному рубежу. Уничтожено до ста украинских военнослужащих, восемь танков, три боевые машины пехоты, пять бронетранспортеров и шесть автомобилей", — сообщили в оборонном ведомстве.Другая попытка прорыва была предпринята украинскими войсками на Красно-Лиманском направлении. Там ВСУ пытались атаковать двумя ротными тактическими группами в направлении населенных пунктов Червонопоповка и Золотаревка."В результате комплексного огневого поражения российских войск за сутки на данном направлении уничтожено до 90 украинских военнослужащих, один танк, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов", — доложили в минобороны.
https://crimea.ria.ru/20221115/vs-rf-unichtozhili-do-1400-ukrainskikh-voennykh-pri-vzyatii-pavlovki-1125376502.html
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РИА Новости Крым
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специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, луганская народная республика (лнр)
Российские военные отбили новые попытки атак ВСУ в направлении ЛНР

Российская армия сорвала очередные атаки ВСУ в направлении ЛНР - Минобороны

13:53 15.11.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского расчета ЧВК "Вагнер"
Работа артиллерийского расчета ЧВК Вагнер - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. ВСУ в очередной раз предприняли несколько попыток атаковать российские войска в направлении Луганской Народной Республики, все атаки были успешно отражены. Об этом во вторник рассказали в Министерстве обороны России.
На Купянском направлении активными действиями российских войск сорвана атака двух ротных тактических групп ВСУ в направлении населенного пункта Куземовка.
Боец в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
13:33
ВС РФ уничтожили до 1400 украинских военных при взятии Павловки
"В результате огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем подразделения противника были остановлены и отброшены к исходному рубежу. Уничтожено до ста украинских военнослужащих, восемь танков, три боевые машины пехоты, пять бронетранспортеров и шесть автомобилей", — сообщили в оборонном ведомстве.
Другая попытка прорыва была предпринята украинскими войсками на Красно-Лиманском направлении. Там ВСУ пытались атаковать двумя ротными тактическими группами в направлении населенных пунктов Червонопоповка и Золотаревка.
Связист ВДВ РФ прикрывает своих сослуживцев во время развертывания средств связи на Херсонском направлении. - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
12:33
Херсонские власти опровергли фейк о взятии Алешек боевиками ВСУ
"В результате комплексного огневого поражения российских войск за сутки на данном направлении уничтожено до 90 украинских военнослужащих, один танк, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов", — доложили в минобороны.
 
Специальная военная операция РФ на УкраинеМинистерство обороны РФЛуганская Народная Республика (ЛНР)
 
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