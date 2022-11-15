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По Украине выпущено 85 ракет — Зеленский - РИА Новости Крым, 15.11.2022
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По Украине выпущено 85 ракет — Зеленский
По Украине выпущено 85 ракет — Зеленский - РИА Новости Крым, 15.11.2022
По Украине выпущено 85 ракет — Зеленский
На территории Украины во вторник вечером, по оценке президента страны Владимира Зеленского, зафиксировано не менее 85 ударов ракетами, есть критические... РИА Новости Крым, 15.11.2022
2022-11-15T19:17
2022-11-15T19:17
украина
владимир зеленский (президент украины)
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. На территории Украины во вторник вечером, по оценке президента страны Владимира Зеленского, зафиксировано не менее 85 ударов ракетами, есть критические повреждения энергетической инфраструктуры. "85 ракетных ударов нанесено по Украине. В большинстве своем — по энергетической инфраструктуре… еще впереди может быть более 20 ударов. Знаю, что удары отключили нашу энергетику во многих городах страны", — сказал Зеленский в видеообращении в своем Telegram-канале.Кроме того, проблемы с электроснабжением на Украине привели к автоматическому отключению линии электропередачи энергии в Молдавию. Сейчас, по сообщениям приднестровских СМИ, автоматика отключила тепловые котельные."Приднестровье находится в единой энергосистеме "Украина – Молдова – Европа". Произошла системная авария", — пишет приднестровский телеканал ТСВ.Удары по инфраструктуре Украины начались во вторник вечером. Взрывы прогремели в Киеве и еще десятке городов Украины, в регионах повреждены объекты энергетики, возникли перебои со светом и остановлен электротранспорт. Местные власти сообщают также о перебоях в работе украинских сотовых операторов и интернет провайдеров.
https://crimea.ria.ru/20221115/na-ukraine-zayavili-o-povrezhdenii-energoobektov-vo-vsekh-regionakh-1125385862.html
https://crimea.ria.ru/20221115/udary-po-kievu-krivomu-rogu-odesse-vzryvy-v-desyatkakh-gorodov-ukrainy-1125384558.html
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РИА Новости Крым
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96
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украина, владимир зеленский (президент украины), специальная военная операция рф на украине
По Украине выпущено 85 ракет — Зеленский

Зеленский озвучил количество ракет, выпущенных по Украине во вторник

19:17 15.11.2022
 
© Пресс-служба Офиса президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© Пресс-служба Офиса президента Украины
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. На территории Украины во вторник вечером, по оценке президента страны Владимира Зеленского, зафиксировано не менее 85 ударов ракетами, есть критические повреждения энергетической инфраструктуры.
"85 ракетных ударов нанесено по Украине. В большинстве своем — по энергетической инфраструктуре… еще впереди может быть более 20 ударов. Знаю, что удары отключили нашу энергетику во многих городах страны", — сказал Зеленский в видеообращении в своем Telegram-канале.
Пожар
18:08
На Украине заявили о повреждении энергообъектов во всех регионах страны
Кроме того, проблемы с электроснабжением на Украине привели к автоматическому отключению линии электропередачи энергии в Молдавию. Сейчас, по сообщениям приднестровских СМИ, автоматика отключила тепловые котельные.
"Приднестровье находится в единой энергосистеме "Украина – Молдова – Европа". Произошла системная авария", — пишет приднестровский телеканал ТСВ.
Последствия взрывов в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
17:31
Удары по Киеву, Кривому Рогу, Одессе: взрывы в десятках городов Украины
Удары по инфраструктуре Украины начались во вторник вечером. Взрывы прогремели в Киеве и еще десятке городов Украины, в регионах повреждены объекты энергетики, возникли перебои со светом и остановлен электротранспорт. Местные власти сообщают также о перебоях в работе украинских сотовых операторов и интернет провайдеров.
 
УкраинаВладимир Зеленский (президент Украины)Специальная военная операция РФ на Украине
 
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