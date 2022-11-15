https://crimea.ria.ru/20221115/po-ukraine-vypuscheno-85-raket--zelenskiy-1125386311.html

По Украине выпущено 85 ракет — Зеленский

По Украине выпущено 85 ракет — Зеленский - РИА Новости Крым, 15.11.2022

По Украине выпущено 85 ракет — Зеленский

На территории Украины во вторник вечером, по оценке президента страны Владимира Зеленского, зафиксировано не менее 85 ударов ракетами, есть критические... РИА Новости Крым, 15.11.2022

2022-11-15T19:17

2022-11-15T19:17

2022-11-15T19:17

украина

владимир зеленский (президент украины)

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. На территории Украины во вторник вечером, по оценке президента страны Владимира Зеленского, зафиксировано не менее 85 ударов ракетами, есть критические повреждения энергетической инфраструктуры. "85 ракетных ударов нанесено по Украине. В большинстве своем — по энергетической инфраструктуре… еще впереди может быть более 20 ударов. Знаю, что удары отключили нашу энергетику во многих городах страны", — сказал Зеленский в видеообращении в своем Telegram-канале.Кроме того, проблемы с электроснабжением на Украине привели к автоматическому отключению линии электропередачи энергии в Молдавию. Сейчас, по сообщениям приднестровских СМИ, автоматика отключила тепловые котельные."Приднестровье находится в единой энергосистеме "Украина – Молдова – Европа". Произошла системная авария", — пишет приднестровский телеканал ТСВ.Удары по инфраструктуре Украины начались во вторник вечером. Взрывы прогремели в Киеве и еще десятке городов Украины, в регионах повреждены объекты энергетики, возникли перебои со светом и остановлен электротранспорт. Местные власти сообщают также о перебоях в работе украинских сотовых операторов и интернет провайдеров.

https://crimea.ria.ru/20221115/na-ukraine-zayavili-o-povrezhdenii-energoobektov-vo-vsekh-regionakh-1125385862.html

https://crimea.ria.ru/20221115/udary-po-kievu-krivomu-rogu-odesse-vzryvy-v-desyatkakh-gorodov-ukrainy-1125384558.html

украина

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, владимир зеленский (президент украины), специальная военная операция рф на украине