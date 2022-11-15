https://crimea.ria.ru/20221115/okopnaya-stopa-vrach--o-riske-sezonnoy-bolezni-nog-dlya-detey-i-pozhilykh-1125384411.html

"Окопная стопа": врач – о риске сезонной болезни ног для детей и пожилых

"Окопная стопа": врач – о риске сезонной болезни ног для детей и пожилых - РИА Новости Крым, 15.11.2022

"Окопная стопа": врач – о риске сезонной болезни ног для детей и пожилых

"Окопная стопа" – заболевание, впервые описанное медками в период Первой мировой войны, сегодня не является экзотическим и угрожает не только военным, но и... РИА Новости Крым, 15.11.2022

2022-11-15T21:18

2022-11-15T21:18

2022-11-15T17:28

здоровье

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. "Окопная стопа" – заболевание, впервые описанное медками в период Первой мировой войны, сегодня не является экзотическим и угрожает не только военным, но и мирным, причем как правило детям и старикам. Об этом в интервью радио Sputnik заявил врач-терапевт Георгий Сапего."Окопная стопа" ни что иное, как последствие промокших ног: простуды или цистита сырая обувь не вызывает, зато травмирует кровеносные сосуды и нервы ног, объясняет врач."Это не экзотическая болезнь столетней давности, а вполне реальное явление. При окопной стопе люди не обмораживают ноги, а только портят кровеносные сосуды и нервы. Это случается при температуре ниже 15 градусов при обязательном присутствии в обуви воды", – рассказал Сапего.Болезнь впервые описали медики в период Первой мировой войны, когда поражения ступней ног, вызванного холодом и сыростью, страдали многие солдаты, сегодня же в группе риска в сезон дождей и снежной слякоти – пожилые люди и дети, добавил медик.Первым признаком окопной стопы, по словам Сапего, является онемение нижней части конечностей. Спустя несколько часов ноги могут сильно заболеть, при осложнениях на коже даже появляются "пузыри и язвы", и потом еще долго они будут чувствительны к малейшему холоду, добавил Сапего.Чтобы всего этого не произошло, нужно серьезно отнестись к промокшим ногам: обувь как можно скорее сменить, а онемевшие ноги согреть. Но если они уже распухли и покраснели, то лучше держать их в прохладе, подчеркнул медик.Предотвратить же риск появления симптомов окопной стопы поможет использование непромокаемой обуви, заключил врач.Ранее врач-методист Центра медицинской профилактики Вера Павлова дала несколько советов, как прожить осень без простуд.

https://crimea.ria.ru/20220915/chto-delat-pri-pervykh-priznakakh-prostudy-1124497906.html

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