Рейтинг@Mail.ru
"Окопная стопа": врач – о риске сезонной болезни ног для детей и пожилых - РИА Новости Крым, 15.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221115/okopnaya-stopa-vrach--o-riske-sezonnoy-bolezni-nog-dlya-detey-i-pozhilykh-1125384411.html
"Окопная стопа": врач – о риске сезонной болезни ног для детей и пожилых
"Окопная стопа": врач – о риске сезонной болезни ног для детей и пожилых - РИА Новости Крым, 15.11.2022
"Окопная стопа": врач – о риске сезонной болезни ног для детей и пожилых
"Окопная стопа" – заболевание, впервые описанное медками в период Первой мировой войны, сегодня не является экзотическим и угрожает не только военным, но и... РИА Новости Крым, 15.11.2022
2022-11-15T21:18
2022-11-15T17:28
здоровье
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/07/1123473079_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_3b7fbc0444c4ff26ca809fe49eef2183.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. "Окопная стопа" – заболевание, впервые описанное медками в период Первой мировой войны, сегодня не является экзотическим и угрожает не только военным, но и мирным, причем как правило детям и старикам. Об этом в интервью радио Sputnik заявил врач-терапевт Георгий Сапего."Окопная стопа" ни что иное, как последствие промокших ног: простуды или цистита сырая обувь не вызывает, зато травмирует кровеносные сосуды и нервы ног, объясняет врач."Это не экзотическая болезнь столетней давности, а вполне реальное явление. При окопной стопе люди не обмораживают ноги, а только портят кровеносные сосуды и нервы. Это случается при температуре ниже 15 градусов при обязательном присутствии в обуви воды", – рассказал Сапего.Болезнь впервые описали медики в период Первой мировой войны, когда поражения ступней ног, вызванного холодом и сыростью, страдали многие солдаты, сегодня же в группе риска в сезон дождей и снежной слякоти – пожилые люди и дети, добавил медик.Первым признаком окопной стопы, по словам Сапего, является онемение нижней части конечностей. Спустя несколько часов ноги могут сильно заболеть, при осложнениях на коже даже появляются "пузыри и язвы", и потом еще долго они будут чувствительны к малейшему холоду, добавил Сапего.Чтобы всего этого не произошло, нужно серьезно отнестись к промокшим ногам: обувь как можно скорее сменить, а онемевшие ноги согреть. Но если они уже распухли и покраснели, то лучше держать их в прохладе, подчеркнул медик.Предотвратить же риск появления симптомов окопной стопы поможет использование непромокаемой обуви, заключил врач.Ранее врач-методист Центра медицинской профилактики Вера Павлова дала несколько советов, как прожить осень без простуд.
https://crimea.ria.ru/20220915/chto-delat-pri-pervykh-priznakakh-prostudy-1124497906.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/07/1123473079_231:0:2960:2047_1920x0_80_0_0_8beede9bcd24df7a75cfebe9946d287e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
здоровье, общество
"Окопная стопа": врач – о риске сезонной болезни ног для детей и пожилых

Врач Сапего рассказал о риске для детей и пожилых получить заболевание "окопная стопа"

21:18 15.11.2022
 
© РИА Новости КрымМужчина шагает
Мужчина шагает - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. "Окопная стопа" – заболевание, впервые описанное медками в период Первой мировой войны, сегодня не является экзотическим и угрожает не только военным, но и мирным, причем как правило детям и старикам. Об этом в интервью радио Sputnik заявил врач-терапевт Георгий Сапего.
"Окопная стопа" ни что иное, как последствие промокших ног: простуды или цистита сырая обувь не вызывает, зато травмирует кровеносные сосуды и нервы ног, объясняет врач.
"Это не экзотическая болезнь столетней давности, а вполне реальное явление. При окопной стопе люди не обмораживают ноги, а только портят кровеносные сосуды и нервы. Это случается при температуре ниже 15 градусов при обязательном присутствии в обуви воды", – рассказал Сапего.
Болезнь впервые описали медики в период Первой мировой войны, когда поражения ступней ног, вызванного холодом и сыростью, страдали многие солдаты, сегодня же в группе риска в сезон дождей и снежной слякоти – пожилые люди и дети, добавил медик.
"Это дети среднего школьного возраста, вполне взрослые, чтобы весь день бродить по лужам. Пожилые и ослабленные люди тоже могут пострадать от этой болезни. Был случай, когда окопную стопу диагностировали у пожилого мужчины, который упал у себя дома на кухне и долго пролежал на холодном полу", – сказал врач.
Первым признаком окопной стопы, по словам Сапего, является онемение нижней части конечностей. Спустя несколько часов ноги могут сильно заболеть, при осложнениях на коже даже появляются "пузыри и язвы", и потом еще долго они будут чувствительны к малейшему холоду, добавил Сапего.
Чтобы всего этого не произошло, нужно серьезно отнестись к промокшим ногам: обувь как можно скорее сменить, а онемевшие ноги согреть. Но если они уже распухли и покраснели, то лучше держать их в прохладе, подчеркнул медик.
Мужчина чихает - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
15 сентября, 21:59
Что делать при первых признаках простуды
Предотвратить же риск появления симптомов окопной стопы поможет использование непромокаемой обуви, заключил врач.
Ранее врач-методист Центра медицинской профилактики Вера Павлова дала несколько советов, как прожить осень без простуд.
 
ЗдоровьеОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:23Ставка на выручку: в Севастополе девушка обчистила кассу кафе
21:18"Окопная стопа": врач – о риске сезонной болезни ног для детей и пожилых
21:01В Киеве оценили последствия ракетных ударов для энергосистемы страны
20:45Право на комфорт: как туристу отстоять свои интересы в отеле
20:36Ракеты попали в жилой дом: стали известны подробности трагедии в Щебекино
20:29"Формула мира" Зеленского абсолютно неприемлема — сенатор
20:13"Им больнее будет": чем Россия может ответить на конфискацию активов
19:57В чем риски для Крыма после отвода российских войск из Херсона
19:25Обстрел Белгородской области: есть погибшие и раненые
19:17По Украине выпущено 85 ракет — Зеленский
19:10Инвесторы и криптовалютчики: крымчане отдали мошенникам 12 млн
18:26В Феодосии началась реконструкция проспекта Айвазовского
18:08На Украине заявили о повреждении энергообъектов во всех регионах страны
17:32Когда восстановят оставшиеся два пролета Крымского моста – Хуснуллин
17:31Удары по Киеву, Кривому Рогу, Одессе: взрывы в десятках городов Украины
17:08Бывший вице-президент "Ростелекома" возглавил предприятие в Крыму
16:32Путин присвоил звания "Городов воинской славы" Мариуполю и Мелитополю
16:29Названы сроки ремонта второго пути на ж/д части Крымского моста
16:20Во все тяжкие по-крымски: паре дали 26 лет на двоих за нарколабораторию
16:00В Севастополе предотвращен теракт - ФСБ
Лента новостейМолния