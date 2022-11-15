https://crimea.ria.ru/20221115/kontslager-krasnyy-stranitsy-pamyati-glazami-detey-1125294670.html

"Концлагерь "Красный": страницы памяти глазами детей

"Концлагерь "Красный": страницы памяти глазами детей - РИА Новости Крым, 15.11.2022

"Концлагерь "Красный": страницы памяти глазами детей

РИА Новости Крым, 15.11.2022

2022-11-15T11:00

2022-11-15T11:00

2022-11-15T11:02

пресс-центр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноября -11.00. Владимир Бобков, Сергей Жученко, Константин Ковригин - о современных детях, Великой Отечественной войне и кино как способе сохранения исторической памятиПресс-конференция "Концлагерь "Красный": страницы памяти глазами детей".Что знают дети и подростки о Великой Отечественной войне и какие эмоции у них вызывают памятники военной истории?Выяснить это призван проект "Концлагерь "Красный": страницы памяти". 40 короткометражных фильмов рассказывают о впечатлениях школьников от посещения мемориала, их мыслях и осознании событий самой страшной войны 20 века.Участники:— заместитель председателя Государственного Совета Республики Крым Владимир БОБКОВ;— заведующий отделом Центрального музея Тавриды "Мемориал жертвам фашистской оккупации Крыма 1941-1944 гг. "Концлагерь "Красный" Сергей ЖУЧЕНКО;— руководитель проекта "Концлагерь "Красный": страницы памяти" КонстантинКОВРИГИН;— методист МКУ "Центр по обслуживанию МОУ Симферопольского района" Валентина ХАЛИСТОВА.Аккредитация:Тел. +7 (978) 773-04-68E-mail: crimea.press@ria.ruАдрес: г. Симферополь, улица Севастопольская, дом 8.Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. Мультимедийный пресс-центр "РИА Новости Крым" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Если вы хотите получать рассылку анонсов мероприятий пресс-центра "РИА Новости Крым", отправьте заявку на crimea.press@ria.ru.

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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