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"Концлагерь "Красный": страницы памяти глазами детей
"Концлагерь "Красный": страницы памяти глазами детей - РИА Новости Крым, 15.11.2022
"Концлагерь "Красный": страницы памяти глазами детей
РИА Новости Крым, 15.11.2022
2022-11-15T11:00
2022-11-15T11:00
2022-11-15T11:02
пресс-центр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноября -11.00. Владимир Бобков, Сергей Жученко, Константин Ковригин - о современных детях, Великой Отечественной войне и кино как способе сохранения исторической памятиПресс-конференция "Концлагерь "Красный": страницы памяти глазами детей".Что знают дети и подростки о Великой Отечественной войне и какие эмоции у них вызывают памятники военной истории?Выяснить это призван проект "Концлагерь "Красный": страницы памяти". 40 короткометражных фильмов рассказывают о впечатлениях школьников от посещения мемориала, их мыслях и осознании событий самой страшной войны 20 века.Участники:— заместитель председателя Государственного Совета Республики Крым Владимир БОБКОВ;— заведующий отделом Центрального музея Тавриды "Мемориал жертвам фашистской оккупации Крыма 1941-1944 гг. "Концлагерь "Красный" Сергей ЖУЧЕНКО;— руководитель проекта "Концлагерь "Красный": страницы памяти" КонстантинКОВРИГИН;— методист МКУ "Центр по обслуживанию МОУ Симферопольского района" Валентина ХАЛИСТОВА.Аккредитация:Тел. +7 (978) 773-04-68E-mail: crimea.press@ria.ruАдрес: г. Симферополь, улица Севастопольская, дом 8.Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. Мультимедийный пресс-центр "РИА Новости Крым" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Если вы хотите получать рассылку анонсов мероприятий пресс-центра "РИА Новости Крым", отправьте заявку на crimea.press@ria.ru.
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пресс-центр
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноября -11.00. Владимир Бобков, Сергей Жученко, Константин Ковригин - о современных детях, Великой Отечественной войне и кино как способе сохранения исторической памяти
Пресс-конференция "Концлагерь "Красный": страницы памяти глазами детей".
Что знают дети и подростки о Великой Отечественной войне и какие эмоции у них вызывают памятники военной истории?
Выяснить это призван проект "Концлагерь "Красный": страницы памяти". 40 короткометражных фильмов рассказывают о впечатлениях школьников от посещения мемориала, их мыслях и осознании событий самой страшной войны 20 века.
Насколько подростки воспринимают правду о событиях военного времени? Открыто ли молодое поколение для патриотического воспитания? Какие патриотические программы действуют в стране?
— заместитель председателя Государственного Совета Республики Крым Владимир БОБКОВ;
— заведующий отделом Центрального музея Тавриды "Мемориал жертвам фашистской оккупации Крыма 1941-1944 гг. "Концлагерь "Красный" Сергей ЖУЧЕНКО;
— руководитель проекта "Концлагерь "Красный": страницы памяти" КонстантинКОВРИГИН;
— методист МКУ "Центр по обслуживанию МОУ Симферопольского района" Валентина ХАЛИСТОВА.
Адрес: г. Симферополь, улица Севастопольская, дом 8.
Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. Мультимедийный пресс-центр "РИА Новости Крым" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Если вы хотите получать рассылку анонсов мероприятий пресс-центра "РИА Новости Крым", отправьте заявку на crimea.press@ria.ru
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