"Им больнее будет": чем Россия может ответить на конфискацию активов
Политолог Суздальцев предположил, чем Россия может ответить на конфискацию ее активов
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Существует несколько вариантов ответа России на возможное присвоение ее замороженных золотовалютных резервов (ЗВР), оптимальным и наиболее болезненным для Запада вариантом была бы конфискация российского коммерческого долга, считает замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.
"Не является тайной, что если российские ЗВР будет конфискованы, то у Москвы припасено несколько вариантов ответов Западу. Они обсуждаются. Нам, признаться, больше всего нравится конфискация российского коммерческого долга", - написал эксперт в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что речь идет о выплате кредитов российских кампаний западным кредиторам, общая сумма которых оценивается в 400 млрд долларов.
"Нет, никто российским компаниям долги списывать не будет, просто они будут их выплачивать российскому бюджету, а не переводить в ЕС и США. А их западные кредиторы могут обращаться за деньгами в Вашингтон и Брюссель. Если успеют… Вот такой взаиморасчет. В общем, как говорится, неизвестно, кому больнее будет. Хотя, почему, вполне известно", – отметил Суздальцев.
Политолог напомнил, что Россия "всегда приходит за своими деньгами, и это касается не только Запада, вечно голодных на чужие деньги Украины и Польши, но и некоторых эмоциональных "союзников".
В понедельник Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, содержащую пункт о "возмещении" Россией "ущерба" Украине за счет конфискации замороженных активов РФ на Западе. За принятие документа проголосовали 94 государства, против – 14, воздержались 73 страны.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это решение "формализацией грабежа России с использованием площадки ООН".
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал принятую резолюцию "юридически ничтожной", отметив, что она грубо нарушает международное право.