https://crimea.ria.ru/20221115/im-bolnee-budet-chem-rossiya-mozhet-otvetit-na-konfiskatsiyu-aktivov-1125383252.html

"Им больнее будет": чем Россия может ответить на конфискацию активов

"Им больнее будет": чем Россия может ответить на конфискацию активов - РИА Новости Крым, 15.11.2022

"Им больнее будет": чем Россия может ответить на конфискацию активов

Существует несколько вариантов ответа России на возможное присвоение ее замороженных золотовалютных резервов (ЗВР), оптимальным и наиболее болезненным для... РИА Новости Крым, 15.11.2022

2022-11-15T20:13

2022-11-15T20:13

2022-11-15T19:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Существует несколько вариантов ответа России на возможное присвоение ее замороженных золотовалютных резервов (ЗВР), оптимальным и наиболее болезненным для Запада вариантом была бы конфискация российского коммерческого долга, считает замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев."Не является тайной, что если российские ЗВР будет конфискованы, то у Москвы припасено несколько вариантов ответов Западу. Они обсуждаются. Нам, признаться, больше всего нравится конфискация российского коммерческого долга", - написал эксперт в своем Telegram-канале.Он уточнил, что речь идет о выплате кредитов российских кампаний западным кредиторам, общая сумма которых оценивается в 400 млрд долларов.Политолог напомнил, что Россия "всегда приходит за своими деньгами, и это касается не только Запада, вечно голодных на чужие деньги Украины и Польши, но и некоторых эмоциональных "союзников".В понедельник Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, содержащую пункт о "возмещении" Россией "ущерба" Украине за счет конфискации замороженных активов РФ на Западе. За принятие документа проголосовали 94 государства, против – 14, воздержались 73 страны.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это решение "формализацией грабежа России с использованием площадки ООН".Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал принятую резолюцию "юридически ничтожной", отметив, что она грубо нарушает международное право.

https://crimea.ria.ru/20221115/kto-i-kak-golosoval-v-oon-po-rezolyutsii-o-reparatsiyakh-ukraine-1125371554.html

https://crimea.ria.ru/20221115/medvedev-predrek-nachalo-agonii-oon-posle-rezolyutsii-o-reparatsiyakh-1125370376.html

https://crimea.ria.ru/20221115/v-sovfede-poyasnili-pochemu-rezolyutsiya-oon-o-reparatsiyakh-nichtozhna-1125373109.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оон, в мире, российская федерация (россия, рф), мнения, экономика, политика