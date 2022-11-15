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"Им больнее будет": чем Россия может ответить на конфискацию активов - РИА Новости Крым, 15.11.2022
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"Им больнее будет": чем Россия может ответить на конфискацию активов
"Им больнее будет": чем Россия может ответить на конфискацию активов - РИА Новости Крым, 15.11.2022
"Им больнее будет": чем Россия может ответить на конфискацию активов
Существует несколько вариантов ответа России на возможное присвоение ее замороженных золотовалютных резервов (ЗВР), оптимальным и наиболее болезненным для... РИА Новости Крым, 15.11.2022
2022-11-15T20:13
2022-11-15T19:21
оон
в мире
российская федерация (россия, рф)
мнения
экономика
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Существует несколько вариантов ответа России на возможное присвоение ее замороженных золотовалютных резервов (ЗВР), оптимальным и наиболее болезненным для Запада вариантом была бы конфискация российского коммерческого долга, считает замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев."Не является тайной, что если российские ЗВР будет конфискованы, то у Москвы припасено несколько вариантов ответов Западу. Они обсуждаются. Нам, признаться, больше всего нравится конфискация российского коммерческого долга", - написал эксперт в своем Telegram-канале.Он уточнил, что речь идет о выплате кредитов российских кампаний западным кредиторам, общая сумма которых оценивается в 400 млрд долларов.Политолог напомнил, что Россия "всегда приходит за своими деньгами, и это касается не только Запада, вечно голодных на чужие деньги Украины и Польши, но и некоторых эмоциональных "союзников".В понедельник Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, содержащую пункт о "возмещении" Россией "ущерба" Украине за счет конфискации замороженных активов РФ на Западе. За принятие документа проголосовали 94 государства, против – 14, воздержались 73 страны.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это решение "формализацией грабежа России с использованием площадки ООН".Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал принятую резолюцию "юридически ничтожной", отметив, что она грубо нарушает международное право.
https://crimea.ria.ru/20221115/kto-i-kak-golosoval-v-oon-po-rezolyutsii-o-reparatsiyakh-ukraine-1125371554.html
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оон, в мире, российская федерация (россия, рф), мнения, экономика, политика
"Им больнее будет": чем Россия может ответить на конфискацию активов

Политолог Суздальцев предположил, чем Россия может ответить на конфискацию ее активов

20:13 15.11.2022
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Существует несколько вариантов ответа России на возможное присвоение ее замороженных золотовалютных резервов (ЗВР), оптимальным и наиболее болезненным для Запада вариантом была бы конфискация российского коммерческого долга, считает замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.
"Не является тайной, что если российские ЗВР будет конфискованы, то у Москвы припасено несколько вариантов ответов Западу. Они обсуждаются. Нам, признаться, больше всего нравится конфискация российского коммерческого долга", - написал эксперт в своем Telegram-канале.
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Кто и как голосовал в ООН по резолюции о "репарациях" Украине
Он уточнил, что речь идет о выплате кредитов российских кампаний западным кредиторам, общая сумма которых оценивается в 400 млрд долларов.
"Нет, никто российским компаниям долги списывать не будет, просто они будут их выплачивать российскому бюджету, а не переводить в ЕС и США. А их западные кредиторы могут обращаться за деньгами в Вашингтон и Брюссель. Если успеют… Вот такой взаиморасчет. В общем, как говорится, неизвестно, кому больнее будет. Хотя, почему, вполне известно", – отметил Суздальцев.
Политолог напомнил, что Россия "всегда приходит за своими деньгами, и это касается не только Запада, вечно голодных на чужие деньги Украины и Польши, но и некоторых эмоциональных "союзников".
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Медведев предрек начало агонии ООН после резолюции о "репарациях"
В понедельник Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, содержащую пункт о "возмещении" Россией "ущерба" Украине за счет конфискации замороженных активов РФ на Западе. За принятие документа проголосовали 94 государства, против – 14, воздержались 73 страны.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это решение "формализацией грабежа России с использованием площадки ООН".
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