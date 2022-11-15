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Эвакуация жителей Херсонской области продолжается – власти - РИА Новости Крым, 15.11.2022
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Эвакуация жителей Херсонской области продолжается – власти
Эвакуация жителей Херсонской области продолжается – власти - РИА Новости Крым, 15.11.2022
Эвакуация жителей Херсонской области продолжается – власти
Вывоз жителей Херсонской области вглубь региона продолжается, он будет идти до тех пор, пока не выедут все желающие, заявил врио главы области Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 15.11.2022
2022-11-15T14:13
2022-11-15T14:13
херсонская область
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Вывоз жителей Херсонской области вглубь региона продолжается, он будет идти до тех пор, пока не выедут все желающие, заявил врио главы области Владимир Сальдо.По словам Сальдо, с начала эвакуации с правого на левый берег Днепра переехали более 115 тысяч херсонцев. По предварительным данным, большая часть выехавших разместились в городах и поселках левобережья – Новой Каховке, Каховке, Алешках, Голой Пристани.Остальные переехали в другие регионы России – Крым, Краснодарский край, Ставрополье, Адыгею, Воронежскую область.Администрация Каховского района покидает 15-километровую зону &gt;&gt;Как сообщал РИА Новости Крым, по данным парламента РК, от переселенцев из Херсонской области в Крыму принято более двух тысяч заявлений на получение жилищных сертификатов и единовременных выплат по 100 тысяч рублей.
https://crimea.ria.ru/20221109/pravoberezhe-khersona-pokinuli-bolee-115-tysyach-chelovek--surovikin-1125302506.html
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херсонская область, общество
Эвакуация жителей Херсонской области продолжается – власти

Сальдо: эвакуация жителей Херсонской области вглубь региона продолжается

14:13 15.11.2022
 
© РИА Новости КрымДорога на Херсон
Дорога на Херсон - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Вывоз жителей Херсонской области вглубь региона продолжается, он будет идти до тех пор, пока не выедут все желающие, заявил врио главы области Владимир Сальдо.
Вид на Херсон. Фото AFP
9 ноября, 18:53
Правобережье Херсона покинули более 115 тысяч человек – Суровикин
"Эвакуация продолжается. Она будет продолжаться до того времени, пока полностью все те, кто захочет, найдут возможность уехать", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
По словам Сальдо, с начала эвакуации с правого на левый берег Днепра переехали более 115 тысяч херсонцев. По предварительным данным, большая часть выехавших разместились в городах и поселках левобережья – Новой Каховке, Каховке, Алешках, Голой Пристани.
Набережная реки Днепр в Херсоне.
11 ноября, 16:37
В Херсонской области продолжается вывоз людей с обоих берегов Днепра
Остальные переехали в другие регионы России – Крым, Краснодарский край, Ставрополье, Адыгею, Воронежскую область.
"Там людей принимают, выдают им денежное пособие, там они могут оформить жилищные сертификаты и отправить детей в школу, что очень волнует родителей", - отметил врио главы Херсонской области.
Администрация Каховского района покидает 15-километровую зону >>
Как сообщал РИА Новости Крым, по данным парламента РК, от переселенцев из Херсонской области в Крыму принято более двух тысяч заявлений на получение жилищных сертификатов и единовременных выплат по 100 тысяч рублей.
 
Херсонская областьОбщество
 
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