https://crimea.ria.ru/20221115/evakuatsiya-zhiteley-khersonskoy-oblasti-prodolzhaetsya--vlasti-1125378368.html

Эвакуация жителей Херсонской области продолжается – власти

Эвакуация жителей Херсонской области продолжается – власти - РИА Новости Крым, 15.11.2022

Эвакуация жителей Херсонской области продолжается – власти

Вывоз жителей Херсонской области вглубь региона продолжается, он будет идти до тех пор, пока не выедут все желающие, заявил врио главы области Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 15.11.2022

2022-11-15T14:13

2022-11-15T14:13

2022-11-15T14:13

херсонская область

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Вывоз жителей Херсонской области вглубь региона продолжается, он будет идти до тех пор, пока не выедут все желающие, заявил врио главы области Владимир Сальдо.По словам Сальдо, с начала эвакуации с правого на левый берег Днепра переехали более 115 тысяч херсонцев. По предварительным данным, большая часть выехавших разместились в городах и поселках левобережья – Новой Каховке, Каховке, Алешках, Голой Пристани.Остальные переехали в другие регионы России – Крым, Краснодарский край, Ставрополье, Адыгею, Воронежскую область.Администрация Каховского района покидает 15-километровую зону >>Как сообщал РИА Новости Крым, по данным парламента РК, от переселенцев из Херсонской области в Крыму принято более двух тысяч заявлений на получение жилищных сертификатов и единовременных выплат по 100 тысяч рублей.

https://crimea.ria.ru/20221109/pravoberezhe-khersona-pokinuli-bolee-115-tysyach-chelovek--surovikin-1125302506.html

https://crimea.ria.ru/20221111/v-khersonskoy-oblasti-prodolzhaetsya-vyvoz-lyudey-s-oboikh-beregov-dnepra-1125329815.html

херсонская область

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херсонская область, общество