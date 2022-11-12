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Администрация Каховского района покидает зону на левом берегу Днепра - РИА Новости Крым, 12.11.2022
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Администрация Каховского района покидает зону на левом берегу Днепра
Администрация Каховского района покидает зону на левом берегу Днепра - РИА Новости Крым, 12.11.2022
Администрация Каховского района покидает зону на левом берегу Днепра
Сотрудники администрации Каховского района Херсонской области покидают пятнадцатикилометровую зону на левом берегу Днепра в целях безопасности, сообщил глава... РИА Новости Крым, 12.11.2022
2022-11-12T18:05
2022-11-12T18:10
херсонская область
специальная военная операция рф на украине
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Сотрудники администрации Каховского района Херсонской области покидают пятнадцатикилометровую зону на левом берегу Днепра в целях безопасности, сообщил глава районной администрации Павел Филипчук.Он подчеркнул, что территория, откуда перемещается администрация, является местом возможных боевых действий, там строятся военные сооружения и укрепления.Филипчук еще раз призвал мирных граждан покинуть район."И условия жизни с каждым днём для мирных, гражданских лиц становятся все менее комфортными. Закрываются объекты сферы услуг, объекты жизненной необходимости - аптеки, магазины. Из базового в режим аварийного обеспечения переводится работа коммунальных предприятий и учреждений здравоохранения. Поэтому важно принять участие в эвакуации и отправиться в безопасные районы", - подчеркнул глава районной администрации.
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херсонская область, специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины)
Администрация Каховского района покидает зону на левом берегу Днепра

Администрация Каховского района покидает зону на левом берегу Днепра ради безопасности

18:05 12.11.2022 (обновлено: 18:10 12.11.2022)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПовседневная жизнь в Новой Каховке
Повседневная жизнь в Новой Каховке - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Сотрудники администрации Каховского района Херсонской области покидают пятнадцатикилометровую зону на левом берегу Днепра в целях безопасности, сообщил глава районной администрации Павел Филипчук.
"Сегодня администрация является объектом номер один для террористических атак ВСУ. Поэтому по распоряжению правительства Херсонской области мы как орган власти перемещаемся на более безопасную территорию, откуда будем осуществлять руководство округа", - приводятся слова Филипчука в Telegram-канале администрации Каховского района.
Он подчеркнул, что территория, откуда перемещается администрация, является местом возможных боевых действий, там строятся военные сооружения и укрепления.
Филипчук еще раз призвал мирных граждан покинуть район.
"И условия жизни с каждым днём для мирных, гражданских лиц становятся все менее комфортными. Закрываются объекты сферы услуг, объекты жизненной необходимости - аптеки, магазины. Из базового в режим аварийного обеспечения переводится работа коммунальных предприятий и учреждений здравоохранения. Поэтому важно принять участие в эвакуации и отправиться в безопасные районы", - подчеркнул глава районной администрации.
Херсонская областьСпециальная военная операция РФ на УкраинеВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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