https://crimea.ria.ru/20221112/administratsiya-kakhovskogo-rayona-pokidaet-zonu-na-levom-beregu-dnepra-1125346183.html

Администрация Каховского района покидает зону на левом берегу Днепра

Администрация Каховского района покидает зону на левом берегу Днепра - РИА Новости Крым, 12.11.2022

Администрация Каховского района покидает зону на левом берегу Днепра

Сотрудники администрации Каховского района Херсонской области покидают пятнадцатикилометровую зону на левом берегу Днепра в целях безопасности, сообщил глава... РИА Новости Крым, 12.11.2022

2022-11-12T18:05

2022-11-12T18:05

2022-11-12T18:10

херсонская область

специальная военная операция рф на украине

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Сотрудники администрации Каховского района Херсонской области покидают пятнадцатикилометровую зону на левом берегу Днепра в целях безопасности, сообщил глава районной администрации Павел Филипчук.Он подчеркнул, что территория, откуда перемещается администрация, является местом возможных боевых действий, там строятся военные сооружения и укрепления.Филипчук еще раз призвал мирных граждан покинуть район."И условия жизни с каждым днём для мирных, гражданских лиц становятся все менее комфортными. Закрываются объекты сферы услуг, объекты жизненной необходимости - аптеки, магазины. Из базового в режим аварийного обеспечения переводится работа коммунальных предприятий и учреждений здравоохранения. Поэтому важно принять участие в эвакуации и отправиться в безопасные районы", - подчеркнул глава районной администрации.

херсонская область

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины)