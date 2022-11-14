https://crimea.ria.ru/20221114/v-pyati-rayonakh-kryma-net-vody--kto-v-zone-otklyucheniya-1125355124.html
В пяти районах Крыма нет воды – кто в зоне отключения
В пяти районах Крыма нет воды – кто в зоне отключения - РИА Новости Крым, 14.11.2022
В пяти районах Крыма нет воды – кто в зоне отключения
В пяти районах Крыма в понедельник ограничено водоснабжение из-за аварий и ремонтов. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 14.11.2022
2022-11-14T09:55
2022-11-14T09:55
2022-11-14T09:55
вода в крыму
крым
жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. В пяти районах Крыма в понедельник ограничено водоснабжение из-за аварий и ремонтов. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Вода Крыма".Так, в Симферополе в связи с работами на внутридомовых сетях до обеда не будет воды на улицах Фрунзе (№ 16А), Ленинградская (36), Мокроусова (21/14, 23), Киевская (38).В Керчи из-за аварии ограничено водоснабжение улиц 1-я Сотня, Кооперативная, Лозовая, Голубиная, а также прилегающих улиц и переулков. Специалисты работают над устранением поломки, рассчитывают завершить ремонт к обеду. Организован подвоз питьевой воды.В Феодосийском регионе проводятся работы на магистральном трубопроводе, в связи с чем до утра вторника не будет воды в селе Южное, а также садовых товариществах "Волна", "Труд-1" и "Труд-2". Также организован подвоз питьевой воды. Кроме того, ремонт на сетях проходит и в самой Феодосии – перебои с водой возможны на улицах Победы (№ 2-12), Куйбышева (28-35).В Алуште в связи с проведением аварийно-восстановительных работ ориентировочно до 15:00 снижено давление в пригородном селе Изобильное - на улице Центральная, переулках Зеленый и Речной.В Ленинском районе также произошла аварий на сетях, поэтому частично будет ограничена подача воды в селах Новониколаевка и Калиновка.
https://crimea.ria.ru/20221114/ekspert-predskazal-nachalo-zasushlivogo-perioda-dlya-vodokhranilisch-kryma-1125337359.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вода в крыму, крым, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
В пяти районах Крыма нет воды – кто в зоне отключения
В пяти районах Крыма ограничена подача воды из-за аварий и ремонтов
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. В пяти районах Крыма в понедельник ограничено водоснабжение из-за аварий и ремонтов. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Вода Крыма".
Так, в Симферополе в связи с работами на внутридомовых сетях до обеда не будет воды на улицах Фрунзе (№ 16А), Ленинградская (36), Мокроусова (21/14, 23), Киевская (38).
В Керчи из-за аварии ограничено водоснабжение улиц 1-я Сотня, Кооперативная, Лозовая, Голубиная, а также прилегающих улиц и переулков. Специалисты работают над устранением поломки, рассчитывают завершить ремонт к обеду. Организован подвоз питьевой воды.
В Феодосийском регионе проводятся работы на магистральном трубопроводе, в связи с чем до утра вторника не будет воды в селе Южное, а также садовых товариществах "Волна", "Труд-1" и "Труд-2". Также организован подвоз питьевой воды. Кроме того, ремонт на сетях проходит и в самой Феодосии – перебои с водой возможны на улицах Победы (№ 2-12), Куйбышева (28-35).
В Алуште в связи с проведением аварийно-восстановительных работ ориентировочно до 15:00 снижено давление в пригородном селе Изобильное - на улице Центральная, переулках Зеленый и Речной.
В Ленинском районе также произошла аварий на сетях, поэтому частично будет ограничена подача воды в селах Новониколаевка и Калиновка.