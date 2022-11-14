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В МИД опровергли госпитализацию Сергея Лаврова после прибытия на Бали - РИА Новости Крым, 14.11.2022
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В МИД опровергли госпитализацию Сергея Лаврова после прибытия на Бали
В МИД опровергли госпитализацию Сергея Лаврова после прибытия на Бали - РИА Новости Крым, 14.11.2022
В МИД опровергли госпитализацию Сергея Лаврова после прибытия на Бали
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла сообщения о госпитализации главы российского дипломатического корпуса Сергея Лаврова на индонезийском РИА Новости Крым, 14.11.2022
2022-11-14T12:42
2022-11-14T12:43
сергей лавров
мария захарова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла сообщения о госпитализации главы российского дипломатического корпуса Сергея Лаврова на индонезийском острове Бали, куда он прибыл для участия в саммите G20.После она опубликовала видеообращение самого Лаврова, в котором министр прокомментировал распространяющиеся западными журналистами новости и пожелал им быть "честнее, чем они есть" и "писать правду почаще".Ранее в зарубежных СМИ появилась информация о том, что прибывший накануне на Бали для участия в саммите G20 Сергей Лавров доставлен в больницу. Причины госпитализации не уточнялись. При этом в своих сообщениях издания ссылались на официальные лица Индонезии.Саммит "Большой двадцатки" пройдет на индонезийском острове Бали 15-16 ноября.
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сергей лавров, мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф)
В МИД опровергли госпитализацию Сергея Лаврова после прибытия на Бали

Официальный представитель МИД РФ Захарова опровергла слухи о госпитализации Сергея Лаврова

12:42 14.11.2022 (обновлено: 12:43 14.11.2022)
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВизит главы МИД РФ С. Лаврова в Египет
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Египет
© Пресс-служба МИД РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла сообщения о госпитализации главы российского дипломатического корпуса Сергея Лаврова на индонезийском острове Бали, куда он прибыл для участия в саммите G20.
"Мы тут с Сергеем Викторовичем в Индонезии читаем ленту и не верим своим глазам: оказывается, он госпитализирован. Это уже, конечно, высший пилотаж фейков. Ну, ждите, мировой эксклюзив", – написала Захарова в своем Telegram-канале.
После она опубликовала видеообращение самого Лаврова, в котором министр прокомментировал распространяющиеся западными журналистами новости и пожелал им быть "честнее, чем они есть" и "писать правду почаще".
"Ну и про нашего президента уже лет 10 пишут, что он заболел. Это такая игра, которая в общем-то не новая в политике", – сказал министр.
Ранее в зарубежных СМИ появилась информация о том, что прибывший накануне на Бали для участия в саммите G20 Сергей Лавров доставлен в больницу. Причины госпитализации не уточнялись. При этом в своих сообщениях издания ссылались на официальные лица Индонезии.
Саммит "Большой двадцатки" пройдет на индонезийском острове Бали 15-16 ноября.
 
Сергей ЛавровМария ЗахароваМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)
 
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