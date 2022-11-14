https://crimea.ria.ru/20221114/v-mid-oprovergli-gospitalizatsiyu-lavrova-posle-pribytiya-na-bali-1125357788.html

В МИД опровергли госпитализацию Сергея Лаврова после прибытия на Бали

В МИД опровергли госпитализацию Сергея Лаврова после прибытия на Бали - РИА Новости Крым, 14.11.2022

В МИД опровергли госпитализацию Сергея Лаврова после прибытия на Бали

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла сообщения о госпитализации главы российского дипломатического корпуса Сергея Лаврова на индонезийском РИА Новости Крым, 14.11.2022

2022-11-14T12:42

2022-11-14T12:42

2022-11-14T12:43

сергей лавров

мария захарова

министерство иностранных дел рф (мид рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла сообщения о госпитализации главы российского дипломатического корпуса Сергея Лаврова на индонезийском острове Бали, куда он прибыл для участия в саммите G20.После она опубликовала видеообращение самого Лаврова, в котором министр прокомментировал распространяющиеся западными журналистами новости и пожелал им быть "честнее, чем они есть" и "писать правду почаще".Ранее в зарубежных СМИ появилась информация о том, что прибывший накануне на Бали для участия в саммите G20 Сергей Лавров доставлен в больницу. Причины госпитализации не уточнялись. При этом в своих сообщениях издания ссылались на официальные лица Индонезии.Саммит "Большой двадцатки" пройдет на индонезийском острове Бали 15-16 ноября.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф)