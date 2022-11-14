https://crimea.ria.ru/20221114/pod-khersonom-razrushen-sklad-ukrainskoy-tekhniki-i-vooruzheniya-1125360504.html

Под Херсоном разрушен склад украинской техники и вооружения

Под Херсоном разрушен склад украинской техники и вооружения - РИА Новости Крым, 14.11.2022

Под Херсоном разрушен склад украинской техники и вооружения

Под Херсоном вооруженными силами России разрушен склад украинской военной техники и вооружения. Об этом в понедельник сообщили в Министерстве обороны России. РИА Новости Крым, 14.11.2022

2022-11-14T14:33

2022-11-14T14:33

2022-11-14T14:33

специальная военная операция рф на украине

конфликт в чонгаре между бойцами всу и членами организации "аскер"

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Под Херсоном вооруженными силами России разрушен склад украинской военной техники и вооружения. Об этом в понедельник сообщили в Министерстве обороны России.В ведомстве добавили, что за сутки были также поражены три пункта управления, 54 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 174-х районах. Кроме того, уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. Результаты принесла и контрбатарейная борьба."В ходе контрбатарейной борьбы российской артиллерией подавлены две батареи реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ольха" в районах населенных пунктов Кирпотино Запорожской области и Борозенское Херсонской области", — доложили в оборонном ведомстве.Дополнительно сообщается о шести сбитых беспилотниках. Системами ПВО также перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS в районе населенного пункта Меловатка ЛНР.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 333 самолета, 176 вертолетов, 2504 беспилотных летательных аппарата, 388 зенитных ракетных комплексов, 6593 танка и других боевых бронированных машин, 891 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3577 орудий полевой артиллерии и минометов

https://crimea.ria.ru/20221113/v-rossii-rabotayut-nad-uvelicheniem-ploschadi-porazheniya-tos-solntsepek-1125349615.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, конфликт в чонгаре между бойцами всу и членами организации "аскер", министерство обороны рф