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Под Херсоном разрушен склад украинской техники и вооружения - РИА Новости Крым, 14.11.2022
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Под Херсоном разрушен склад украинской техники и вооружения
Под Херсоном разрушен склад украинской техники и вооружения - РИА Новости Крым, 14.11.2022
Под Херсоном разрушен склад украинской техники и вооружения
Под Херсоном вооруженными силами России разрушен склад украинской военной техники и вооружения. Об этом в понедельник сообщили в Министерстве обороны России. РИА Новости Крым, 14.11.2022
2022-11-14T14:33
2022-11-14T14:33
специальная военная операция рф на украине
конфликт в чонгаре между бойцами всу и членами организации "аскер"
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Под Херсоном вооруженными силами России разрушен склад украинской военной техники и вооружения. Об этом в понедельник сообщили в Министерстве обороны России.В ведомстве добавили, что за сутки были также поражены три пункта управления, 54 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 174-х районах. Кроме того, уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. Результаты принесла и контрбатарейная борьба."В ходе контрбатарейной борьбы российской артиллерией подавлены две батареи реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ольха" в районах населенных пунктов Кирпотино Запорожской области и Борозенское Херсонской области", — доложили в оборонном ведомстве.Дополнительно сообщается о шести сбитых беспилотниках. Системами ПВО также перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS в районе населенного пункта Меловатка ЛНР.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 333 самолета, 176 вертолетов, 2504 беспилотных летательных аппарата, 388 зенитных ракетных комплексов, 6593 танка и других боевых бронированных машин, 891 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3577 орудий полевой артиллерии и минометов
https://crimea.ria.ru/20221113/v-rossii-rabotayut-nad-uvelicheniem-ploschadi-porazheniya-tos-solntsepek-1125349615.html
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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специальная военная операция рф на украине, конфликт в чонгаре между бойцами всу и членами организации "аскер", министерство обороны рф
Под Херсоном разрушен склад украинской техники и вооружения

Минобороны: под Херсоном разрушен склад украинской техники и вооружения

14:33 14.11.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкВоеннослужащий артиллерийского расчета САУ
Военнослужащий артиллерийского расчета САУ - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Под Херсоном вооруженными силами России разрушен склад украинской военной техники и вооружения. Об этом в понедельник сообщили в Министерстве обороны России.
"В районе населенного пункта Львово Херсонской области уничтожен склад вооружения и военной техники ВСУ. В районе населенного пункта Вольнянск Запорожской области уничтожен радиолокатор украинского зенитного ракетного комплекса С-300. В районе города Харьков уничтожено хранилище топлива для военной техники ВСУ", — сообщили в министерстве.
В ведомстве добавили, что за сутки были также поражены три пункта управления, 54 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 174-х районах. Кроме того, уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. Результаты принесла и контрбатарейная борьба.
"В ходе контрбатарейной борьбы российской артиллерией подавлены две батареи реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ольха" в районах населенных пунктов Кирпотино Запорожской области и Борозенское Херсонской области", — доложили в оборонном ведомстве.
Дополнительно сообщается о шести сбитых беспилотниках. Системами ПВО также перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS в районе населенного пункта Меловатка ЛНР.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 333 самолета, 176 вертолетов, 2504 беспилотных летательных аппарата, 388 зенитных ракетных комплексов, 6593 танка и других боевых бронированных машин, 891 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3577 орудий полевой артиллерии и минометов
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