https://crimea.ria.ru/20221114/dvoikh-podrostkov-sbili-na-peshekhodnom-perekhode-v-simferopole-1125357573.html
Двоих подростков сбили на пешеходном переходе в Симферополе
Двоих подростков сбили на пешеходном переходе в Симферополе - РИА Новости Крым, 14.11.2022
Двоих подростков сбили на пешеходном переходе в Симферополе
Двоих несовершеннолетних пешеходов сбили на переходе в Симферополе, по факту происшествия проводится проверка. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского... РИА Новости Крым, 14.11.2022
2022-11-14T12:37
2022-11-14T12:37
2022-11-14T12:38
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
происшествия
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Двоих несовершеннолетних пешеходов сбили на переходе в Симферополе, по факту происшествия проводится проверка. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МВД.ДТП произошло накануне на улице Севастопольская.В результате аварии у пострадавших диагностировали сотрясение головного мозга, ушибы. Детей передали медикам.Полиция выясняет все обстоятельства происшествия.
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ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, происшествия, крым
Двоих подростков сбили на пешеходном переходе в Симферополе
В Симферополе на пешеходном переходе сбили двоих подростков
12:37 14.11.2022 (обновлено: 12:38 14.11.2022)