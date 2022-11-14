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Двоих подростков сбили на пешеходном переходе в Симферополе - РИА Новости Крым, 14.11.2022
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Двоих подростков сбили на пешеходном переходе в Симферополе
Двоих подростков сбили на пешеходном переходе в Симферополе - РИА Новости Крым, 14.11.2022
Двоих подростков сбили на пешеходном переходе в Симферополе
Двоих несовершеннолетних пешеходов сбили на переходе в Симферополе, по факту происшествия проводится проверка. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского... РИА Новости Крым, 14.11.2022
2022-11-14T12:37
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ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Двоих несовершеннолетних пешеходов сбили на переходе в Симферополе, по факту происшествия проводится проверка. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МВД.ДТП произошло накануне на улице Севастопольская.В результате аварии у пострадавших диагностировали сотрясение головного мозга, ушибы. Детей передали медикам.Полиция выясняет все обстоятельства происшествия.
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ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, происшествия, крым
Двоих подростков сбили на пешеходном переходе в Симферополе

В Симферополе на пешеходном переходе сбили двоих подростков

12:37 14.11.2022 (обновлено: 12:38 14.11.2022)
 
© michaelgaida-652234/pixabayПешеходный переход
Пешеходный переход
© michaelgaida-652234/pixabay
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Двоих несовершеннолетних пешеходов сбили на переходе в Симферополе, по факту происшествия проводится проверка. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МВД.
ДТП произошло накануне на улице Севастопольская.
"Водитель автомобиля Daewoo Matiz допустила наезд на несовершеннолетних пешеходов 2005 и 2006 г.р., которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения транспортных средств", - говорится в сообщении.
В результате аварии у пострадавших диагностировали сотрясение головного мозга, ушибы. Детей передали медикам.
Полиция выясняет все обстоятельства происшествия.
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