https://crimea.ria.ru/20221114/dvoikh-podrostkov-sbili-na-peshekhodnom-perekhode-v-simferopole-1125357573.html

Двоих подростков сбили на пешеходном переходе в Симферополе

Двоих подростков сбили на пешеходном переходе в Симферополе - РИА Новости Крым, 14.11.2022

Двоих подростков сбили на пешеходном переходе в Симферополе

Двоих несовершеннолетних пешеходов сбили на переходе в Симферополе, по факту происшествия проводится проверка. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского... РИА Новости Крым, 14.11.2022

2022-11-14T12:37

2022-11-14T12:37

2022-11-14T12:38

ситуация на дорогах крыма и хроника дтп

происшествия

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Двоих несовершеннолетних пешеходов сбили на переходе в Симферополе, по факту происшествия проводится проверка. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МВД.ДТП произошло накануне на улице Севастопольская.В результате аварии у пострадавших диагностировали сотрясение головного мозга, ушибы. Детей передали медикам.Полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

https://crimea.ria.ru/20221004/v-kerchi-na-zebre-sbili-muzhchinu-1124716866.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, происшествия, крым